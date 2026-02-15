Ucrania detiene a un exministro que intentaba huir del país por corrupción

Por Sophie Tanno

Un exministro de Energía de Ucrania fue detenido en relación con un importante escándalo de corrupción mientras intentaba salir del país, informaron las autoridades este domingo.

La oficina anticorrupción de Ucrania (NABU) dijo que sus detectives “detuvieron al exministro de Energía como parte del caso Midas”, en referencia a una amplia investigación sobre corrupción en el sector energético de Ucrania que causó una gran crisis política el año pasado.

“Las actuaciones investigativas iniciales están en curso y se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos de la ley”, agregó NABU en un comunicado, sin nombrar al exministro.

El escándalo, que se enfoca en supuestos sobornos de contratistas, incluidos aquellos que trabajan para proteger la infraestructura energética crítica, llevó tanto al ministro en funciones como a un exministro de Energía a renunciar el año pasado a petición del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Ambos negaron haber cometido delito alguno.

El jefe de gabinete del presidente, Andriy Yermak, también dimitió en medio de las consecuencias.

Los investigadores dijeron que unos US$ 100 millones habían sido desviados mientras empresas estatales, incluida Energoatom, que opera las plantas nucleares de Ucrania, pagaban a empresas por trabajos realizados para mejorar la seguridad en sitios clave.

En ese momento, el organismo anticorrupción de Ucrania anunció que había realizado registros en decenas de propiedades como parte de la investigación.

Las denuncias de corrupción no son nada nuevo en Ucrania. Desde 2023, NABU ha abierto investigaciones sobre una serie de escándalos.

En enero de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo que había descubierto un esquema enorme de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país que ascendía a casi US$ 40 millones.

Andrew Carey de CNN contribuyó con este informe.