Las 5 cosas que debes saber este 18 de febrero

Por CNN en Español

Niños estadounidenses saben dónde esconderse si ICE aparece en su escuela. La importancia de los hispanos en el mercado inmobiliario de EE.UU. ¿Cuánto ha cambiado Venezuela desde el 3 de enero? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

El Congreso de Perú aprobó el martes una moción de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuatro meses después de que asumiera el cargo y a dos meses de las elecciones generales. Es el octavo cambio de mandatario en casi una década de inestabilidad política en el país.

Niños ciudadanos de EE.UU. viven con miedo a las redadas migratorias. Tanto, que algunos planean rutas de escape y escondites en la escuela ante la posible llegada de ICE. El clima político y operativo en Minnesota afecta su salud emocional, su sensación de seguridad y la vida familiar.

Los hispanos impulsan la compra de vivienda en EE.UU. y ganan peso entre los nuevos propietarios, pese a las altas tasas y los precios elevados. Su crecimiento demográfico, mayor acceso al crédito y compras a menor edad los convierten en un motor clave del mercado inmobiliario.

Han pasado menos de dos meses desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una redada nocturna en Caracas. Y, sin embargo, es difícil exagerar lo diferente que se siente ahora el país sudamericano. ¿Por qué los cambios que están ocurriendo en Venezuela ahora no se parecen a nada que hayamos visto antes? Testimonio de Stefano Pozzebon, de CNN.

Un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, tuvo un martes ocupado en Ginebra, Suiza, con conversaciones separadas sobre Ucrania e Irán. Las delegaciones de Estados Unidos e Irán aseguran que lograron algunos avances, sin dar más detalles, mientras que las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia se enfocaron en “cuestiones prácticas y mecanismos de posibles soluciones”.

¿Quién es el mejor productor de chocolate del mundo, según Taste Atlas?

A. Definite Chocolate de República Dominicana

B. Belvie Chocolate de Vietnam

C. Franceschi Chocolate de Venezuela

D. Domori de Italia

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué pasó entre Prestianni y Vinícius en el Benfica vs. Real Madrid y por qué se habla de racismo en la Champions?

El Real Madrid venció al Benfica como visitante por 1 a 0 y dio un gran paso en su búsqueda de clasificar a los octavos de final de la Champions League, pero los titulares tras el partido hablan más del incidente que obligó al árbitro a suspender el juego durante casi 10 minutos en el segundo tiempo.

Mark Zuckerberg testifica en juicio sobre la adicción a las redes sociales

Mark Zuckerberg se dispone a testificar el miércoles por primera vez ante un jurado sobre las acusaciones de que sus plataformas de redes sociales dañaron a niños y adolescentes. Le esperan familias en duelo y preguntas difíciles.

Shakira sorprende hablando chino en su mensaje por el Año Nuevo Lunar

Shakira envío un mensaje a sus seguidores para desearles un buen inicio del Año Nuevo Lunar. La cantante demostró su habilidad para hablar el idioma chino en este mensaje difundido en sus redes sociales.

30-40 %

El incremento de la producción de petróleo de Venezuela este año representará “un 30-40 %” del aumento de la oferta global, indicó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

“No he tenido denuncias —jamás— ni de chantaje ni de tráfico de influencias”

—Lo dijo el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, en la primera entrevista que dio, en exclusiva a CNN, tras recuperar su libertad luego de pasar tres años y medio en prisión.

Una poderosa ola vuelca una pequeña embarcación con dos adultos y cuatro niños en California

Una ola volcó una pequeña embarcación cerca del famoso Steamer Lane de Santa Cruz, lanzando al agua a dos adultos y cuatro niños pequeños. Los surfistas que se encontraban cerca acudieron rápidamente y ayudaron a llevar a los integrantes de la familia de vuelta a la costa sanos y salvos.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El mejor chocolate del mundo, según Taste Atlas, es el Domori, un fabricante italiano pionero en el uso de raras y muy preciadas variedades de cacao.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.