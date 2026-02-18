Tras su breve suspensión del aire en 2025, Jimmy Kimmel sigue tomando riesgos en su programa de TV

Por Dan Heching, CNN

En septiembre del año pasado, el presentador de televisión nocturna Jimmy Kimmel se encontró de repente en el centro de atención, uno que iba mucho más allá del escenario de su estudio.

El mundo de la televisión nocturna ya estaba en crisis después de que CBS cancelara abruptamente el programa de Stephen Colbert ese verano de 2025, una decisión que sacudió a la industria y alimentó la especulación sobre el futuro del formato de comedia de larga data.

Así que cuando los comentarios de Kimmel relacionados con el presunto homicida del activista conservador Charlie Kirk se volvieron virales por todas las razones equivocadas, los riesgos eran aún mayores de lo habitual.

Mientras la indignación de la derecha llegaba hasta la Casa Blanca, el presentador y su equipo recibieron una avalancha de amenazas y su información personal fue expuesta. Un funcionario de la administración amenazó con revocar las licencias de las filiales de ABC. Solo unas horas después, ABC suspendió el programa de Kimmel “indefinidamente”.

Fue un momento que incluso el propio Kimmel admitiría después que su programa podría no haber sobrevivido. “Pensé: nunca volveré al aire”, dijo más tarde. Pero se equivocó: sí regresó.

En los días posteriores al homicidio de Kirk, Kimmel —acostumbrado a agitar las aguas con humor político incisivo— se centró en las percepciones sobre el presunto homicida, diciendo que “la pandilla MAGA (estaba) desesperada por caracterizar a este chico” como “cualquier cosa menos uno de ellos”.

Kimmel también se burló del presidente Donald Trump por hablar sobre la renovación del ala este de la Casa Blanca cuando un miembro de la prensa le preguntó cómo estaba afrontando personalmente la muerte de Kirk.

El comediante volvió a hablar sobre la politización de la muerte de Kirk en el programa de la noche siguiente, diciendo que “muchos en MAGA-land están trabajando muy duro para capitalizar la muerte de Charlie Kirk”.

A medida que crecía el coro de comentaristas de medios de derecha que criticaban a Kimmel, el podcaster conservador Benny Johnson invitó a Brendan Carr, jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, a su programa para abordar la situación.

Carr, cuya agencia otorga licencias a las estaciones de televisión locales en todo el país, dijo que el asunto podría resolverse “por las buenas o por las malas” para ABC y su empresa matriz, Disney.

Solo unas horas después, los propietarios de grupos de estaciones Nexstar y Sinclair anunciaron que dejarían de transmitir el programa de Kimmel en sus respectivos mercados. Poco después, ABC anunció que retiraba el programa del aire por completo, diciendo: “’Jimmy Kimmel Live!’ será suspendido indefinidamente”.

La decisión de sacar a Kimmel del aire desató una tormenta, con críticos acusando a la FCC de extralimitación e intromisión en la libertad de expresión, especialmente porque Nexstar estaba en proceso de buscar la aprobación de la FCC para una fusión propuesta con otro propietario de grupo de estaciones, Tegna.

La suspensión incluso provocó un boicot de consumidores a Disney+ y Hulu, plataformas de streaming que forman parte del portafolio de Disney.

En una entrevista con Erin Burnett de CNN después de que el programa de Kimmel fuera retirado del aire, la única comisionada de la FCC alineada con los demócratas, Anna Gomez, dijo: “La Primera Enmienda no nos permite a nosotros, la FCC, decirles a los radiodifusores qué pueden transmitir”.

“Vi el video. No hizo ninguna afirmación infundada, pero sí hizo una broma, que otros incluso pueden considerar grosera, pero eso no es ilegal ni motivo para que las empresas cedan ante esta administración de maneras que violan la Primera Enmienda”, dijo Gomez a CNN. “Esto sienta un nuevo y peligroso precedente, y las empresas deben mantenerse firmes ante cualquier intento de negociar la libertad de la Primera Enmienda”.

Incluso el senador republicano Ted Cruz —un blanco frecuente de las críticas de Kimmel— denunció los comentarios de la FCC previos a la suspensión como “increíblemente peligrosos” y comparó parte de la retórica de Carr con tácticas “mafiosas”.

Sin embargo, otros criticaron los comentarios de Kimmel inmediatamente después de la muerte de Kirk y celebraron que su programa saliera del aire.

