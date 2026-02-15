Trump ha ido erosionando el histórico muro entre la Iglesia y el Estado. Es solo el comienzo

Por René Marsh y Steve Contorno, CNN

A primera vista, la reunión de diciembre de un panel gubernamental poco conocido parecía un trámite burocrático ordinario.

Pero luego, la junta asesora de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor abrió sus procedimientos de una manera inusual: con una oración cristiana.

La bendición fue pronunciada por un funcionario de la Casa Blanca. “Gracias por tu hijo, Jesús, que murió por nuestros pecados”, dijo el funcionario en un momento, según dos fuentes que asistieron a la reunión.

Bajo el presidente Donald Trump, momentos como este, poco frecuentes en Gobiernos recientes, se están volviendo habituales. Una serie de iniciativas de fe impulsadas por la Casa Blanca han derivado en un resurgimiento religioso sistemático dentro de las operaciones, la cultura y la política del Gobierno.

Se ha alentado a los estadounidenses a rezar durante una hora cada semana. Algunas agencias gubernamentales han abierto sus reuniones con oraciones o han organizado servicios religiosos de manera regular. Versículos bíblicos e imaginería cristiana aparecen ahora en cuentas oficiales del Gobierno en redes sociales.

Los cambios —predominantemente de carácter cristiano— han sido bien recibidos por organizaciones conservadoras que durante décadas han luchado contra un Gobierno cada vez más secular, mientras que han alarmado a defensores históricos de la separación entre Iglesia y Estado.

Tanto partidarios como críticos coinciden en que este giro religioso tiene pocos precedentes en la era moderna, y que podría ser solo el comienzo.

Desde el año pasado, líderes interreligiosos, activistas legales religiosos y aliados políticos cercanos del presidente han estado sentando las bases para una expansión más amplia del papel de la religión en la vida pública.

Para este verano, se espera que el grupo —la Comisión de Libertad Religiosa de Trump— produzca un plan de lineamientos de política que podría redefinir los límites entre el Gobierno y la religión en la vida estadounidense.

“Tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos”, dijo Trump a la comisión el año pasado. “Traerla de vuelta más fuerte que nunca”.

Las discusiones de la comisión sobre cómo cumplir el mandato de Trump han incluido impulsar de forma agresiva acciones legales contra Gobiernos estatales y locales acusados de bloquear la expresión religiosa y de retener fondos federales para escuelas de educación básica hasta el décimo segundo grado, consideradas hostiles a la fe. Esto último refleja la presión que Trump ha ejercido sobre universidades acusadas de no proteger a estudiantes judíos frente a la discriminación.

También han considerado formas de alentar a la Corte Suprema a revisar precedentes de hace décadas que rigen la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda, la cual prohíbe al Gobierno de Estados Unidos establecer una religión oficial o favorecer una religión sobre otras.

Aunque la comisión cuenta con representantes de diversas confesiones, y participan comunidades judías y musulmanas, sus corrientes más fuertes se inclinan hacia posturas conservadoras dentro del cristianismo.

Algunos participantes —incluido Trump— han lamentado la disminución de la presencia de la Biblia en las escuelas.

Un integrante, el psicólogo televisivo Phil McGraw, conocido como “Dr. Phil”, ha enmarcado el trabajo de la comisión en términos más contundentes.

“Estamos en una guerra religiosa y cultural en este momento, y cada uno de nosotros es un combatiente”, dijo McGraw, amigo cercano de Trump, durante una reunión en septiembre. “Nadie puede darse el lujo de quedarse al margen”.

Presidentes anteriores han supervisado periodos de resurgimiento religioso en el Gobierno, como cuando Dwight Eisenhower firmó disposiciones para añadir “under God” al Juramento de Lealtad y “In God We Trust” al papel moneda.

Pero Randall Balmer, profesor de Historia Religiosa Estadounidense en Dartmouth College, dijo que no recuerda ningún Gobierno que haya impulsado un esfuerzo tan amplio y deliberado para inyectar la religión en el Gobierno y en la vida cotidiana.

Balmer dijo que le resulta preocupante que una mayoría política “dicte a todos los demás cómo deben comportarse e incluso cómo deben creer”.

En un comunicado a CNN, la portavoz de la Casa Blanca Taylor Rogers sostuvo que el expresidente Joe Biden “utilizó todo el peso del Gobierno federal como arma contra las personas de fe”. Dijo que los esfuerzos de Trump “salvaguardarán la libertad religiosa y eliminarán el sesgo antirreligioso que estaba incrustado en el Gobierno federal”.

