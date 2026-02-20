La administración Trump planea aplicar en todo el país el manual de inmigración de Homan en Minneapolis

Por Priscilla Álvarez, CNN

La administración Trump planea redoblar los esfuerzos en la aplicación de leyes inmigratorias específicas, tomando el ejemplo de Tom Homan en Minneapolis y aplicándolo a varias ciudades del país, según funcionarios actuales y anteriores de Seguridad Nacional.

Esto representa un cambio radical con respecto a las tácticas, muy visibles y agresivas, empleadas por el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Este enfoque, documentado en videos de redes sociales al estilo Hollywood y promocionado por altos funcionarios de Trump en aquel momento, se ha pospuesto, por ahora, tras las escenas ocurridas en Minneapolis, incluyendo la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses.

“Basta de tonterías de Bovino. Ese programa está cancelado”, afirmó un funcionario de Seguridad Nacional a CNN.

El regreso a las tácticas típicas de control de inmigración de ICE, que incluyen identificar objetivos con anticipación, en lugar de amplias redadas en áreas de tráfico de inmigrantes, se produce en medio de un debilitamiento del apoyo público a la forma en que la administración ha estado llevando a cabo los arrestos de indocumentados.

Las protestas e imágenes provenientes de Minneapolis a finales del mes pasado generaron preocupación entre algunos funcionarios de la administración Trump sobre la imagen que proyectaba la represión inmigratoria.

Entre ellos, el presidente Donald Trump, quien expresó en privado su frustración por la pérdida de su mensaje inmigratorio.

El debate sobre la aplicación de la ley inmigratoria federal también ha provocado un cierre parcial del Gobierno que afecta a partes del DHS, ya que los demócratas han impulsado reformas en ICE a cambio de apoyar la financiación del departamento.

“Atacar las amenazas a la seguridad pública no es nada nuevo. … Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, casi el 70 % de los arrestos de ICE son de inmigrantes indocumentados acusados ​​o condenados por un delito en Estados Unidos”, declaró un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado, citando más de 700.000 deportaciones durante la administración Trump.

Si bien la administración ha indicado que está priorizando a las personas con antecedentes penales graves, muchos de los detenidos durante el último año no entran en esa categoría.

El DHS también emitió un memorando reciente que indica que las autoridades de inmigración deberían detener a los refugiados que aún no han obtenido la tarjeta de residencia permanente y someterlos a una evaluación adicional.

Fuentes informaron a CNN que, a finales del año pasado, los agentes se habían centrado más en localizar objetivos en lugar de limitarse a los encuentros callejeros.

Pero eso cambió con el envío sin precedentes de miles de agentes federales a Minneapolis tras un escándalo de fraude a la asistencia social que afectó a la comunidad somalí.

Dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes federales.

Otros dos funcionarios están siendo investigados por sus versiones sobre lo ocurrido en un operativo en el que uno de ellos disparó a un venezolano en una pierna.

Homan anunció una reducción de tropas federales en Minneapolis la semana pasada, citando acuerdos con funcionarios locales que permiten una cooperación adicional.

Miembros actuales y anteriores del Departamento de Seguridad Nacional enfatizaron que la reciente medida hacia un enfoque de control más específico no significa que la represión esté disminuyendo, ya que algunas ciudades aún podrían ver una mayor presencia de agentes de ICE.

Las redadas aceleradas son menos probables, aunque los funcionarios advirtieron que los planes están sujetos a cambios.

El Gobierno también ha intensificado los esfuerzos para expandir la detención de inmigrantes, lo que indica los planes para continuar con el aumento de arrestos.

“Lo que hacían era esperar que las operaciones de control de alta visibilidad asustaran a suficientes inmigrantes indocumentados como para aumentar la autodeportación. Creo que eso es parte de lo que pensaban”, opinó Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una inmigración limitada.

“Lo que no tomaron en cuenta es que la gente, aunque todavía apoya la deportación de inmigrantes ilegales, quiere ver menos acciones de tipo militarizado”, agregó.

Después de que Trump enviara a Homan a Minneapolis, Bovino fue relevado y regresó a su puesto como jefe de patrulla del sector El Centro.

Posteriormente, confirmó en X que estuvo recientemente en Mammoth Mountain, la estación de esquí de California, respondiendo a un usuario: “Katie, la nieve en polvo estaba excelente, ¡y sí que hubo descensos! Mammoth es una montaña excelente y ¡estoy deseando volver! Mientras tanto, ¡cuidado con los inmigrantes ilegales!”

La bravuconería de Bovino y sus tácticas de arresto con mano dura en Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis encapsularon el enfoque agresivo de la administración hacia su promesa de deportación masiva y su inclinación por las disputas públicas con críticos sobre acciones controvertidas.

También marcó un giro en la forma en que las responsabilidades de cumplimiento generalmente se dividen entre la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con este último a cargo de los arrestos dentro del país.

El estilo de aplicación de la ley de Bovino contaba con el respaldo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El cambio de enfoque de Homan constituye una crítica a dicho estilo y revela las tensiones existentes entre las diferentes facciones de la administración sobre cómo abordar la agenda inmigratoria del presidente, según las autoridades.

Homan generalmente ha adoptado un enfoque más estricto en la aplicación de las leyes de inmigración, queriendo centrarse en las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional, así como en los llamados “colaterales”, es decir, inmigrantes indocumentados que pueden estar en las proximidades de una operación específica.

“ICE ya realizaba labores de seguridad en el interior antes de que Bovino se involucrara. Prefieren realizar sus operaciones sin vigilancia”, declaró otro funcionario de Seguridad Nacional a CNN. “(La Patrulla Fronteriza) nunca quiso tener nada que ver con estas operaciones en el interior y volverá a centrarse en la frontera”.

El cambio también significa que “hay menos personajes en esta obra y menos tramas”, declaró a CNN un exfuncionario de Trump. “Ahí es donde creen haber establecido el rumbo”, añadió el funcionario, refiriéndose a la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró a CNN: “Todo el equipo del presidente está trabajando en conjunto para implementar su agenda de control inmigratorio, que siempre se ha centrado en priorizar a los peores delincuentes extranjeros ilegales. Las deportaciones exitosas, la disminución de la delincuencia y la histórica seguridad fronteriza lo demuestran. Como siempre, cualquier persona que se encuentre en el país sin documentos puede ser deportada”.

Homan reconoció los problemas sobre el terreno en Minneapolis, incluida la mala conducta de los agentes, casi inmediatamente después de llegar.

En una entrevista con Jake Tapper de CNN en “State of the Union”, Homan declaró que aumentó la presencia de agentes de asuntos internos en Minnesota desde que llegó a las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- para abordar las acusaciones de conducta inapropiada entre los oficiales de control de inmigración.

“En cualquier caso en que haya habido denuncias de mala conducta o de trabajar al margen de la política, se ha remitido a asuntos internos”, afirmó.

Dentro de la administración Trump, ha habido luchas internas entre las facciones que apoyan a Homan y las que apoyan a Noem. Homan y Noem rara vez se han hablado en los últimos meses, según funcionarios estadounidenses.

Homan señaló el domingo que no está de acuerdo con Noem “en todo”, pero agregó que ambos discuten regularmente y describió los esfuerzos de la administración como “un equipo, una lucha”.

“Discutimos y compartimos opiniones. Eso es lo que nos hace un equipo fuerte. Aportamos diferentes ideas y luego acordamos una misión”, aseguró Homan.