Entre ellos estaba el propio Trump, quien publicó en redes sociales: “Grandes noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con problemas de audiencia, está CANCELADO”.

Varias personas que hablaron con CNN en ese momento dijeron que empleados de Disney y miembros del equipo de “Jimmy Kimmel Live!” comenzaron a recibir amenazas de muerte tras los comentarios de Carr, y que sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono fueron expuestos y difundidos en redes sociales.

Según una de las personas familiarizadas con la situación, Kimmel estaba preparado para presentar su monólogo la noche en que fue retirado del aire y tenía previsto abordar la reacción de la derecha a sus comentarios. Esta persona describió el monólogo planeado de Kimmel como “muy fuerte” en ese momento, dirigido a la base MAGA.

Fue entonces cuando los ejecutivos de Disney/ABC hablaron con Kimmel y decidieron suspender el programa indefinidamente, con la esperanza de proteger a Kimmel y a la marca Disney de agravar la controversia.

Más tarde, como invitado en “The Late Show with Stephen Colbert” tras su suspensión, Kimmel describió el momento en que ABC le dio la noticia de que lo retirarían del aire. Con cinco guionistas en su oficina en ese momento, el único lugar privado donde pudo tomar la llamada fue el baño.

“Así que entro al baño, estoy al teléfono con los ejecutivos de ABC, y me dicen: ‘Mira, queremos calmar las cosas. Nos preocupa lo que vayas a decir esta noche, y hemos decidido que lo mejor es sacar el programa del aire…’ Yo dije: ‘No creo que sea una buena idea’, y ellos dijeron: ‘Bueno, nosotros sí creemos que es una buena idea’. Luego hubo una votación, y perdí la votación”.

Kimmel agregó que llamó a algunos de los productores ejecutivos del programa a su oficina para compartir la noticia, y dijo que se puso pálido. “Pensé: eso es todo. Se acabó, se acabó. Yo decía: nunca volveré al aire”.

Kimmel podría haberse retirado en ese momento. O podría haberse rendido ante la oposición y haber ofrecido autocensurarse en sus monólogos.

En cambio, se mantuvo involucrado, atendiendo llamadas de muchos contactos de ambos lados del espectro político, y luchó tras bambalinas para mantener su programa. Y una semana después, volvió al aire.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, dijo Disney en un comunicado en ese momento. “Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”.

Y así Kimmel regresó, a su manera y con un nuevo impulso.

“Este programa no es importante”, dijo Kimmel a los espectadores en su primera noche de regreso. “Lo importante es que vivimos en un país que nos permite tener un programa como este”.

Kimmel habló sobre pasar tiempo con comediantes de países donde la gente “va a la cárcel por burlarse de quienes están en el poder, y cosas peores”.

“Ellos saben lo afortunados que somos aquí”, dijo. “Nuestra libertad de expresión es lo que más admiran de este país, y es algo que me da vergüenza decir que di por sentado hasta que sacaron a mi amigo Stephen (Colbert) del aire y trataron de coaccionar a las filiales que transmiten nuestro programa en las ciudades donde ustedes viven para que sacaran mi programa del aire. Eso no es legal. Eso no es estadounidense. Eso es antiestadounidense”.

También abordó los comentarios que llevaron a ABC a suspender su programa, diciendo que nunca fue su “intención restar importancia al homicidio de un joven”.

Dijo que “no estaba contento” con la suspensión de su programa; pero también expresó su gratitud a Disney por “permitirme usar su plataforma” noche tras noche.

El video del monólogo del regreso de Kimmel se ha convertido en su monólogo más visto de todos los tiempos en YouTube, y su primer programa tras la suspensión promedió 6,3 millones de espectadores en la televisión tradicional, más de tres veces la audiencia habitual del programa. En el grupo demográfico clave para los anunciantes, de 18 a 49 años, el programa logró su “episodio regular más visto en más de 10 años”, dijo ABC en ese momento.

Y Kimmel no retrocedió en sus comentarios característicos sobre la administración Trump, compartiendo un video del presidente en el Air Force One la semana anterior, atacando a Kimmel por tener “cero audiencia”.

“Bueno, esta noche sí la tengo”, dijo Kimmel, ante una ovación.

Con información de Julianne Pepitone, Brian Stelter, Elizabeth Wagmeister, Liam Reilly, John Liu y Michael Williams, de CNN.