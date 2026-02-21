Ministro de Relaciones Exteriores de Irán es optimista de que pronto se pueda alcanzar un acuerdo con EE.UU.

Por Lucas Lilieholm y Mostafa Salem, CNN

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán expresó su optimismo de que se pueda llegar rápidamente a un acuerdo con los negociadores estadounidenses para evitar una confrontación militar, en mitad del incremento de fuerzas militares de Washington en Medio Oriente.

“No creo que tome mucho tiempo. Quizás en cuestión de una semana o así podamos comenzar negociaciones realmente serias sobre el texto y llegar a una conclusión,” declaró Abbas Araghchi el viernes en una entrevista en MS NOW.

El diplomático afirmó que el siguiente paso para su equipo era preparar una propuesta para el enviado para el Medio Oriente del presidente Donald Trump.

“Creo que en los próximos dos o tres días, eso estaría listo y, tras la confirmación final de mis superiores, se entregaría a Steve Witkoff y quizás necesitaríamos otra sesión para hablar de eso y luego empezar a trabajar en ese borrador para, con suerte, llegar a una buena conclusión”, confió.

Estados Unidos no ha pedido a Irán que detenga el enriquecimiento de uranio y Teherán no ha ofrecido suspenderlo voluntariamente, declaró, además, el viernes Araghchi.

“No hemos ofrecido ninguna suspensión, y la parte estadounidense no ha pedido enriquecimiento cero… de lo que estamos hablando ahora es de cómo asegurarnos de que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y permanezca pacífico para siempre”, señaló Araghchi en la misma entrevista a MS NOW.

El presidente Donald Trump insistió el fin de semana en que EE.UU. “no quiere ningún enriquecimiento”, sugiriendo que Washington no se conformará con un acuerdo que permita siquiera un bajo nivel de procesamiento de uranio por parte de Irán.

Araghchi, quien mantuvo la segunda ronda de negociaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Ginebra el martes, manifestó también que un “acuerdo de ganar-ganar” significa que el programa nuclear de Irán “permanece pacífico” a cambio del levantamiento de sanciones.

El ministro de Relaciones Exteriores calificó el aumento militar de EE.UU. en Medio Oriente como “totalmente innecesario” y “poco útil”.

“(Una) opción militar solo complicaría esto y solo traería consecuencias desastrosas no solo para nosotros, quizás para toda la región y para toda la comunidad internacional”, advirtió.

