Intentos de asesinato, escándalos y la guerra de cuatro años dejaron a Volodymyr Zelensky maltrecho, pero aún en pie

Mientras los tanques rusos cruzaban la frontera en febrero de 2022, los rumores de que Volodymyr Zelensky había huido de Ucrania eran generalizados. Con Kyiv bajo intensos bombardeos y Rusia acercándose, los líderes europeos temieron lo peor. Entonces, el líder ucraniano publicó un video granulado de sí mismo de pie en la oscuridad frente al edificio de la presidencia, flanqueado por sus principales asesores, y simplemente anunció: “Estamos aquí”.

La destitución de Zelensky era una parte clave del plan ruso para tomar el control de Ucrania, un proyecto que Moscú esperaba completar en cuestión de días. Debía ser capturado o asesinado, a menos que huyera primero. Una fuente cercana al presidente declaró a CNN que agentes rusos habían alquilado apartamentos en las inmediaciones de la oficina presidencial con la orden de eliminarlo.

En un momento dado, al principio de la guerra, circuló la broma de que Zelensky se había convertido en comediante —la carrera que tenía antes de entrar en política— porque no le temía a los bombardeos. En aquellos primeros días, la asombrosa capacidad de supervivencia y el humor de Zelensky condensaban el espíritu desafiante del país. Según cuentan los ucranianos, cuando Estados Unidos se ofreció a evacuarlo, Zelensky replicó: “Necesito munición, no transporte”.

Mientras Ucrania se prepara para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala el martes, y sin que haya un final inminente para la guerra, el mensaje de Zelensky no ha cambiado. Sigue ahí, tras haber sobrevivido no solo a una docena de intentos de asesinato de parte de Rusia, sino también a un escándalo de corrupción que el año pasado derrocó a su asesor más cercano, quien apareció a su lado en el ahora famoso video, y a dos de sus principales ministros.

Para esta evaluación de la postura de Zelensky, CNN habló con algunas de las personas más cercanas al presidente, incluyendo a su esposa y su redactor de discursos, así como con diplomáticos y políticos de Europa y Estados Unidos que han trabajado estrechamente con él y su Gobierno.

Muchos atribuyen su poder de adhesión a sus habilidades como operador político, lo que, junto con sus discursos inspiradores, le ha valido comparaciones con Winston Churchill.

Pero al igual que el líder británico en tiempos de guerra que también lideró la lucha de su país contra un enemigo mayor y más poderoso, Zelensky ha cometido errores en el camino y su futuro es cada vez más incierto a medida que la guerra se prolonga. Incluso entre el 60 % de los ucranianos que dicen confiar en Zelensky, solo alrededor de la mitad cree que debería postularse para un segundo mandato.

El pasado julio, los ucranianos salieron a las calles en protestas inusuales para tiempos de guerra para oponerse a los planes del Gobierno de debilitar la independencia de los organismos de control anticorrupción del país. Zelensky se vio obligado a dar un giro de 180 grados y reconocer la indignación pública.

Se enfrentó repetidamente con su exjefe militar, el popularísimo general Valerii Zaluzhnyi, y finalmente lo destituyó en 2024 en lo que algunos interpretaron como un intento de neutralizar a su principal rival político. Más recientemente, ha tenido que lidiar con una relación complicada con un presidente de Estados Unidos que lo ha reprendido y humillado ante el mundo.

En todo momento, Zelensky ha mostrado una agresividad que, según Bartosz Cichocki, embajador de Polonia en Kyiv durante la invasión rusa, probablemente proviene de su infancia en una de las zonas más pobres de lo que entonces era la Unión Soviética.

“Durante su infancia, en la Ucrania soviética, uno tenía que demostrar su fuerza, sobre todo si era un niño judío que intentaba demostrar a todos que merecía respeto; eso explica muchas cosas”, dijo Cichocki.

“No respeta la debilidad; puede enfrentarse a un poder superior; eso es necesario cuando hay que enfrentarse a bastardos como (el presidente de Rusia Vladimir) Putin, (su asesor Nikolai) Patrushev y toda esa pandilla”.

Pero como la guerra no da señales de terminar, es una incógnita cuánto tiempo esas cualidades podrán mantenerlo en el poder.

A sus 48 años, y tras casi siete años en el cargo, Zelensky es la persona más joven en haber liderado una Ucrania independiente. También es el líder más improbable del país. Abogado de formación, no tenía experiencia política antes de postularse a la presidencia, ya que pasó la primera mitad de su carrera profesional en el mundo del espectáculo. Se hizo conocido en la exitosa serie de televisión “Servant of the People”, donde interpretó a un maestro de escuela empobrecido que inesperadamente se convierte en presidente.

