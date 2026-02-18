Witkoff y Kushner, el dúo de EE.UU. para la paz, enfrentan su mayor prueba en tres puntos conflictivos

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Witkoff y Kushner.

Suena como un bufete de abogados de élite, una serie policial de los años 70 o incluso un dúo de arquitectos visionarios, ya que esperan convertir los campos de batalla en paisajes urbanos futuristas.

Pero Steve Witkoff y Jared Kushner dirigen la franquicia de mantenimiento de la paz independiente del presidente Donald Trump, de la que dependen la estabilidad global, innumerables vidas y la mejor esperanza de su jefe de obtener el esquivo Premio Nobel de la Paz.

Ambos estuvieron en plena acción el martes, en una extraordinaria jornada de doble vía diplomática en Ginebra, donde se reuniron con funcionarios rusos, ucranianos e iraníes.

Se espera que regresen a Washington esta semana para una reunión de la Junta de Paz, la red diplomática global privada y personal de Trump.

Los dos negociadores estadounidenses, superricos y bien conectados, tienen la misión de poner fin a una guerra despiadada y prevenir otra que podría estar a punto de estallar.

El éxito en cualquiera de los dos casos sería un logro enorme, pero ambos objetivos parecen inalcanzables.

Las esperanzas de Trump de llegar a un acuerdo con Irán, mientras concentra una vasta armada a tiro de piedra del país persa, apenas crecieron el martes.

Los iraníes pregonaron un entendimiento sobre los “principios rectores”. Pero el vicepresidente J.D. Vance declaró a Fox News que, si bien las cosas “salieron bien” en algunos aspectos, Teherán no reconocerá algunas de las líneas rojas de Trump.

El primero de los dos días de conversaciones entre Ucrania y Rusia también puso de relieve un gran obstáculo potencial: la cuestión de si Moscú realmente quiere poner fin a los combates o sólo está jugando a la diplomacia para ganar tiempo y obtener victorias en el campo de batalla.

Aun así, se están llevando a cabo conversaciones. Dado el escepticismo global sobre las perspectivas de acuerdos y la dupla Witkoff-Kushner, esto es un logro en sí mismo y una muestra del deseo de Trump de trabajar por la paz.

Los últimos esfuerzos de Witkoff y Kushner llegan en un momento peligroso para el mundo y políticamente tenso para la presidencia de Trump.

► Su mayor victoria hasta la fecha —el alto el fuego en Gaza— es frágil en medio de la reanudación de los combates. La transición hacia el desarme de Hamas aún parece una quimera. Una posible reanudación de la guerra a gran escala agravaría la miseria de los civiles palestinos y volvería a amenazar la seguridad israelí.

► Al mismo tiempo, la guerra en Ucrania se alarga otro invierno, entre la masacre en el campo de batalla y los ataques rusos contra civiles indefensos. Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será el riesgo de que se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Quizás nadie pueda poner fin a la guerra. Pero Trump probablemente tenga más posibilidades que nadie.

► Mientras tanto, el presidente se ve inexorablemente arrastrado hacia una guerra con Irán que podría tener que librar para salvar las apariencias y proteger su propia credibilidad. Pero las encuestas muestran que los estadounidenses no la quieren.

Cada negociación por separado corre el riesgo de toparse con el mismo obstáculo: la negativa de las partes a ceder en cuestiones que consideran esenciales para la supervivencia o el honor nacional.

Para el presidente Vladimir Putin, esto significa seguir luchando al menos hasta que se apodere de lo que le queda de la región del Donbás, en el este de Ucrania, donde ya ha perdido decenas de miles de vidas rusas.

El Gobierno de Kyiv no puede ceder la región —como aparentemente pretende la administración Trump— debido a sus propias bajas masivas y a que esta forma fortificaciones vitales para la defensa de la capital.

Irán tiene sus propios obstáculos potenciales. Si bien está dispuesto a negociar concesiones sobre un programa nuclear ya destrozado por los ataques estadounidenses del año pasado, Teherán se niega a negociar su programa de misiles balísticos y sus redes regionales de intermediarios, que considera cruciales para la supervivencia del régimen revolucionario islámico.

