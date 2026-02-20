El poder en la sombra: Sheinbaum y la lucha por el control de su presidencia y de Morena

Análisis por Mario González, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, libra una lucha por el control de su propio mandato. Son muchos frentes de batalla al interior de su gobierno y su movimiento —el de la autollamada “cuarta transformación”—, que van desde dominio territorial del partido Morena y los poderes fácticos a las posiciones ideológicas de las muchas izquierdas que forman parte del grupo en el poder.

Es una lucha interna en donde la oposición formal, la de los partidos contrarios, no juega, al menos abiertamente; un tanto porque no tienen la fuerza necesaria para hacerlo y otro tanto por estrategia, bajo ese principio de la política de que si ves a tu adversario errar, no lo interrumpas.

Sheinbaum llegó a la presidencia de México haciendo historia: la primera mujer en lograrlo y con la más alta votación que se haya registrado. Rompió techos no de cristal sino de hierro, en un país de estructuras machistas que se preguntaba si estaba preparado para que una mujer lo gobernara. La pregunta se contestó sola.

Sin embargo, quizás ese mismo pensamiento llevó a muchos a cuestionarse si la presidenta sería capaz de ejercer el poder o sería conducida por su mentor y líder del movimiento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esto la presidenta ha sido muy clara: no habrá rompimiento, hay continuidad, entendimiento. Su predecesor cimentó el primer piso de la cuarta transformación, ella está construyendo el segundo piso.

Pero resulta que muy pronto comenzaron a surgir las diferencias entre el primer piso y el segundo de esa transformación, porque Sheinbaum no es López Obrador y tiene su propio proyecto político. Para llevarlo a cabo necesita de lealtades en lugares clave que al parecer estaban depositadas en otro lado.

Además, la presidenta sabe que para cumplir con sus objetivos, es necesario tener el control del partido, Morena, rumbo a las elecciones federales de 2027, en las que se renueva la totalidad de la cámara de Diputados y la mitad de los estados elegirán gobernador, congresos locales y otros miles de cargos.

Hoy el expresidente López Obrador sigue teniendo un enorme peso en el partido que fundó, ya sea por viejas lealtades o por lazos familiares como su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien se desempeña como secretario de organización del comité ejecutivo nacional del partido (un cargo relevante dentro de la estructura de Morena).

El más reciente capítulo de esta lucha por el control del movimiento se dio recientemente con un funcionario de menor rango: Marx Arriaga. Hasta el viernes pasado se desempeñó como director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Es la oficina responsable del diseño y rediseño de los libros de texto que produce el gobierno de México para la entrega gratuita de los estudiantes de primaria y secundaria, además de otros materiales educativos.

Arriaga fue nombrado en su cargo directamente por el presidente López Obrador, quien constantemente hablaba con halagos de él y lo consideraba un hombre honesto y de principios. Arriaga era un hombre reconocido por su trabajo partidista con sectores del magisterio y estudiantiles, pero las menciones presidenciales fueron más recurrentes cuando se desató un fuerte debate sobre el contenido de los nuevos libros de texto bajo su encargo: los especialistas en materia educativa cuestionaban el enorme contenido ideológico de los libros para niños y niñas, dejando a un lado principios científicos cruciales para el aprendizaje.

Estos textos fueron diseñados supuestamente en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, que instauró López Obrador, para rescatar los valores humanistas de la educación y borrar los vestigios del pensamiento neoliberal, como se explicó reiteradamente.

Antes de su despido como funcionario de la SEP tuvo encuentros partidistas con el magisterio afín a Morena en los que habló fuerte contra su jefe, el secretario de Educación, Mario Delgado, y contra el rumbo equivocado que, en su opinión, estaba tomando la educación en México. Según Arriaga existe un intento de un sector de empresarios en alianza con personajes de la cuarta transformación, como el secretario Delgado, por privatizar la educación pública de México. Habló de una traición al mandato del pueblo y al presidente López Obrador, gestado dentro de la propia administración.

Al recibir el anuncio de su retiro como director general, Marx Arriaga protagonizó un capítulo bochornoso: se negó a abandonar las oficinas de la SEP y se atrincheró en su despacho durante cuatro días con sus noches. Argumentó que el despido fue ilegal y que no daría gusto a intereses neoliberales y que esperaría notificación oficial para salir dignamente. Pero al final llegó el documento oficial del despido. Tomó un cuadro de Marx (esta vez el filósofo comunista Karl Marx) que tenía en su oficina y con él bajo el brazo se dirigió al transporte público. Todo eso lo sé porque muchos lo vimos en las transmisiones en directo que el exfuncionario hizo en redes sociales.

