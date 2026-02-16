Venden la “joya de la corona” de las cartas Pokémon de Logan Paul por US$ 16,5 millones, con un collar de diamantes incluido

Por Laura Sharman, CNN

Hace cinco años, Logan Paul estableció un récord mundial al comprar una carta Pokémon por US$ 5,27 millones. Resultó ser una inversión acertada: el influencer y luchador vendió esa carta por la asombrosa cifra de US$ 16,49 millones, con un collar incrustado de diamantes incluido.

La rara carta Pikachu Illustrator —una de solo 39 creadas para un concurso de ilustración de Pokémon a finales de los años 90— fue subastada en Goldin Auctions este lunes.

Se cree que la estrella de la WWE obtuvo más de US$ 8 millones de ganancia después de las comisiones de la subasta, una venta que calificó de “absolutamente loca”.

La subasta había estado activa durante 42 días, pero terminó tras horas de pujas extendidas este lunes, con Paul diciendo “puede que hayamos cansado a alguien” durante una transmisión en vivo en YouTube.

“Oh, Dios mío, esto es una locura”, añadió una vez que la subasta cerró y cayó confeti.

Momentos después, un representante de Guinness World Records apareció en pantalla y confirmó que Paul había vendido la carta coleccionable más cara de la historia en una subasta.

Esta vez, la carta se vendió dentro de un collar personalizado que Paul usó en WrestleMania 38 y con su promesa de entregarla personalmente al comprador ganador.

Pokémon es la franquicia mediática más lucrativa del mundo, superando incluso a Disney y Star Wars. Las cartas han disparado su valor, superando a las cartas deportivas y al índice bursátil S&P en un 3.000 % en los últimos 20 años, dijo a CNN en diciembre Ken Goldin, fundador y CEO de Goldin, después de que Logan confirmara que subastaría la carta.

“Esta es la carta coleccionable más codiciada del mundo”, dijo.

Goldin explicó que la carta Illustrator es considerada “la joya de la corona de todas las cartas Pokémon” y que la carta de Paul es la que todos quieren porque es prácticamente impecable: la única carta Illustrator considerada de grado 10 por la agencia de autenticación PSA.

Cuando la subasta de este lunes llegaba a su fin, el precio se mantuvo inicialmente en US$ 6,88 millones hasta que una oleada de ofertas de último minuto durante un periodo de puja extendida de varias horas elevó el total final a US$ 16,49 millones, con 97 ofertas en total.

Paul tiene fama de llevar las colecciones a niveles extremos y ha gastado millones para conseguir algunos de los objetos más raros jamás producidos, incluidos los NFT, activos digitales únicos y verificables que se negocian en la blockchain.

La estrella de la lucha libre de la WWE se despidió de la carta el sábado en una publicación de Instagram, diciendo: “Adiós, amiga. Qué privilegio ha sido ser el dueño del mayor coleccionable del mundo”.

La carta es solo una de las 20 Illustrator calificadas por PSA.

Paul consiguió la ultra rara carta de grado 10 intercambiando una Pikachu Illustrator de grado 9 de PSA que ya poseía —valorada en US$ 1,27 millones— y US$ 4 millones en efectivo por ella en julio de 2021.

Solo ocho de las cartas Pikachu Illustrator han recibido un grado 9 de PSA y la venta de Paul es la única de grado 10, el nivel más alto y deseado que otorga PSA.

