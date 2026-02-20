El Gobierno británico considera retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión. ¿Qué otras consecuencias enfrentaría?

Por Lauren Said-Moorhouse James Frater y, CNN

Recostado en el asiento trasero de un auto, con los ojos muy abiertos y nervioso, Andrew Mountbatten-Windsor regresa a casa desde la comisaría.

Es una imagen que apareció en prácticamente todos los periódicos del Reino Unido la mañana de este viernes, un día después de que el hermano del rey Carlos III fuera arrestado bajo sospecha de conducta inapropiada durante el ejercicio de un cargo público.

La policía no dijo qué llevó al arresto de Mountbatten-Windsor, pero él pasó una década como enviado comercial del Reino Unido. Las autoridades británicas señalaron previamente que estaban revisando denuncias de que compartió información sensible con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein durante su tiempo como representante del Gobierno británico.

Mountbatten-Windsor no ha hecho comentarios sobre las recientes acusaciones en su contra, pero anteriormente ha negado haber cometido delito alguno relacionado con Epstein. También ha dicho que nunca presenció ni sospechó ninguno de los comportamientos de los que se acusó al delincuente sexual.

Por separado, la Policía Metropolitana de Londres dijo este viernes que habían instado a los agentes de protección real en activo y antiguos del expríncipe Andrés a “considerar cuidadosamente si algo que vieron o escucharon” podría ser relevante para su investigación sobre Epstein y sus asociados.

Tras los dramáticos acontecimientos del jueves, ¿qué podría ocurrir a continuación en la saga que rodea al expríncipe?

Después de pasar su cumpleaños número 66 bajo la custodia de la Policía del Valle del Támesis, Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad el jueves por la noche y regresó a su casa, en la finca de Sandringham, diez horas después.

Fue puesto en libertad mientras continúa la investigación, lo que significa que no está en libertad bajo fianza y, por lo tanto, no está sujeto a ninguna condición.

Eso no quiere decir que no pueda tener más conversaciones con las autoridades. Puede ser arrestado nuevamente o solicitado para entrevistas de seguimiento.

Mientras estuvo detenido, habría sido interrogado y podría haber presentado “cosas que le gustaría que la policía investigara”, incluidos posibles testigos o explicaciones, que la policía luego estaría obligada a examinar como pruebas, explicó a CNN la abogada británica Chloe Jay.

La mañana de este viernes, furon vistos detectives llegando a Royal Lodge en Berkshire, al oeste de Londres, para continuar su búsqueda en la antigua casa del expríncipe.

“Cuando arrestas a alguien, tienes permitido registrar las propiedades que controla y las propiedades que posee”, explicó el jueves Dal Babu, exsuperintendente jefe de la Policía Metropolitana.

La policía estará “buscando dispositivos electrónicos, cualquier información que esté en ellos”, añadió Babu, quien sirvió en la Policía Metropolitana durante 30 años.

Esta siguiente etapa podría ser un proceso largo mientras la policía continúa reuniendo cualquier prueba que pueda estar disponible. Tras la investigación policial, en última instancia dependerá del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) decidir si tienen suficiente para acusarlo y procesarlo.

Hasta ahora, el CPS no ha ofrecido “asesoramiento provisional de investigación” a la Policía del Valle del Támesis como parte de la investigación por conducta inapropiada en un cargo público. Esto significa que los abogados del CPS no han dado a los detectives ninguna orientación formal sobre cómo proceder.

No hay límite de tiempo para presentar cargos.

Parece ser que los legisladores británicos considerarán presentar una legislación para eliminar a Andrew Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión real, una vez que la policía termine su investigación sobre él, según pudo saber CNN.

La nueva ley, si se implementa, impediría que Mountbatten-Windsor —quien es el octavo en la línea de sucesión al trono— llegue a ser rey.

Aunque es increíblemente raro, sacar a alguien de la línea de sucesión no es totalmente inédito.

Un miembro de la familia real puede ser retirado mediante legislación tramitada por el Parlamento del Reino Unido. Además, se requeriría el consentimiento de cada uno de los otros 14 reinos de la Commonwealth —incluidos Australia y Canadá— según una convención consagrada en el Estatuto de Westminster de 1931.

El precedente que el Gobierno podría seguir sería similar al acto que eliminó al duque de Windsor (anteriormente el Rey Eduardo VIII) de la línea de sucesión tras su abdicación en 1936.

Usando ese ejemplo, el primer ministro o un ministro sénior del Gobierno tendría que proponer una legislación para debate por parte de los legisladores. Al igual que cualquier otra pieza legislativa, el proyecto de ley tendría que completar 10 etapas de escrutinio y debate en ambas cámaras del Parlamento. Una vez que el proyecto de ley haya superado todas las etapas, se enviaría al monarca para su sanción real antes de ser remitido a cada reino de la Commonwealth para su aprobación.

Rachael Maskell, diputada laborista por York Central, dijo a la BBC a principios de esta semana que la posición del expríncipe Andrés como Consejero de Estado también debería ser eliminada. “Todos estos títulos y cargos deben ser abordados, para que solo quede Andrés el ciudadano, y un ciudadano plenamente responsable”, dijo.

Los Consejeros de Estado son ciertos miembros de la familia real que pueden ser llamados por el monarca para actuar en su nombre si el soberano está temporalmente incapacitado para realizar sus funciones oficiales. Dos consejeros pueden ser nombrados a través de lo que se conoce como carta patente para ayudar a mantener el funcionamiento del Estado.

El grupo actual de miembros de la realeza que pueden intervenir incluye a la reina Camila, los príncipes William y Eduardo, las princesas Ana y Beatriz. El príncipe Harry y el expríncipe Andrés también forman parte de ese grupo de familiares, pero dado que ya no son miembros activos de la realeza, es muy poco probable que se les pida que asuman el cargo.

Sacar a Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión resolvería este dilema, ya que lo haría inelegible para servir como consejero.

