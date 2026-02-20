Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México el 1 de marzo

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Shakira anunció a través de un video en sus redes sociales que pronto se volverá a presentar en la Ciudad de México, pero en esta ocasión de forma gratuita. La cita para los fans mexicanos de la superestrella colombiana será el próximo domingo 1 de marzo a las 8 de la noche en el Zócalo capitalino.

Shakira confirmó que parte de este espectáculo será transmitido por algunos de sus canales oficiales; además, la cantante dijo que esta presentación será una forma de “regresarles un poco de todo ese cariño que le han brindado” a sus fans en México.

Esta no será la primera vez que Shakira se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México, la colombiana tuvo un recital en este mismo lugar en el año 2007 cuando se encontraba en medio de su gira “Fijación Oral World Tour”.

Actualmente Shakira sigue embarcada en su tour “Las mujeres ya no lloran” que el pasado 11 de febrero cumplió un año desde su inicio. La gira se ha presentado con éxito por diversas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y tiene todavía presentaciones programadas en Medio Oriente e India, así como una más en el Estadio GNP de la Ciudad de México el próximo 27 de febrero.

