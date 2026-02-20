Lionel Messi está disponible y junto al Inter Miami comienzan su camino a una nueva corona en la MLS

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

La temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) no pudo tener un primer plato más atractivo para comenzar el año de la Copa del Mundo.

El campeón vigente, el Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, realizará la primera de las cinco visitas que tiene pautadas para comenzar la temporada ante Los Ángeles FC, con Son Heung Min y Dennis Bouanga esperando al argentino en un partido que, además, se jugará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Messi se encontraba en duda para el arranque de la campaña después de presentar unas molestias musculares en su pierna izquierda, lo que obligó a él y a su equipo a aplazar una visita pautada a Puerto Rico para disputar un partido amistoso. Sin embargo, el equipo aseguró que contará con él para el primero de los cinco partidos que tendrán en calidad de visitantes.

El Inter empieza de una forma inusual la temporada de la MLS al estar por fuera de casa un mes, esperando a que su estadio esté terminado.

La primera de las novedades de esta temporada de MLS será el nuevo estadio del Inter Miami, el Freedom Park, ubicado detrás del Aeropuerto Internacional de Miami, y precisamente por su finalización es que los dirigidos por Javier Mascherano tendrán que jugar lejos de casa las cinco primeras jornadas del torneo.

El estadio será inaugurado el 4 de abril en el duelo en el que el Inter recibirá al Austin FC, y se espera que esté a casa llena, con las 25.000 localidades vendidas para el partido en el nuevo estadio del campeón de la liga.

Además, el torneo tendrá una parada obligatoria por la disputa del Mundial 2026, por lo que entre febrero y mayo se jugarán 15 jornadas, prácticamente la mitad del campeonato. Es por ello que comenzar bien será muy importante para todos los conjuntos.

La MLS no solo gira alrededor de Lionel Messi y el Inter Miami. La liga sigue recibiendo jugadores de alto perfil, que buscarán llegar de la mejor manera a una eventual convocatoria mundialista, o entregar el mejor espectáculo posible en la cancha.

James Rodríguez encabeza la lista de altas con su fichaje por el Minnesota United, seguido de la llegada de Timo Werner desde el Red Bull Leipzig al San José Earthquakes, o del regreso de Héctor Herrera al Houston Dynamo, entre otros fichajes de nivel.

También se destaca la presencia de Thomas Müller con el Vancouver Whitecaps, o el reencuentro de Miguel Almirón en Atlanta con quien fuera su técnico en la etapa más exitosa del club, Gerardo “Tata” Martino, que regresa a la liga para asumir de nuevo las riendas del Atlanta United.

El campeonato será uno parejo, equilibrado, donde todos querrán ponerle la mano a la corona que hoy ostenta el Inter Miami, que además de tener al dúo Messi y Luis Suárez, se reforzó con el lateral español Sergio Reguilón y con el atacante argentino, con experiencia en la Liga MX, Germán Berterame.

Todo está servido para ver una gran temporada de fútbol en la MLS, que servirá de telón de fondo para la gran fiesta de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