En el fondo, el despido de Arriaga es también un mensaje a la base radical de Moreno. La base de la izquierda radical que representa mucho para el partido y, aunque no es mayoritaria, tiene un peso específico y se ha impuesto como una brújula moral del lopezobradorismo. Una base que se siente más identificada con el líder moral y que reclama los que considera desvíos de la naturaleza del movimiento. Temas como la relación de Sheinbaum con Trump, la postura sobre Cuba, entre muchos otros, son parte de la agenda de esa izquierda.

Pero el episodio de Marx Arriaga y su cuadro de Karl Marx no fue el primero. Ese corresponde a la salida del exfiscal general de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, quien no terminó el encargo que debía concluir en enero de 2028. Gertz Manero también era un hombre cercano al ex presidente López Obrador, quien al asumir su mandato lo propuso como fiscal, en febrero de 2019.

Hay muchas interpretaciones sobre la salida de Gertz Manero, pero se sabe que fue una decisión de la presidenta Sheinbaum y que no fue fácil, que fueron muchas horas de negociaciones y que finalmente concluyeron el 27 de noviembre del año pasado con la aceptación de una representación diplomática “en un país amigo”, como escribió el exfiscal en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Muchos días más tarde de su salida se confirmó que Gertz Manero sería el nuevo embajador ante el Reino Unido. Dentro de las negociaciones se estableció que antes de renuncia como fiscal nombraría a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia, de la propia FGR, para permitir que la funcionaria tomara el control como encargada de despacho, una vez que Gertz Manero presentara su renuncia negociada. Luego la presidenta, en una terna enviada al Senado, incluyó el nombre de Godoy como propuesta para encabezar la institución y su designación era solo un trámite que se cumplió puntualmente.

Las motivaciones para quitar del camino a Gertz Manero fueron muchas, especialmente su lentitud para gestionar temas que importaban a la presidenta y al secretario de seguridad, Omar García Harfuch, y las acusaciones sobre el uso personal de los instrumentos de procuración de justicia. Además, la nueva fiscal, Ernestina Godoy fue fiscal de la Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum en la capital del país, siendo un personaje de mucha lealtad y confianza para la presidenta, tanto así que era su consejera jurídica.

El segundo movimiento se dio a principios de febrero, cuando el senador Adán Augusto López anunció que dejaría la coordinación de Morena en el Senado, para dedicarse a labores partidistas, sin abandonar su puesto en el senado. Se trata de uno de los hombres más cercanos al expresidente López Obrador, quien decía que más que un amigo era un hermano. Fue su secretario de gobernación (ministro del interior) en el tramo final de su mandato y antes gobernador del estado de Tabasco, cuna del movimiento de la cuarta transformación y también del expresidente. Paisanos y vecinos, pues.

La salida de Adán Augusto López de la coordinación se da en el momento en que la presidenta necesita en el congreso gente confiable para sacar adelante las reformas que le son prioritarias, como la reforma electoral. Se percibía que las lealtades de Adán Augusto López nunca estuvieron con la presidenta, a pesar de que fue un actor clave para lograr la salida del exfiscal Gertz Manero (fue el negociador directo de su dimisión).

Además, Adán Augusto López se había convertido en un problema para el gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de que no hay una investigación formal en su contra, sí hay acciones en contra de personas muy cercanas a él, vinculadas al robo y contrabando de combustibles, delito conocido en México como “huachicol”. Siendo gobernador de Tabasco (2019-2021) Augusto López nombró como secretario de seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido en septiembre pasado en Paraguay y extraditado a México. Hoy Bermúdez Requena está detenido en un penal de máxima seguridad acusado de encabezar una organización criminal conocida como “la Barredora”, dedicada a muchas actividades delincuenciales como la extorsión, el narcotráfico y huachicol.

El senador Adán Augusto López ha dicho que a pesar de su larga amistad con Bermúdez Requena no conocía de sus presuntas actividades delincuenciales, ni siquiera siendo secretario de Gobernación, puesto que lo convierte en el hombre más informado de todo el gabinete en materia de seguridad.

A poco más de un año de haber asumido la presidencia, Claudia Sheinbaum ha mostrado ya su forma de operar políticamente. No es una mujer de confrontación, pero toma acciones firmes en busca de sus objetivos. Tampoco es una persona de venganzas (como mucho se ha dicho de su antecesor) y es capaz de buscar alternativas para quitar del camino a quienes le representan un obstáculo. Su estilo lo podemos ver en la política interior como en sus relaciones internacionales donde ha pesado más su cabeza fría y su cálculo científico en el que se formó, más que el arrebato y la palabra estridente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.