Cuando anunció su candidatura, muchos pensaron que era una broma. Pero dejaron de reír cuando Zelensky derrotó al entonces presidente, Petro Poroshenko, con más del 73 % de los votos.

Antes de entrar en política, había construido un imperio empresarial con ingresos de decenas de millones de dólares, algo que Henry Hale, profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad George Washington y coautor de “El efecto Zelensky”, considera la preparación perfecta para el máximo cargo.

“No creo que llegara al puesto con ingenuidad. Comprendió que si quieres triunfar en el mundo del espectáculo en Ucrania, si quieres salir en televisión, no tienes más remedio que trabajar con oligarcas, porque controlan todos los canales”, declaró Hale a CNN.

También se le da bien la cámara. Si bien concede entrevistas y ruedas de prensa, su forma preferida de comunicarse con la gente es a través de mensajes de video directos, una idea que se le ocurrió a él mismo, según su redactor de discursos y asesor de comunicación, Dmytro Lytvyn.

“Decidió el primer día que debía explicarle a la gente lo que estaba pasando”, dijo. “Ahora hacemos menos, pero el presidente cree que es importante, ya que la guerra avanza, simplemente explicar lo que está sucediendo, mostrarle a la gente que él está aquí y haciendo algo”, declaró Lytvyn a CNN en Kyiv.

Los videos son muy informales, a veces grabados con su teléfono, al estilo selfie. Pero resuenan. Soldados en el frente han expresado a CNN su emoción cuando se menciona su unidad. Habla ucraniano, algo que no le resultaba tan natural. Como muchos en el este del país, Zelensky creció hablando ruso pero perfeccionó su dominio del ucraniano en la edad adulta, tras contratar a un tutor.

Los mejores momentos de Zelensky como líder llegaron cuando su país atravesaba uno de sus momentos más oscuros. Decidir quedarse en Kyiv mientras los rusos se acercaban fue una señal para muchos de que era un líder en quien podían confiar.

Andrii Sybiha, quien fue subjefe del Estado Mayor de Zelensky durante la invasión y ahora es ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, estaba presente cuando Zelensky tomó esa decisión.

“Tenía una opción: su vida y la de su familia, o aceptar un ultimátum, este supuesto acuerdo de capitulación. Se negó y su familia se quedó en Ucrania. Realmente aprecio su fuerza y ​​su espíritu”, declaró Sybiha a CNN.

El hecho de que la esposa de Zelensky, Olena, y sus hijos, Oleksandra y Kyrylo, también se quedaran en el país no hizo más que acentuar ese sentimiento.

Olena Zelenska declaró a CNN que sintió un “miedo intenso” durante esos primeros días. Más tarde, ese miedo se transformó en una sensación constante que intenta ahuyentar. “Porque de lo contrario, te impide vivir con normalidad. Este miedo a veces intenta aflorar… pero no me permito darle vueltas a él durante mucho tiempo”.

Casi de la noche a la mañana, los índices de aprobación de Zelensky se dispararon del 37% al 90%.

Este fue un momento en el que la habilidad de Zelensky para la comunicación dio sus frutos. Puede que no supiera ser un líder en tiempos de guerra, pero sí sabía comunicarse como tal.

Contra todo pronóstico, Ucrania logró repeler el ataque ruso inicial contra Kyiv y, en pocos meses, recuperó grandes extensiones de territorio que originalmente había confiscado Moscú.

Pero los éxitos de Ucrania se detuvieron tras la liberación de Khersón en noviembre de 2022. Tras el fracaso de una contraofensiva ampliamente esperada en el verano de 2023, Zelensky comenzó a enfrentarse más abiertamente con Zaluzhnyi, a quien destituyó del cargo a principios de 2024. El estancamiento en el frente continuó, hasta que Kyiv, bajo el nuevo liderazgo del general Oleksandr Syrskyi, lanzó una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk en agosto de 2024. La maniobra supuso un importante impulso para la moral de Ucrania y ralentizó los avances rusos en el frente oriental.

Pero ese impulso tampoco duró mucho: el año 2025 estuvo marcado principalmente por la lenta y agotadora ofensiva rusa a lo largo de la línea del frente de 1.200 kilómetros. El estancamiento continúa y, al entrar la guerra en su cuarto año, Ucrania sigue luchando en el frente. Las negociaciones de paz parecen estancadas, con Rusia aferrándose a exigencias maximalistas que Zelensky no está dispuesto a conceder.

