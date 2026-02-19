Trump anuncia que ordenará liberar todos los archivos sobre vida extraterrestre

Por Aileen Graef

El presidente Donald Trump dijo este jueves que ordenará al Pentágono y otras agencias federales liberar registros gubernamentales relacionados con la vida extraterrestre y los ovnis.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes,” dijo en una publicación en Truth Social.

No estaba claro de inmediato qué información contienen los registros o cuándo serían publicados. El Pentágono en los últimos años ha ampliado sus esfuerzos para catalogar, rastrear e investigar reportes de ovnis a través de su Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, la cual reiteró en un informe de 2024 que no ha encontrado evidencia de vida extraterrestre.

Las declaraciones de Trump llegan después de que el expresidente Barack Obama atrajera la atención de los medios el fin de semana cuando pareció confirmar la existencia de alienígenas en una entrevista con el presentador de pódcast Brian Tyler Cohen.

“Son reales, pero yo no los he visto”, dijo Obama cuando se le preguntó si los alienígenas son reales.

El expresidente aclaró después en una publicación de Instagram que se refería a la probabilidad estadística de que exista vida en otros planetas dada la vastedad del universo.

“Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por alienígenas son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios el jueves, Trump dijo en el Air Force One: “Bueno, no sé si son reales o no. Puedo decirte que él entregó información clasificada. No se supone que haga eso. Cometió un gran error.”

El tema de los FANI o fenómenos anómalos no identificados – comúnmente conocidos como ovnis – ha generado una tremenda atención pública, alimentada en parte por teorías de conspiración sobre el ocultamiento de evidencia de alienígenas por parte del gobierno estadounidense.

En los últimos años, ha habido esfuerzos para que haya más transparencia sobre el tema, incluyendo una audiencia de la Cámara de Representantes en 2023 donde tres veteranos militares advirtieron que los avistamientos de FANI son un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha sido demasiado reservado al respecto.

El Pentágono, trabajando con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y otras agencias gubernamentales, había recibido un total de 1.652 reportes de FANI hasta 2024, según un informe publicado ese año.

Algunos de los avistamientos aún no han sido explicados, mientras que otros se han atribuido a “globos o entidades similares a globos”, así como a drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos en el aire como bolsas de plástico.

Jon Kosloski, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, reconoció en 2024 que varios casos aún no han sido explicados plausiblemente y requieren datos y análisis adicionales.

Kosloski dijo que algunos de estos eran “casos interesantes que yo – con mi formación en física e ingeniería y mi tiempo en la comunidad de inteligencia – no entiendo, y no conozco a nadie más que los entienda tampoco.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.