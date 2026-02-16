Encuentran un lujoso barco de vapor desaparecido en el lago Michigan hace 150 años

Associated Press

Tras una búsqueda incansable que se prolongó durante casi 60 años, un equipo localizó finalmente el naufragio de un lujoso vapor desaparecido en el lago Michigan que sucumbió ante una poderosa tormenta a finales del siglo XIX.

Shipwreck World, un grupo que trabaja para localizar naufragios en todo el mundo, anunció el viernes que un equipo liderado por el cazador de naufragios Paul Ehorn, de Illinois, encontró el Lac La Belle a unas 20 millas (32 kilómetros) de la costa entre Racine y Kenosha, Wisconsin, en octubre de 2022.

Ehorn dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica el domingo que el anuncio se retrasó porque su equipo quería incluir un modelo de video tridimensional del barco, pero el mal tiempo y otros compromisos impidieron que su equipo de buceo volviera al naufragio hasta el verano pasado.

Ehorn, de 80 años, ha estado buscando naufragios desde que tenía 15 años. Dijo que ha tratado de localizar la posición del Lac La Belle desde 1965. Utilizó una pista de su colega cazador de naufragios y autor Ross Richardson en 2022 para reducir su área de búsqueda, y encontró el barco usando un sonar de barrido lateral después de solo dos horas en el lago, dijo.

“Es como un juego, como resolver el rompecabezas. A veces no tienes muchas piezas para armar el rompecabezas, pero esta vez funcionó y lo encontramos de inmediato”, afirmó. El hallazgo lo dejó “súper eufórico”.

Ehorn se negó a hablar de la pista que llevó al descubrimiento. Richardson dijo en una breve entrevista telefónica el domingo que supo que un pescador comercial en “cierta ubicación” había enganchado lo que Richardson llamó un objeto específico de los barcos de vapor de 1800. Se negó a dar más detalles sobre cuán competitiva se ha vuelto la búsqueda de naufragios y dijo que la información podría alertar a los buscadores sobre otra manera de investigar.

Según un relato en Shipwreck World, el Lac La Belle fue construido en 1864, en Cleveland, Ohio. El vapor de 217 pies (66 metros) viajaba entre Cleveland y el Lago Superior, pero se hundió en el río St. Clair en 1866 tras una colisión. El barco fue reflotado en 1869 y reacondicionado.

El barco salió de Milwaukee hacia Grand Haven, Michigan, en una tormenta la noche del 13 de octubre de 1872, con 53 pasajeros y tripulantes y una carga de cebada, cerdo, harina y whisky. Aproximadamente dos horas después de comenzar el viaje, el barco empezó a inundarse de forma incontrolable. El capitán dio la vuelta al Lac La Belle hacia Milwaukee, pero enormes olas lo cubrieron, apagando sus calderas. La tormenta empujó el barco hacia el sur. Alrededor de las 5 a.m., el capitán ordenó bajar los botes salvavidas y el barco se hundió de popa.

Uno de los botes salvavidas volcó camino a la costa, matando a ocho personas. Los otros botes salvavidas llegaron a tierra a lo largo de la costa de Wisconsin entre Racine y Kenosha.

El exterior del naufragio está cubierto de mejillones quagga y las cabinas superiores han desaparecido, dijo Ehorn, pero el casco parece estar intacto y los interiores de roble están en buen estado.

Los Grandes Lagos albergan entre 6.000 y 10.000 naufragios, la mayoría de los cuales permanecen sin descubrir, según la Biblioteca de Agua de la Universidad de Wisconsin-Madison. Los cazadores de naufragios han estado buscando en los lagos con más urgencia en los últimos años debido a la preocupación de que los mejillones invasores quagga estén destruyendo lentamente los naufragios.

El Lac La Belle es el decimoquinto naufragio que Ehorn ha localizado. “Es uno más para marcar como hecho”, comentó. “Ahora a por el siguiente. Se está volviendo cada vez más difícil. Los más fáciles ya se han encontrado”.