Trump a veces parece dispuesto a aceptar cualquier acuerdo para celebrarlo. Pero perdería prestigio si firma un acuerdo que ofrezca un alivio a las sanciones contra Teherán y se parezca al pacto nuclear de la era Obama que destruyó.

El presidente afirmó el viernes que un cambio de régimen “sería lo mejor que podría pasar”. Pero si intenta forzarlo, podría desencadenar consecuencias regionales, políticas y económicas que no puede predecir ni controlar.

“Si las partes quieren un acuerdo limitado y alcanzable, lo harán”, declaró Ali Vaez, director del Proyecto Irán del International Crisis Group, a Becky Anderson de CNN el lunes. “Si quieren extralimitarse, tendrán una guerra”.

Witkoff y Kushner quizá sean poco ortodoxos. Pero cuentan con la credencial indispensable que todo negociador de paz exitoso necesita: el empoderamiento del presidente.

El enviado especial Witkoff, un acaudalado promotor inmobiliario, ha sido amigo de Trump durante décadas.

Kushner no tiene ningún cargo oficial en el Gobierno. Pero es el esposo de Ivanka, la hija de Trump, y por lo tanto, de la familia. Ninguno parece tener ambiciones políticas más allá de pulir el legado de Trump.

Cada uno de ellos personifica la singular política exterior de Trump. Son magnates empresariales que desdeñan las estructuras diplomáticas y gubernamentales formales y parecen ver cada conflicto global como un posible negocio inmobiliario.

Además, cada uno tiene enormes intereses comerciales en Medio Oriente y otros lugares, lo cual preocupa a los críticos que creen que Trump no distingue entre sus propios intereses y los del país.

“No podemos centrarnos tanto en la percepción como en los hechos”, declaró Kushner al programa “60 Minutes” de CBS en una entrevista conjunta con su socio en octubre. “Estamos aquí para hacer el bien. Estas son tareas imposibles”.

Pero su doble actuación también preocupa a los aliados y exfuncionarios estadounidenses. En parte, se debe a la inexperiencia.

Witkoff, por ejemplo, parece salir de las reuniones con el presidente Vladimir Putin cantando la misma melodía del hombre fuerte del Kremlin. “No considero a Putin un mal tipo”, declaró el año pasado, refiriéndose a un hombre que lanzó una invasión ilegal y no provocada y masacró a miles de ucranianos.

La preocupación aumentó a raíz de la transcripción de una llamada telefónica revisada y transcrita por Bloomberg el año pasado, que mostraba a Witkoff asesorando a un alto funcionario ruso sobre cómo hablar con Trump.

Además, un plan de paz de 28 puntos que elaboró ​​el año pasado podría haber sido redactado por Moscú. Se necesitaron semanas de pulimiento diplomático, incluso por parte del secretario de Estado Marco Rubio, antes de que pudiera servir de base para las conversaciones.

Sin embargo, a pesar del enorme escepticismo de que su asociación cuasi oficial pudiera dominar el juego diplomático y eludir las normas tradicionales de política exterior estadounidense, Witkoff y Kushner son responsables de uno de los éxitos de política exterior más importantes del segundo mandato de Trump: el acuerdo de cese del fuego en Gaza.

Su diplomacia discreta y sus redes en la región —tanto en Israel como en los Estados del Golfo a los que se les solicitará financiación para la reconstrucción— lograron el fin oficial de los combates con base en un plan de paz de 20 puntos.

Este acuerdo incluía el regreso de los rehenes israelíes de Gaza, vivos y fallecidos, a cambio de la liberación de un número significativo de prisioneros palestinos y la entrada de grandes cantidades de ayuda humanitaria en la devastada franja.

Pero la primera etapa del acuerdo, por difícil que fuera, es la parte fácil. La segunda etapa implica el desarme de Hamas, la entrada de una fuerza internacional de estabilización para reforzar un Gobierno tecnocrático de transición y el inicio de un plan de reconstrucción supervisado por la Junta de Paz.

