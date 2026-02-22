¿Qué películas y series del universo de “Juego de Tronos” saldrán en el futuro? Estas son las temporadas y obras confirmadas

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Tras la criticada temporada final de “Juego de tronos” en 2019, el éxito de la serie “El caballero de los siete reinos”, cuyo final de temporada se emite este domingo en HBO, ha resucitado el interés por la saga de fantasía creada por George R. R. Martin.

La saga “A song of Ice and Fire”, que es la columna vertebral del universo de “Juego de tronos” cuenta con cinco novelas publicadas y están previstas dos entregas más para su conclusión, de la que la esperada novela “The Winds of Winter” está aún en proceso de escritura.

Además, en el mismo universo George R. R. Martin ha escrito tres novelas cortas de lo que ha llamado “Tales of Dunk and Egg” o los cuentos de Dunk y Egg. Del primero de estos libros, “The Hedge Knight” (1998), surge la trama de la primera temporada de “El caballero de los siete reinos”.

George R. R. Martin ha publicado dos novelas más de esta serie: “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010). Según un reporte del sitio web Los siete reinos, Martin ya tiene escrita la cuarta novela corta de esta saga, “The She-Wolves of Winterfell”.

Además, Martin ha escrito tanto novelas cortas y como libros que compendian la historia del continente de Westeros y de la familia Targaryen:

“Fire & Blood” (2018): una historia completa de la Casa Targaryen, que abarca desde la Conquista de Aegon hasta el inicio del reinado de Aegon III.

“The Princess and The Queen” (2013, novela corta): se centra en la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.

“The Rogue Prince” (2014, novela corta): detalla la vida del príncipe Daemon Targaryen antes de la Danza de los Dragones.

“The Sons of the Dragon” (2017, novela corta): narra los reinados de los hijos de Aegon el Conquistador, Aenys I y Maegor I.

“The World of Ice & Fire” (2014, coescrito con Elio M. García Jr. y Linda Antonsson): un libro ilustrado que cubre la historia general de Westeros, incluyendo a los Targaryen.

De tantos materiales literarios, resulta evidente que hay suficientes historias para que HBO siga generando spinoffs, secuelas y precuelas de “Juego de tronos”.

George R. R. Martin dijo a The Hollywood Reporter en enero que “además de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ y ‘House of the Dragon’, hay otros proyectos derivados de ‘Game of Thrones’ en desarrollo. La mayoría son precuelas, y hay varios en desarrollo —quizás cinco o seis series—. Y no los estoy desarrollando solo, estoy trabajando en ellos con otras personas. Y sí, hay una o dos secuelas”.

A continuación, mencionaremos las que han sido confirmadas por HBO. (HBO, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

En el sitio web imdb.com, “El caballero de los siete reinos” tienen un ranking de 9 sobre 10, lo que revela una valoración alta de los usuarios. El episodio final se emite este domingo y su segunda temporada ya está en producción.

La trama de la temporada 2 se basa en la novela corta “The Sworn Sword” (2003), el segundo libro de la saga “Tales of Dunk y Egg”. George R. R. Martin ha dicho que planea escribir 10 o 12 historias más de Dunk y Egg, según Los siete reinos, sitio web especializado en la obra de Martin.

Casey Bloys, CEO de HBO, dijo que “El caballero de los siete reinos” se estrenará cada año, debido a su número reducido de episodios (seis por temporada) y al menor uso de efectos visuales (no hay dragones ni grandes batallas). Así que debemos esperar la temporada 2 de la serie en 2026.

La llamada Danza de los dragones, como se llama a la guerra civil entre integrantes de la familia Targaryen por el trono de hierro, es el tema central de la serie “House of the Dragon”, cuya tercera temporada se estrenará este junio.

HBO confirmó que “House of the Dragon” concluirá con la cuarta temporada, aún sin fecha de estreno.

“La idea siempre ha sido seguir la historia de los Targaryen. Si conoces los libros, sabes cómo terminan los Targaryen. Así que hay un final natural para esta historia particular de esa Casa de los Targaryen”, dijo Casey Bloys al sitio web Deadline.

The Royal Shakespeare Company, en Reino Unido, informó el miércoles el montajel de la obra “Game of Thrones: The Mad King”, que narra lo que ocurrió en el “fatídico torneo de Harrenhal” que condujo a la Rebelión de Robert Baratheon.

En este torneo aparecen muchos la versión joven de muchos personajes vistos en la serie “Juego de tronos”. Por ejemplo, fue allí que el príncipe Rhaegar Targaryen coronó a Lyanna Stark como Reina del Amor y la Belleza, pasando por encima de su propia esposa, Elia Martell. Este acto alimentó rumores de un romance y contribuyó a las tensiones que llevaron a la rebelión de Robert Baratheon, que destronó al monarca Aerys II, apodado el “rel loco”.

El proyecto está basado en las novelas de George R. R. Martin, la adaptación fue escrita por Duncan Macmillan y el director de la obra teatral es Dominic Cooke. “The Mad King” tendrá su estreno mundial en el Royal Shakespeare Theatre en Stratford-upon-Avon este verano.

Los reportes indican que puede ser una serie o un largometraje. Mattson Tomlin, guionista de “The Batman II” está a cargo de “Aegon’s Conquest”, que reconstruye como Aegon Targaryen y sus dos hermanas Visenya y Rhaenys llegaron a Westeros desde Valyria, en el continente de Essos, y emprendieron con sus dragones la conquista de Westeros.

Corlys Velaryon, personaje que hemos visto en la serie “House of Dragon”, es un gran guerrero y aventurero. El título tentativo de estaa serie animada es “Nine Voyages (Sea Snake)”, que se centrará en sus aventuras marítimas en los lugares más inhóspitos de ese mundo de fantasía.

En 2024, George R. R. Martin escribió en su blog que la decisión de que fuera una serie animada era presupuestaria. En la entrevista de Casey Bloys a Deadline se mencionó que Genndy Tartakovsky (Primal, Samurai Jack) podría estar involucrado.

Este proyecto sigue en fase de desarrollo, aunque se ignoran los detalles. Es una serie de dibujos animados titulada “The Golden Empire”. Se desarrolla en Yi Ti, una región de increíble riqueza y ciudades extensas, para la que Marton se inspiró en la China imperial. El habitante de Westeros que mejor conoce esta región lejana es Corlys Velaryon, quien viajó allí en el primero de sus nueve travesías.

En su larga entrevista en enero en The Hollywood Reporter, Martin admitió que era reacio a aprobar secuelas de la serie “Juego de tronos”, como la centrada en Jon Snow que fue propuesta hace unos años, pues dijo que el final de sus novelas no se alineará con la de la serie televisiva. Pero allí soltó la frase que la secuela podría virar hacia una serie ambientada en Essos y protagonizada por Arya Stark.

Este proyecto no debe confundirse con “Ten Thousand Ships”, una serie que narraría los viajes de la princesa guerrera Nymeria, desde el continente de Essos hasta Dorne, en Westeros. Esta historia está ambientada 1.000 años antes de los sucesos de “Juego de tronos”. Cabe imaginar que, por sus altos costes de producción, HBO solo la mantenga por ahora en fase de desarrollo, con la dramaturga Eboni Booth a cargo de la adaptación del guion para un episodio piloto.