La Comisión de Libertad Religiosa es un paso significativo en ese esfuerzo. Trump estableció el panel el año pasado para identificar “amenazas” a la libertad religiosa en distintas confesiones. Está liderado por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, e incluye al exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson; a la asesora de fe de larga data de Trump, Paula White, y al rabino ortodoxo y escritor Meir Soloveichik, entre otros.

Las reuniones de la comisión han contado con estadounidenses de distintas confesiones que han testificado que instituciones gubernamentales infringieron sus prácticas religiosas, incluidos desafíos enfrentados por musulmanes, judíos, sijes e hindúes.

Los partidarios esperan que los cambios de la comisión generen impactos duraderos que no puedan ser revertidos fácilmente por futuros Gobiernos.

“Simplemente habíamos adquirido un mal hábito” de usar la Primera Enmienda para “erradicar todas las expresiones religiosas en la esfera pública”, dijo Mark Rienzi, presidente del Becket Fund for Religious Liberty, un bufete que se especializa en litigios sobre causas de fe.

Los críticos responden que las acciones del Gobierno van más allá de proteger la libertad de expresión amparada constitucionalmente y corren el riesgo de respaldar la religión. Brian Kaylor, ministro bautista y autor de libros sobre comunicación religiosa, dijo que el Gobierno parece estar enfatizando el cristianismo por encima de otras confesiones.

Señaló, por ejemplo, que dos servicios interreligiosos del Departamento de Trabajo realizados el año pasado incluyeron lecturas bíblicas y canciones, pero no de otras religiones.

“Me preocupa profundamente unir la Iglesia y el Estado porque nunca ha funcionado bien para la Iglesia”, dijo. “Convierte la fe en una simple herramienta política y, en última instancia, aleja a la gente”.

Los miembros de la comisión han descrito de forma recurrente a Estados Unidos como una nación cristiana. En su primera reunión, Patrick, presidente de la comisión, afirmó que los fundadores del país “basaron un Gobierno construido sobre la Biblia”.

Algunos han hablado de forma más explícita sobre el papel que creen que debería desempeñar el cristianismo en la vida cívica estadounidense.

“No se puede tener Estados Unidos, no se puede tener una nación que se gobierne a sí misma, sin una expresión sólida de la fe cristiana entre su ciudadanía”, dijo el integrante de la comisión Eric Metaxas, autor y podcaster conservador. “Eso no es posible”.

Hasta la semana pasada, las reuniones de la comisión habían atraído poca atención pública. Pero el lunes, una audiencia sobre antisemitismo se tornó tensa después de que una comisionada, la ex concursante de certámenes de belleza Carrie Prejean Boller, cuestionara a oradores judíos sobre sus creencias y sobre la guerra de Israel contra el grupo extremista Hamas.

Los comentarios de Boller generaron rápidamente condena en línea, y Patrick anunció su destitución el miércoles.

“Ningún miembro de la comisión tiene derecho a secuestrar una audiencia para su agenda personal y política sobre ningún tema”, escribió Patrick en X.

Al día siguiente, Boller dijo que mantenía sus declaraciones y aseguró que solo Trump tenía la autoridad para destituirla. Prometió asistir a la audiencia de marzo y afirmó que el intento de removerla “contradice la misión” de la comisión de proteger la libertad religiosa, “incluida la de católicos devotos como yo que rechazan el sionismo”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas de CNN sobre el estatus de Boller en la comisión, pero una persona familiarizada con el asunto confirmó que recibió oficialmente una notificación de terminación.

Las recomendaciones de la comisión, que está adscrita al Departamento de Justicia, no son vinculantes, y es probable que algunas propuestas requieran aprobación del Congreso. Aun así, su influencia ya parece visible.

A comienzos de este mes, el Departamento de Educación advirtió a las escuelas que podrían perder financiación si tienen políticas que bloqueen a estudiantes, docentes y personal rezar, según una nueva guía emitida por la agencia y obtenida por CNN.

Un enfoque casi idéntico para sancionar a las escuelas fue propuesto durante la audiencia de la comisión en septiembre.

En diciembre, la comisión debatió cómo reintroducir la fe en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algunos miembros sugirieron ampliar la autoridad de los capellanes y el regreso de la oración.

Una semana después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, realizó un servicio religioso de Navidad y anunció planes para “restaurar a los estimados capellanes como anclas morales de nuestra fuerza de combate”.

Kelly Shackelford, integrante de la comisión, dijo a CNN que cree que las discusiones del grupo están impulsando cambios.

