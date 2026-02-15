Los autos chinos preparan su desembarco en EE.UU.

Por Chris Isidore y John Liu

Los automóviles chinos podrían llegar a los concesionarios estadounidenses antes de lo que se piensa, y eso es una buena noticia para los consumidores estadounidenses.

Las compañías automotrices chinas fabrican más vehículos que cualquier otra en el mundo y también exportan más. Pero los altos aranceles y las hostiles relaciones comerciales entre EE.UU. y China los han mantenido fuera del mercado estadounidense.

Eso probablemente cambie, según expertos, con autos chinos que llegarían a los concesionarios estadounidenses en los próximos cinco a diez años.

“La ambición está ahí”, dijo Lei Xing, analista automotriz independiente y exeditor en jefe de la revista China Automotive Review, incluso si las compañías tienen que construir fábricas aquí en lugar de enviar autos desde China.

Dijo que varios fabricantes de automóviles chinos han mostrado “preparación para venir a EE.UU., para construir en EE.UU.”

Eso sería útil para los compradores de autos estadounidenses. Una mayor competencia significa más opciones, especialmente para los vehículos eléctricos, lo que a su vez debería reducir los precios. Pero también apretaría las ganancias y la cuota de mercado de las compañías automotrices que ya venden en EE.UU., probablemente afectando a casi 1 millón de personas que trabajan para ellas.

Los autos chinos que se envían a Estados Unidos tienen un arancel del 100 %, con mucho la tasa más alta para cualquier importación. Pero el presidente Donald Trump, crítico de la mayoría de los productos chinos, recientemente pareció dar la bienvenida a las marcas chinas si construyen plantas en el país.

“Si ellos quieren venir y construir la planta y contratarte a ti, y a tus amigos y vecinos, eso es genial. Me encanta eso”, dijo en un discurso el mes pasado en el Economic Club de Detroit. “Dejen que China venga”.

Al preguntársele sobre la disposición de la administración para permitir que los fabricantes de automóviles chinos ingresen al mercado estadounidense, un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN la semana pasada que “la administración apoya toda inversión en los Estados Unidos siempre y cuando no se comprometa nuestra seguridad nacional y económica”.

Cualquier entrada china en el mercado podría consolidar aún más el dominio industrial del país.

China produjo un tercio de todos los autos del mundo el año pasado, y más de 8 millones de esos fueron exportados a otros mercados alrededor del globo, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Eso es un aumento del 30 % en comparación con 2024. China superó a Japón como el mayor exportador mundial de vehículos en 2023.

China es particularmente competitiva en el tema de vehículos eléctricos. El fabricante chino BYD superó a Tesla el año pasado como la mayor compañía de autos eléctricos del mundo y a Ford esta semana en ventas globales.

Construir una fábrica de autos en EE.UU. podría tomar varios años, pero los principales expertos coinciden en que la mayoría de los fabricantes de autos chinos ya están mirando hacia el mercado estadounidense.

“No es ningún secreto que todos los fabricantes de automóviles del mundo consideran al mercado estadounidense como la arena definitiva para triunfar”, dijo Michael Dunne, consultor de la industria automotriz que ha estado involucrado en los esfuerzos de fabricantes occidentales en China desde la década de 1990.

Eso es porque los consumidores estadounidenses son más ricos y compran vehículos más grandes y caros, lo que significa que es más rentable que en cualquier otro lugar, agregó.

Dunne indicó que el precio promedio de un auto exportado desde China el año pasado fue de unos US$ 19.000, mientras que el precio promedio de un auto nuevo vendido en Estados Unidos es de alrededor de US$ 50.000.

BYD y otros fabricantes de automóviles chinos líderes no respondieron a las preguntas de CNN sobre sus planes para ingresar al mercado estadounidense.

Pero eso no significa que no hayan hecho ya un intento.

Volvo, propiedad del fabricante chino Geely, construyó una planta en Carolina del Sur en 2015.

La planta, que actualmente está en proceso de una expansión de US$ 1.300 millones, podría servir como cabeza de playa para que Geely comience a fabricar autos de sus marcas Zeekr y Lynk & Co. en Estados Unidos. Ash Sutcliffe, jefe de comunicaciones globales de Geely, insinuó tanto en una entrevista con Autoline el mes pasado.

Geely ya vende una cantidad limitada de Zeekrs a Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet, empresa matriz de Google.

Geely es la compañía automotriz china mejor posicionada para ingresar a Estados Unidos, dijo Xing. “Creo que tendremos un anuncio al respecto en los próximos 24 a 36 meses.”

Con los precios de los autos estadounidenses rondando máximos históricos, las empresas chinas aportarían más opciones y capacidad. Eso es una receta para precios más bajos, como ha ocurrido en Europa desde que los fabricantes de automóviles chinos ingresaron a ese mercado, según los expertos.

Pero la popularidad de las marcas chinas tanto en Europa como en su mercado local no se basa solo en el precio, sino también en la calidad y el valor de los vehículos, dijo Bill Russo, director de la firma de asesoría en inversiones Automobility, con sede en Shanghái.

“Las marcas extranjeras han perdido más de la mitad de su cuota de mercado (en China) en menos de cinco años, y la razón no es porque se les haya dicho a los consumidores chinos que debían comprar productos chinos”, dijo Russo. “Simplemente fabricaron mejores autos y mejores tecnologías a precios asequibles”.

La expansión global de los fabricantes de automóviles chinos también está impulsada por una feroz competencia de precios entre más de 100 marcas nacionales.

En China, décadas de apoyo gubernamental y fuertes inversiones crearon una sobrecapacidad significativa en el sector automotriz. El débil gasto del consumidor este año añadió urgencia para que los fabricantes de automóviles se expandieran al extranjero.

Pero el mercado estadounidense no será necesariamente más fácil, dijo Russo.

Las compañías automotrices chinas podrían tener problemas para ganarse a los compradores estadounidenses, quienes podrían tardar en confiar en una marca desconocida. Pero él cree que cualquier preocupación de que el auto sea “barato” y no solo de bajo precio podría superarse rápidamente.

“¿Realmente les importa a los estadounidenses quién fabricó el auto mientras sea un buen auto? No creo que les importe”, comentó. “Van a Walmart, compran productos chinos todo el tiempo. Creo que, al final del día, lo que más le interesa al mercado es el valor por el dinero. Y la xenofobia solo te puede llevar hasta cierto punto”.