Zelensky supo desde el principio que Ucrania no podría sostener la lucha sin la ayuda significativa de sus aliados, sobre todo de Estados Unidos. Su determinación de asegurar la ayuda que, según él, Ucrania merece ha resultado, en ocasiones, muy contundente.

Y esto funcionó a veces. Alemania, que inicialmente se mostró muy reticente a involucrarse en el conflicto y se negó a proporcionar armas a Kyiv, finalmente lo hizo y ahora es uno de los principales patrocinadores del país.

Lytvyn, el asesor de comunicaciones, declaró a CNN que Zelensky decidió desde el principio hacer peticiones de ayuda directamente a otras naciones, en lugar de solo a sus líderes.

“Empezó a hablar directamente con el público. Muchos líderes empezaron a ayudar, no porque él se lo pidiera, sino porque se lo pidió a su gente, y esa gente se lo pidió”, afirmó.

La presión pública se intensificó aún más tras la primera ola de liberaciones ucranianas de las ciudades cercanas a Kyiv, que reveló las atrocidades rusas, incluyendo asesinatos masivos de civiles.

Pero la autenticidad y los mensajes contundentes que tan bien funcionaron en Ucrania y en toda Europa no funcionaron igual con el presidente estadounidense Donald Trump.

Ucrania, y Zelensky personalmente, han sido un tema delicado para Trump. Fue la acusación de que Trump presionó al presidente ucraniano para que investigara a su rival político Joe Biden en 2019 lo que condujo a su primer impeachment. Tras regresar a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una postura mucho más hostil hacia Ucrania que su predecesor. Ha acusado a Zelensky de dictador y ha insinuado repetidamente que Ucrania, y no Rusia, inició la guerra.

En este contexto, diplomáticos europeos, así como algunos legisladores estadounidenses, advirtieron a Zelensky que un viaje a Washington era imprudente. Pero Zelensky no escuchó. “Fue a la Casa Blanca con la idea de que (los ucranianos) tienen razón, que son la víctima y que se lo demostrarán (a Trump). No evaluó bien la situación y (eso) terminó pasándole factura”, declaró un diplomático europeo a CNN.

“Es testarudo y está convencido de que sabe lo que hace. Por supuesto, sin eso, no estaría donde está hoy. Pero en algunas negociaciones, esto simplemente no funciona”, añadió el diplomático.

La desastrosa reunión, retransmitida en directo a todo el mundo, terminó con Trump y el vicepresidente J. D. Vance acusando a Zelensky de no querer la paz y de no estar lo suficientemente agradecido por la ayuda recibida.

Aunque muchos funcionarios presenciaron la reunión con horror, Zelensky recibió elogios en Ucrania. Su popularidad aumentó y Yulia Svyrydenko, primera ministra de Ucrania, declaró a CNN que estaba orgullosa de Zelensky ese día. “Defendió la postura del pueblo ucraniano”, afirmó.

No todos se sorprendieron con los comentarios de Vance. Los aliados europeos ya conocían bien la brusquedad de Zelensky. “Los ucranianos siempre fueron muy exigentes y directos, siempre pidiendo más, sobre todo al principio”, declaró el diplomático europeo a CNN.

En los primeros días de la invasión a gran escala, en sus llamadas a otros líderes, Zelensky se saltaba las formalidades habituales y pasaba directamente a solicitar más armas.

“Estaban bajo ataque, luchaban por sus vidas y buscaban armas”, dijo el diplomático. “Esto se entendía bien en Europa, donde todos sabíamos que también luchaban por nuestra seguridad. Si vienes a Kyiv, verás que no hay tiempo para dar las gracias… pero esto es mucho menos claro si estás lejos, como en la Casa Blanca”.

Sin embargo, desde la desastrosa reunión en el Despacho Oval, Zelensky ha encontrado la manera de comunicarse con Trump, según el senador estadounidense Richard Blumenthal, un aliado cercano de Zelensky, quien habló con CNN en Kyiv esta semana.

“Creo que ha sido extremadamente hábil y perspicaz al tratar con esta administración”, dijo Blumenthal. “Ha dominado la comprensión de cómo ser resuelto y firme, pero al mismo tiempo, agradecido por lo que Estados Unidos está haciendo. Y creo que es muy sincero al respecto”.

Cuatro años después del inicio de la guerra, Zelensky aún disfruta de una popularidad que muchos líderes solo podrían soñar. Si bien ha fluctuado desde el inicio de la guerra, cayendo durante las fallidas contraofensivas de Ucrania y los escándalos de corrupción, nunca ha bajado del 52 %, según datos del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv (KIIS).

