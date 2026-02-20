Una gran tormenta de nieve se formará frente al Atlántico. Estos son los posibles escenarios para la costa este de EE.UU.

Por Chris Dolce, CNN

Una fuerte tormenta invernal afectará el noreste de Estados Unidos a partir del domingo, pero aún hay dudas sobre la magnitud de la nieve y los vientos intensos que traerá a algunas zonas.

Las acumulaciones de nieve y la probabilidad de un ciclón bomba más significativo han aumentado en las últimas 24 horas, especialmente a lo largo de la costa, a medida que los modelos de pronóstico se ajustan ligeramente.

Como resultado, se han emitido las primeras alertas de tormenta invernal, que pronostican 15 centímetros o más de nieve. Los avisos abarcan desde el Atlántico medio, incluyendo Filadelfia, hasta la ciudad de Nueva York y la costa sur de Nueva Inglaterra. Se mencionan posibles condiciones de ventisca en el aviso para Long Island, Nueva York.

Sin embargo, los modelos aún difieren ligeramente en la trayectoria exacta de la tormenta entre el domingo y el lunes, lo que determinará si se trata de una tormenta del noreste de gran magnitud con fuertes nevadas y vientos dañinos en toda la región, o simplemente una tormenta mayor más cerca de la costa con nevadas moderadas tierra adentro.

Un desplazamiento de menos de 160 kilómetros en la trayectoria final de la tormenta podría determinar el resultado, y aunque los modelos de pronóstico han mostrado más concordancia desde el jueves, todavía existen suficientes diferencias como para crear un nivel inusualmente alto de incertidumbre para una tormenta que podría comenzar tan pronto como la mañana del domingo.

Tendremos más confianza sobre la trayectoria e impactos de la tormenta para el sábado, pero la tendencia indica que conviene prepararse para un evento más significativo desde la noche del domingo hasta el lunes.

Estos son los escenarios que están en juego:

La tormenta se desplaza lo suficientemente lejos de la costa como para mantener las mayores acumulaciones de nieve justo a lo largo de la costa inmediata desde Nueva Jersey hasta Long Island y la costa sur de Nueva Inglaterra.

La tormenta se desplazará lo suficientemente lejos de la costa como para evitar que se convierta en un evento importante en todas partes, excepto en algunas zonas costeras.

Aun así, se prevé nieve moderada y vientos fuertes desde el sur de Nueva Inglaterra hasta el Atlántico medio entre el domingo y el lunes. Esto podría incluir Boston, Nueva York, Filadelfia y la ciudad de Washington.

En partes del Atlántico medio, las precipitaciones podrían comenzar como lluvia hasta que llegue aire más frío y la convierta en nieve.

Las acumulaciones de nieve serían de unos 15 cm o menos en la mayoría de los lugares en este escenario. Esas acumulaciones serían significativas y probablemente ralentizarían los viajes, pero deberían ser manejables.

La excepción podría ser a lo largo de la costa inmediata desde Nueva Jersey, pasando por Long Island, hasta el sureste de Nueva Inglaterra. Estas zonas tienen la mejor posibilidad de nieve significativa y vientos fuertes que podrían generar condiciones de ventisca, dificultando aún más los desplazamientos.

Las ramas de los árboles podrían romperse y es posible que se produzcan cortes de electricidad dispersos debido a la nieve pesada y húmeda y la fuerza de los vientos fuertes.

Es posible que se produzcan inundaciones costeras de leves a moderadas con la marea alta del domingo por la noche desde la costa de Nueva Jersey hasta el sureste de Nueva Inglaterra.

La tormenta se desplaza más cerca de la costa, dejando fuertes nevadas en una extensa zona.

Una tormenta poderosa se forma lo suficientemente cerca de la costa noreste como para causar grandes impactos en un área extensa —incluyendo desde la ciudad de Washington hasta Nueva York y Boston.

En este escenario, las nevadas totales serían mucho más intensas para una zona más extensa, superando fácilmente los 15 cm, y en algunos casos podrían alcanzar los 30 cm o más.

Nieve intensa y vientos fuertes dificultarían mucho los viajes por carretera y en aeropuertos desde la tarde del domingo y hasta el lunes. Hay una alta probabilidad de condiciones de ventisca en las zonas costeras.

La combinación de nieve intensa y húmeda y vientos fuertes podría romper ramas de árboles y provocar cortes de electricidad en algunos lugares.

Este escenario también produciría al menos inundaciones costeras leves a moderadas desde la costa de Nueva Jersey hasta el sureste de Nueva Inglaterra con la marea alta del domingo por la noche o la mañana del lunes.