Trump anunció el domingo que sus miembros habían prometido US$ 5.000 millones para la reconstrucción y miles de soldados para la fuerza de estabilización. “La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia”, declaró en redes sociales.

Pero la Fase 2 del plan parece, por ahora, imposible. Hay pocas posibilidades de que las naciones desplieguen sus tropas en una zona de guerra, y al menos 11 personas murieron en ataques aéreos israelíes durante el fin de semana, según informó Reuters.

Tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente con frecuencia de sabotear el acuerdo de alto el fuego.

“Las Juntas de Paz no median en conflictos. Los mediadores median en conflictos. El presidente lo sabe”, declaró la semana pasada Aaron David Miller, exnegociador estadounidense de paz para MedioOriente, a Richard Quest de CNN.

“Medió, a diferencia de todos sus predecesores, y ejerció una presión extraordinaria sobre Benjamin Netanyahu para que llevara a cabo la primera fase, y ha conseguido que su yerno y uno de sus mejores amigos, Steven Witkoff, mediara o intentara mediar para la distensión con Irán y Rusia-Ucrania”, explicó.

Pero Miller argumentó que la retirada de armas seguía siendo una posibilidad remota. “La idea de que Hamas vaya a entregar sus armas antes de que los israelíes se retiren, o francamente, antes de que Hamas tenga la oportunidad de controlar el Movimiento Nacional Palestino, que es lo que pretenden, es prácticamente nula. Y lamento decir que, por el bien de los dos millones de palestinos en Gaza y los civiles israelíes, pocos ya se han marchado”.

Esta realidad señala una importante desventaja del enfoque Witkoff-Kushner. Los conflictos en Medio Oriente y Ucrania pueden parecer superficialmente disputas territoriales, pero son mucho más complejos que un simple problema empresarial.

Para quienes participan, la tierra es más que una futura obra en construcción. Está llena de simbolismo y encapsula historia, identidad y supervivencia.

La impaciencia de Trump también significa que Witkoff y Kushner están bajo una presión que puede llevar a la superficialidad.

Los esfuerzos de paz estadounidenses exitosos solían ser el resultado de una diplomacia minuciosa y compleja.

Los Acuerdos de Camp David durante la presidencia de Carter fueron la culminación de todo un mandato de trabajo preparatorio.

Los de Dayton que pusieron fin a la guerra en la ex-Yugoslavia siguieron a meses de audaz diplomacia en tiempos de guerra y a la implacable presión de Estados Unidos sobre las partes lideradas por Richard Holbrooke, el diplomático estadounidense más talentoso de su generación.

Estados Unidos también jugó un papel clave en los esfuerzos del Gobierno británico en Irlanda del Norte, que llevaron años para lograr el desmantelamiento de las armas del IRA y la eventual paz.

Sin embargo, la historia también demuestra que utilizar enviados no oficiales fuera de las estructuras oficiales del Gobierno puede funcionar.

El presidente Franklin Roosevelt mantuvo varios emisarios personales durante la Segunda Guerra Mundial para burlar a otros centros de poder del Gobierno y asegurarse de ser el único estadounidense con una visión completa del conflicto.

El presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, organizaron una operación paralela de política exterior para desvincular al Departamento de Estado —tal como lo hizo Trump— y abrieron un canal histórico hacia la China comunista.

Pero la destrucción del departamento por parte de Trump ha privado a su administración de la memoria institucional y la experiencia que podrían haber servido de base a cualquier avance de Kushner y Witkoff.

En última instancia, los avances podrían requerir algo más que cumbres improvisadas en Ginebra.

Y los pacificadores aficionados estadounidenses pueden contar con la confianza de Trump, pero aún no han demostrado que pertenecen a las grandes ligas geopolíticas junto a un Putin maquiavélico, un superviviente político manipulador como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el fascismo teocrático de Hamas.