Cuando Zelensky visitó Praga el año pasado, cada minuto de su agenda estaba meticulosamente planeado. No había tiempo que perder, hasta que alguien dejó escapar que había un grupo de limpiadoreas ucranianos trabajando en el Parlamento checo. Zelensky decidió que simplemente tenía que conocerlos.

Los checos le extendieron la alfombra roja a Zelensky, pero fue una foto de él abrazado a las sonrientes limpiadoras la que se convirtió en la imagen definitoria de toda la visita.

“Es muy típico. Siempre lucha con su seguridad para que la gente se le acerque. Cree que es lo que debe hacer”, declaró Volodymyr Paniotto, sociólogo y presidente de KIIS.

Pero su imagen de hombre popular ha sufrido fuertes golpes durante el último año, y un escándalo de corrupción ha resultado especialmente perjudicial para un presidente que ha sido elegido con la promesa de sanear la política. Las protestas antigubernamentales de julio del año pasado fueron seguidas por críticas de los aliados occidentales de Ucrania, incluida la Unión Europea, que dejó claro a Kyiv que debe implementar fuertes medidas anticorrupción si desea unirse al bloque, lo que obligó a Zelensky a revertir sus planes.

Los escándalos de corrupción han derribado a varias personas del círculo íntimo de Zelensky, incluyendo a su exsocio comercial Timur Mindich y a su mano derecha de toda la vida, Andriy Yermak, lo que ha llevado a algunos observadores a cuestionar si Zelensky tendía a depender excesivamente de aliados corruptos.

Durante años, Yermak, en particular, pareció intocable. Pero ni siquiera él pudo soportar verse implicado en un escándalo por presuntos sobornos en el sector energético en un momento en que los ucranianos se congelaban por los constantes ataques rusos a la infraestructura energética.

Si bien Zelensky nunca ha sido implicado directamente, Cichocki, exembajador polaco, declaró a CNN que no estaba seguro de que el presidente pudiera resistir la bomba de Yermak. “Pensé que este era su fin. Y después de un mes, con un nuevo equipo, ha vuelto, como el Fénix”, afirmó.

Los años de presión y desamor han pasado factura visiblemente a Zelensky. Su rostro juvenil y bien afeitado de antes de la guerra ha desaparecido, reemplazado por líneas de preocupación y una barba incipiente cada vez más canosa.

Bebe mucho café —solo, sin azúcar— para aguantar la jornada laboral, que suele comenzar entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando empiezan a llegar los primeros informes del campo de batalla. Zelenska declaró a CNN que, al mirar a su marido, parece que la guerra lleva mucho más tiempo que cuatro años.

Dijo que no ha habido un solo momento de felicidad plena desde que comenzó la guerra. Eso tendrá que esperar hasta que termine el conflicto. En cambio, se centra en breves momentos de alegría, como cuando la familia recibió un nuevo cachorro y lo llevó a casa por primera vez. “Se nota mirándolo. Pero eso no es tan importante como lo que está pasando por dentro, a nivel emocional”.

Lytvyn, quien pasa la mayor parte de los días en contacto constante con Zelensky, dijo que no ha perdido el sentido del humor y que, a veces, encuentra tiempo para relajarse con un libro o una película, especialmente en los largos viajes en tren.

“Lo que admiro de él es que, sin importar lo que haya pasado, sigue siendo una buena persona”, dijo. “Trata a la gente mejor de lo que la gente lo trata a él”.

El comediante convertido en presidente ha sobrevivido hasta ahora, contra todo pronóstico. Pero el panorama es quizás más sombrío que nunca.

Los ucranianos de todo el país se congelan en la oscuridad mientras Rusia continúa su campaña de ataques a la infraestructura energética. Las defensas de primera línea de Ucrania han resistido, pero por poco. Rusia continúa avanzando lentamente, aunque a un coste astronómico.

Y aunque Zelensky ha logrado reparar su relación con Trump, no lo ha convencido para que restablezca la ayuda militar estadounidense. En cambio, Trump sigue presionando a Zelensky para que participe en negociaciones que cada vez parecen más en contra de Ucrania.

Paniotto afirmó que la mayoría de los ucranianos se oponen a la celebración de elecciones, no solo durante la guerra, sino incluso durante cualquier tipo de alto el fuego temporal. “Para la mayoría, Zelensky es el líder que debería llevar al país a la paz”, declaró Paniotto a CNN.

No está claro cuándo ni cómo sucederá eso. Pero Sybiha declaró a CNN que tiene plena confianza en la capacidad de Zelensky para lograrlo: “Sabe cómo aguantar los golpes”.