“Estamos encontrando problemas en todas las áreas: en escuelas, en universidades, en agencias gubernamentales, en el sector privado, en la atención médica, en las Fuerzas Armadas y más”, dijo Shackelford, presidente del First Liberty Institute, un grupo legal enfocado en casos religiosos.

La comisión y su trabajo reflejan cambios más amplios entre la fe y el Gobierno federal que el Gobierno de Trump está poniendo en marcha. Además de la comisión, el Gobierno ha reconfigurado oficinas de fe dentro de las agencias, que tradicionalmente trabajaban para vincularse con organizaciones benéficas religiosas. Bajo Trump, ahora tienen la tarea de enfatizar el libre ejercicio de la religión, incluida la introducción de reuniones mensuales de oración en algunas agencias.

En julio, la Oficina de Personal de la Casa Blanca emitió una nueva guía que alienta a los trabajadores federales a hablar sobre su fe y a exhibir símbolos religiosos en el trabajo. El memorando también permite a médicos de hospitales de Asuntos de los Veteranos rezar con o sobre pacientes. Por separado, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que no aplicará una disposición de hace décadas que prohíbe a lugares de culto respaldar candidatos políticos como condición para mantener su estatus de exención fiscal.

Algunos trabajadores federales dijeron a CNN que se sienten cada vez más incómodos con la incorporación de la fe que ya aparece en su trabajo. Empleados que asistieron a la reunión de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor señalaron que la oración inicial figuraba como parte de la agenda, lo que hacía que la participación pareciera obligatoria. Uno de los empleados dijo que el mensaje cristiano le resultó fuera de lugar en un entorno gubernamental. “La oración es parte de mi vida; aun así me sentí extremadamente incómodo”, dijo la persona. Pidió no ser identificada por temor a represalias.

Los opositores tienen claro lo que podría venir.

“Estamos en las primeras etapas”, dijo Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, “pero esto es un esfuerzo de formulación de políticas”.

Incluso algunos que apoyan el trabajo de la comisión dicen esperar que su informe final no privilegie una fe sobre otras.

“El informe debe abordar la protección de la libertad religiosa de todas las confesiones”, dijo Kim Colby, abogada del Centro para el Derecho y la Libertad Religiosa de la Sociedad Jurídica Cristiana.

“Incluso la mayoría de los cristianos conservadores reconoce que si hay una fe que no tiene protección, en realidad ninguna fe tiene protecciones”.

A medida que las iniciativas de fe de Trump comienzan a consolidarse, el terreno legal sobre la religión en el Gobierno está cambiando.

Durante la última década, la Corte Suprema, liderada por su mayoría conservadora, ha facilitado que grupos religiosos busquen subvenciones gubernamentales y que escuelas de fe reciban financiación pública. También ha mostrado respaldo a mayores expresiones públicas de fe, como al fallar a favor de un entrenador de fútbol americano de secundaria despedido por rezar en el campo con jugadores y al bloquear la retirada de una gran cruz en un parque conmemorativo de veteranos en Maryland.

En el proceso, el tribunal se ha alejado de pruebas de larga data utilizadas para determinar si actos del Gobierno violan la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda (que establece que “el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión”), poniendo mayor énfasis en acomodar causas religiosas.

En una reunión el año pasado, mucho antes de su destitución, Boller evaluó la evolución del tribunal y declaró: “Ahora es el momento en que tenemos más derechos como cristianos que nunca”.

En este contexto, las reuniones de la comisión han girado regularmente en torno a cómo el Gobierno de Trump debería aprovechar este nuevo panorama.

Nicole Garnett, profesora de Derecho de Notre Dame, testificó en septiembre que el Gobierno de Trump debería “tomar medidas inmediatas” contra leyes estatales y federales existentes que contravengan los nuevos estándares de la Corte Suprema.

Otros quieren ir más allá.

“Para decirlo sin rodeos, creo que es hora de derribar la puerta podrida que está excluyendo la religión de la esfera pública”, dijo Gerard Bradley, codirector de la organización conservadora de formación legal James Wilson Institute.

Bradley afirmó que la Corte Suprema ha “preparado el camino” para que el Gobierno promueva la religión como un “bien común”.

Ese enfoque alarma a los críticos.

Kaylor, el ministro bautista y académico, advirtió: “Ese establecimiento estatal de la religión es una amenaza para los ideales democráticos, una fuerza laboral y una nación pluralistas, y la santidad del culto cristiano”.

