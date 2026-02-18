El cierre parcial del Gobierno de EE.UU. afecta al Departamento de Seguridad Nacional. Esto es lo que significa

Por Tami Luhby, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se ha visto afectado por un cierre parcial del gobierno de EE.UU., debido a que el Congreso no tomó medidas para financiar a la agencia antes del viernes.

Sin embargo, casi todos los trabajadores del DHS seguirían en sus puestos, aunque muchos no recibirían pago hasta que termine la interrupción, y es probable que el público apenas note cambios.

El DHS es la última agencia federal que aún no cuenta con financiamiento para el resto del año fiscal 2026, que se extiende hasta el 30 de septiembre.

Desde que terminó el cierre más largo de la historia a mediados de noviembre, los legisladores han aprobado una serie de proyectos de gasto para el resto del Gobierno.

El paquete más reciente, aprobado a finales de enero, solo financiaba al DHS por dos semanas para dar al Congreso más tiempo para negociar reformas en las operaciones de control migratorio de la agencia, una exigencia de los demócratas del Senado después de que agentes federales de inmigración dispararon fatalmente a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.

Pero los legisladores abandonaron la ciudad el jueves sin ningún acuerdo sobre cómo financiar el DHS, y los próximos pasos son inciertos.

Con las conversaciones en curso entre la Casa Blanca y los demócratas, ambas cámaras no tienen previsto regresar a Washington hasta el 23 de febrero, aunque los líderes republicanos aún podrían convocar a sus miembros si se llega a un acuerdo.

El presidente Donald Trump no es ajeno a los cierres del Gobierno. También presidió uno durante su primer mandato, que duró 35 días y fue el más largo registrado hasta el estancamiento de 43 días del año pasado.

Esto es lo que se sabe sobre el cierre parcial del Gobierno de EE.UU. que afecta al DHS:

Las muertes por disparos de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes de inmigración del DHS durante protestas en Minneapolis el mes pasado generaron una amplia indignación pública y llevaron a los demócratas del Senado a exigir reformas a cambio de su apoyo a un paquete para financiar otros departamentos federales.

Los demócratas han dicho que quieren restringir las patrullas itinerantes, endurecer los criterios para órdenes de registro y arresto, reforzar las políticas sobre el uso de la fuerza y exigir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) usen cámaras corporales y se quiten las máscaras. Los republicanos se han opuesto a casi todos esos cambios y algunos han presionado para que los demócratas hagan concesiones, como tomar medidas más firmes contra las llamadas ciudades santuario.

Normalmente, un problema importante durante este tipo de crisis es la congestión de vuelos debido a la falta de personal entre los controladores aéreos.

Esto no será un problema en este caso, ya que los controladores forman parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) del Departamento de Transporte, que ya ha recibido financiación para el resto del año fiscal.

Sin embargo, dependiendo de la duración del cierre, los estadounidenses podrían notar filas más largas en los controles de seguridad de los aeropuertos, ya que los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), dependiente del DHS, tendrían que trabajar sin remuneración.

Aproximadamente 61.000 empleados de la TSA deben permanecer en sus puestos en los más de 430 aeropuertos comerciales del país durante el cierre. Muchos viven al día, declaró Ha Nguyen McNeill, alto funcionario que desempeña las funciones de administrador de la TSA, en su testimonio escrito ante una audiencia del subcomité de la Cámara de Representantes antes de que caducara la financiación.

“Durante un confinamiento, pagar el alquiler, las facturas, la comida, el cuidado de los niños y la gasolina solo para ir al trabajo se vuelve muy difícil, lo que provoca un aumento de las ausencias no programadas (llamadas de atención) a medida que avanza el confinamiento”, dijo. “Un mayor número de llamadas puede resultar en tiempos de espera más largos en los controles de seguridad, lo que resulta en vuelos perdidos o retrasados, lo que tiene un impacto negativo en cascada en la economía estadounidense”.

Los trabajadores de la TSA solo recibirán un pago parcial el 28 de febrero si el impasse no se resuelve para entonces. Perderán su primer pago completo el 14 de marzo.

El cierre está afectando a los empleados, que tuvieron que lidiar con un lapso de tiempo récord hace solo unos meses.

“La gente está cansada de la incertidumbre”, dijo Johnny Jones, secretario/tesorero del Consejo 100 de la TSA de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. “Causa muchos trastornos”.

Los demócratas no tienen mucho poder para restringir las actividades del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante este impasse.

El ICE seguirá desempeñando sus funciones principales, según han afirmado varios asesores del Congreso.

En general, más del 90 % de los 272.000 empleados del DHS continuarían trabajando durante la interrupción, de acuerdo con el plan de cierre de la agencia publicado en septiembre, que cubre los primeros cinco días de un estancamiento. Más del 93 % de los trabajadores de ICE y CBP permanecerían en sus puestos.

Solo unos 44.500 empleados seguirían recibiendo pago mediante otras asignaciones presupuestarias, según el plan. No obstante, la secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo el otoño pasado que 70.000 miembros del personal de las fuerzas del orden —incluidos en CBP, ICE y otras divisiones— recibirían sus cheques salariales.

El DHS cuenta además con otros recursos, incluida una inyección de US$ 165.000 millones procedente de la “gran y hermosa ley” aprobada el verano pasado, que destinó US$ 75.000 millones solo a ICE y US$ 64.000 millones a CBP.

La ley emblemática del presidente otorga a Noem amplias facultades para redistribuir fondos con el fin de mantener las operaciones de la agencia.

El DHS es una agencia amplia que incluye no solo a ICE y CBP, sino también a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y otras divisiones.

Gran parte de la fuerza laboral de la agencia se dedica a actividades que protegen la vida y la propiedad, por lo que se considera esencial. Las actividades que continuarían incluyen operaciones de cumplimiento de la ley, incluidas las relacionadas con inmigración y narcotráfico; procesamiento de pasajeros e inspecciones de carga en puertos de entrada; actividades del Fondo de Ayuda para Desastres; y funciones del Servicio Secreto.

“Como sabemos que la mayoría del personal tendría que trabajar en estos momentos, es probable que el impacto sea mínimo”, dijo Rachel Snyderman, directora general del programa de política económica del Bipartisan Policy Center. “Pero a medida que se prolonga el cierre, es cuando empiezan a surgir algunos problemas relacionados con la pérdida de personal”.

El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA también parece estar bien financiado, aunque los informes mensuales aún presentan retrasos debido al cierre del otoño pasado, según el centro. Se estima que el fondo contaba con casi US$ 31.000 millones al inicio del año, y la agencia suele gastar entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones al mes, salvo que ocurra un desastre importante.

Todas las demás áreas del Gobierno federal, incluidos los parques nacionales y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), permanecerían abiertas, ya que cuentan con financiamiento para el resto del año fiscal.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional

