La última IA de China es tan buena que asusta a Hollywood. ¿Frenará su crecimiento el gigante tecnológico?

Tom Cruise y Brad Pitt se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo en una azotea llena de escombros; Donald Trump se enfrenta a luchadores de kung-fu en un bosque de bambú; Kanye West baila por un palacio imperial chino mientras canta en mandarín.

Durante la última semana, una serie de videos cinematográficos de celebridades y personajes en situaciones absurdas se han vuelto virales en línea, con una cosa en común: fueron creados utilizando una nueva herramienta de inteligencia artificial del desarrollador chino ByteDance, lo que generó ansiedad por las capacidades de rápida evolución de la IA.

El nuevo modelo, llamado Seedance 2.0, es uno de los más avanzados de su tipo y rápidamente ha recibido elogios por su facilidad de uso y la naturaleza realista de los vídeos que puede generar en minutos.

Pero poco después del estreno, los gigantes mediáticos Paramount y Disney enviaron cartas de cese y desistimiento a ByteDance —la compañía más famosa por desarrollar la aplicación para compartir videos TikTok— acusándola de infringir su propiedad intelectual. La principal organización comercial de Hollywood, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA, por sus siglas), y el sindicato SAG-AFTRA también condenaron a la compañía por el uso no autorizado de obras con derechos de autor estadounidenses.

ByteDance respondió con una declaración diciendo que implementaría mejores medidas de protección para proteger la propiedad intelectual.

Seedance 2.0 se ha convertido rápidamente en el modelo más controvertido de una ola de ellos lanzados por empresas de tecnología chinas este año, a medida que se intensifica la competencia para dominar la industria de la IA

El gobierno chino ha hecho de la tecnología avanzada un pilar fundamental de su estrategia nacional de desarrollo. En una celebración televisada del Año Nuevo Lunar esta semana, los robots humanoides más recientes del país se robaron el espectáculo con sus demostraciones de artes marciales, patadas giratorias y volteretas hacia atrás.

Estas mejoras suelen ser recibidas con inquietud, particularmente en Estados Unidos, el principal rival tecnológico y político de China, en una espiral de superioridad que recuerda a su “carrera espacial” del siglo XX con la Unión Soviética.

“Existe una especie de fervor nacionalista en torno a quién ganará la carrera de la IA”, afirmó Ramesh Srinivasan, profesor de estudios de la información en la Universidad de California en Los Ángeles. “Eso es parte de lo que vemos una y otra vez cuando se publican estas noticias”.

He aquí por qué la última tecnología de ByteDance ha sacudido al mundo.

El modelo de generación de videos con inteligencia artificial, si bien aún no está disponible públicamente para todos, fue aclamado por muchos como el más sofisticado de su tipo hasta la fecha, utilizando imágenes, audio, video y texto para generar rápidamente escenas cortas con personajes pulidos y control de edición de movimiento a un menor costo.

“Mi visión del vaso medio vacío es que Hollywood está a punto de ser revolucionado/diezmado”, escribió el escritor y productor Rhett Reese, quien trabajó en la franquicia de películas de Deadpool, en X después de ver el video de Cruise y Pitt.

Un bloguero tecnológico chino que usa Seedance 2.0 afirmó que era tan avanzado que podía generar audio realista de su voz basándose únicamente en una imagen suya, lo que generó temores sobre deepfakes y privacidad. Posteriormente, ByteDance retiró esa función e introdujo requisitos de verificación para los usuarios que desean crear avatares digitales con sus propias imágenes y audio, según medios chinos.

Rogier Creemers, profesor adjunto de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, que investiga la política tecnológica interna de China, dijo que parte de la preocupación se debe al rápido ritmo con el que las empresas chinas han lanzado nuevas iteraciones de tecnología de IA este año.

Eso también ha puesto a China en desventaja a la hora de evaluar los potenciales impactos negativos de cada mejora, dijo.

“Cuanto más potentes se vuelven estas aplicaciones, más potencialmente dañinas se vuelven”, dijo Creemers. “Es un poco como un coche. Si construyes un coche que pueda conducir más rápido, te llevará a donde necesitas estar mucho más rápido, pero también significa que puedes estrellarte antes”.

Tras las protestas de Hollywood, ByteDance dijo en un comunicado que respeta los derechos de propiedad intelectual y fortalecerá las salvaguardas contra el uso no autorizado de la propiedad intelectual y las imágenes en su plataforma, aunque no especificó cómo.

Las quejas de los usuarios provocaron la reciente reversión de ByteDance y también obligaron a la popular aplicación china similar a Instagram, RedNote, a restringir cualquier contenido creado por IA que no haya sido etiquetado correctamente.

Y la llegada de Seedance 2.0 coincide con un endurecimiento de las regulaciones para el contenido de IA en China.

La regulación nacional de la IA en China supera los esfuerzos de la mayoría de los demás países del mundo, en parte gracias a su arraigado aparato de censura. La semana pasada, la Administración del Ciberespacio de China anunció que estaba tomando medidas enérgicas contra el contenido generado por IA sin etiquetar, penalizando más de 13.000 cuentas y eliminando cientos de miles de publicaciones.

Sin embargo, las restricciones al contenido generado por IA en el internet chino suelen aplicarse de forma desigual, escribió Nick Corvino en ChinaTalk, un boletín informativo especializado en China. Corvino atribuyó el problema en parte a las dificultades para controlar el contenido en las diferentes aplicaciones, así como a los incentivos de las empresas tecnológicas para fomentar el contenido de los usuarios.

“Con las plataformas de redes sociales chinas atrapadas en una feroz competencia, tanto entre sí como con el mercado occidental, ninguna quiere ser la más estricta, mientras que otras dejan que el contenido fluya libremente”, dijo en una publicación después del lanzamiento de Seedance 2.0.

Según los analistas, China está caminando por una delgada línea entre fomentar el desarrollo interno de modelos de IA y mantener controles estrictos sobre cómo se utilizan esos modelos.

“Los profesionales de la IA siempre decían que lo que hace el gobierno chino está ralentizando su desarrollo”, afirmó Creemers, de la Universidad de Leiden. “Obviamente, un sistema de control de contenido como el chino, que básicamente limita la producción, nunca es agradable”.

La presión para dejar de usar ciertas imágenes o datos, provenientes de gigantes mediáticos estadounidenses u otras fuentes, también podría afectar los esfuerzos para perfeccionar la IA. Disney acusó a ByteDance de usar ilegalmente su propiedad intelectual para entrenar a Seedance 2.0, pero recientemente llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense OpenAI para otorgar a Sora (el modelo de generación de video de OpenAI y competidor de Seedance) acceso a personajes registrados como Mickey y Minnie Mouse.

“Estos acuerdos tienen mucho que ver con el tipo de datos a los que tendrán acceso, a los que de otro modo no tendrían acceso, o a los que sus competidores no tendrían acceso”, dijo Srinivasan de UCLA. “Existe una alta probabilidad de que los productos de Sora puedan ser más refinados y avanzados si los datos son más adecuados para que los modelos aprendan de ellos”.

Al mismo tiempo, las restricciones sobre cómo se puede usar o entrenar la IA también podrían estimular una mayor innovación, dijo, y destacó cómo la empresa china DeepSeek, bendecida con un presupuesto mucho más pequeño que los líderes de la industria, construyó un chatbot competitivo impulsado por IA.

“En lo que respecta a los avances chinos en IA, la revelación de DeepSeek fue muy importante porque demostró que hay otras formas de entrenar modelos lingüísticos de maneras más económicas”, afirmó.

