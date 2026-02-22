Trump arremete contra Susan Rice, de la junta directiva de Netflix, mientras la plataforma compite por Warner Bros.

Por Brian Stelter, CNN

El presidente Donald Trump volvió a intervenir en los asuntos de Netflix al pedirle a la plataforma que retire a la miembro de su junta directiva Susan Rice o “pague las consecuencias”.

La publicación del sábado por la noche reavivó la posibilidad de que el presidente intervenga en el proceso mientras su Gobierno revisa la megafusión pendiente de Netflix.

Netflix tiene un acuerdo con Warner Bros. Discovery —empresa matriz de CNN— para adquirir Warner Bros., HBO y otros activos de entretenimiento, pero el Departamento de Justicia está investigando el acuerdo y podría demandar para bloquearlo.

En ese contexto, el presidente ha sido cortejado tanto por Netflix como por una empresa de medios mucho más pequeña, Paramount, que impulsa una oferta pública hostil para adquirir la totalidad de Warner.

Trump ha enviado mensajes mixtos sobre si pretende involucrarse personalmente en el proceso de revisión de Netflix. Hace dos semanas dijo que no estaría “involucrado”, aunque anteriormente había dicho que sí lo estaría.

Mientras tanto, algunos influenciadores de medios alineados con el movimiento MAGA han criticado a Netflix como un actor político “woke” con demasiado poder sobre la cultura popular, una acusación que la empresa ha rechazado.

La advertencia de Trump a Netflix sobre Rice, quien fue alta funcionaria tanto en el Gobierno de Obama como en el Gobierno de Biden, fue motivada por una publicación en X de la aliada de Trump Laura Loomer.

Loomer criticó comentarios recientes de Rice en un pódcast sobre empresas que se inclinaron ante Trump y que “tendrán que rendir cuentas ante quienes se opongan a Trump y ganen en las urnas”.

“No va a terminar bien para ellas”, dijo Rice.

Loomer afirmó que Rice estaba “amenazando a la mitad del país con un Gobierno instrumentalizado y represalias políticas” por haber elegido a Trump.

Loomer también ha afirmado repetidamente —y de forma falsa— que CNN forma parte de la transacción de Netflix, lo cual no es cierto.

Trump calificó a Rice de “racista” y “obsesionada con Trump”, y cuestionó por qué integra la junta directiva de Netflix. No precisó cuáles serían las “consecuencias” si permanece en el cargo.

Un portavoz de Netflix no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, el codirector ejecutivo de la empresa, Ted Sarandos, ha seguido expresando confianza en que la compañía prevalecerá en el proceso de revisión regulatoria.

