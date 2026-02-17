Renuncia la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin

Por Priscilla Alvarez y Michael Williams, CNN

La principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, renunciará, dijo a CNN un funcionario del Gobieno de Trump.

Se espera que McLaughlin deje su puesto de secretaria adjunta la próxima semana.

Su salida se produce tras los tiroteos en Minnesota, donde relatos contradictorios pusieron en duda la credibilidad del departamento. McLaughlin fue una de las defensoras más activas de la agencia (y una de las que más apareció), ya que estuvo presente en diversas cadenas de noticias para defender la agenda de deportaciones del presidente Donald Trump y criticó duramente en redes sociales los informes sobre la agencia.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

McLaughlin comenzó a planificar su salida en diciembre, pero se quedó tras los tiroteos contra Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, según una fuente cercana. Sus planes de dejar el Gobierno fueron reportados inicialmente por Politico.

Ella es la más reciente alta funcionaria del DHS en dejar el cargo aproximadamente un año después del comienzo de la nueva administración de Trump. La subdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Madison Sheahan, anunció el mes pasado que también renunciaría a su cargo para postularse al Congreso en su estado natal, Ohio.

