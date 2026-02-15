Insultos y acusaciones de trampa: la pelea que está tomando temperatura en los Juegos Olímpicos de Invierno

Análisis por Dana O’Neil y Thomas Schlachter, CNN

Se está gestando una controversia en la competición olímpica de curling, con acusaciones de trampa, negaciones con palabrotas y un organismo rector internacional que debe explicar por qué, en ocasiones, se basa en el sistema de honor.

Entonces, ¿por qué un partido entre los equipos masculinos de Canadá y Suecia derivó en esta situación? Bueno, aquí la historia.

Canadá se llevó la victoria en un emocionante partido por 8-6, pero el drama no se limitó al hielo.

En el partido de todos contra todos del viernes, el sueco Oskar Eriksson sugirió que el canadiense Marc Kennedy infringió las reglas al tocar la piedra de curling después de que esta se soltara.

Kennedy contraatacó, Eriksson refutó, se soltaron múltiples palabrotas y Kennedy finalmente recibió una advertencia por comportamiento inapropiado de la World Curling.

Sin embargo, no se hizo nada oficial ese día; el juez prácticamente dijo “no sé” cuando se le preguntó si vio el toque.

Las repeticiones y algunas imágenes fijas parecen mostrar el dedo índice de Kennedy extendiéndose, similar al dedo de Dios conectado con Adán sobre la Capilla Sixtina, para rozar la piedra, pero no es necesariamente concluyente.

Desde entonces, se han generado memes, se han lanzado acusaciones y se han tomado posturas defensivas. Las redes sociales se llenaron de personas acusando a Canadá de mancillar el gran deporte y la deportividad del curling.

Eriksson coincidió con las críticas hacia Canadá en su entrevista posterior al partido.

“Queremos un juego lo más deportivo, honesto y limpio posible, así que lo denunciamos en cuanto veo que el número 2 canadiense está, a mi entender, rozando la piedra”, dijo después del partido.

“Suelta el mango, así que se le da luz verde y está bien, pero luego no se puede tocar en ninguna otra parte que no sea el mango electrónico y, según nosotros, eso es lo que hicieron”.

Pero Kennedy se mostró igual de desafiante y reafirmó su postura, refutando enérgicamente las acusaciones dirigidas contra él.

“Sigue acusándonos de hacer trampa, y no me gustó. Así que le dije dónde metérselo porque somos el equipo equivocado al que hacerle eso. Así que no me importa. Puede que le molestara perder”.

“Tengo un gran respeto por Oskar Eriksson. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Y simplemente le dije: ‘Nunca te haría eso. Nunca te acusaría de hacer trampa’”.

El canadiense Brad Jacobs también defendió a su compañero después del partido, echando leña al fuego.

“(Eriksson) estaba un poco descontento con algunas cosas que estaban pasando, y lo expresó, y creo que simplemente estaba actuando, intentando hacerse el duro, y nosotros no vamos a permitirlo”, dijo Jacobs.

“Si creen que vamos a aguantar cualquier cosa de esos chicos o de cualquiera, se equivocan. Simplemente no va a pasar”, añadió.

¿Quién iba a decir que el curling podía ser tan controvertido?

En una explicación larga y elaborada tras el caso, World Curling escribió estas tres líneas en un comunicado el sábado:

“Los árbitros de juego están situados al final de la pista de juego y no pueden ver físicamente cada infracción de lanzamiento”.

“No es posible que World Curling tenga árbitros de juego ubicados para observar todas las líneas de lanzamiento (hog lines) cada vez que se suelta una piedra”.

“Actualmente, World Curling no utiliza la repetición de video para volver a arbitrar las decisiones del juego. Las decisiones tomadas durante un juego son definitivas”.

Entonces… ¿por qué no? Son dos personas más. ¿Necesitamos un GoFundMe? Al fin y al cabo, son los Juegos Olímpicos, y hay medallas en juego.

Aún así, World Curling dijo: “A partir de la sesión del sábado por la tarde, dos oficiales se moverán entre las cuatro pistas y observarán los lanzamientos”.

Cuando Canadá se alineó para su partido de todos contra todos el sábado contra Suiza, una pista más allá de Suecia, daba la sensación de que los aficionados esperaban un enfrentamiento de lucha libre.

No ocurrió, pero quizá hubo un poco de astucia. Al principio, los suizos parecieron pararse intencionadamente a ambos lados de la línea límite de lanzamiento, la franja verde ante la cual los jugadores deben soltar la piedra, cuando Canadá lanzaba, pero esa no es una práctica del todo inusual en un deporte que, a nivel de clubes, se rige por las reglas de lo que se conoce como “cantar tu propia falta”.

Por lo demás, fue un partido de todos contra todos normal. Sin insultos. Sin puñetazos. Sin acusaciones. Muchos vítores de los aficionados que observaban a los ocho países en las cuatro pistas.

Suiza venció a Canadá 9-5 y el mundo siguió adelante.

Las reglas son algo complicadas: los jugadores pueden retocar el mango tantas veces como quieran antes de la línea de lanzamiento, pero tocar el granito no está permitido. Es difícil de ver a simple vista, y las asas están equipadas con un sensor táctil que interactúa con la línea de hog para ver cuándo los jugadores han lanzado su piedra.

Aquí es donde, uno pensaría, intervendrían los árbitros, excepto que, como se mencionó anteriormente, World Curling no coloca a alguien en cada línea de hog. Imaginen el Abierto de Estados Unidos con cuatro pistas de tenis y dos personas en los extremos para determinar las faltas de pie.

El sábado, la concesión de World Curling de mover a dos árbitros entre las cuatro pistas resultó en que, en un momento dado, un árbitro observara el partido de Canadá contra Suiza, de espaldas a Estados Unidos-Alemania, y otro, el de Suecia-China, de espaldas a Gran Bretaña y República Checa.

Es cierto que esto lo dice alguien que no sabe nada de curling, pero parece que tener suficiente personal disponible para garantizar que se cumplan las reglas en el único momento en que la mayoría de la gente tiene toda su atención en el deporte no es mucha tarea.

El resultado de todo esto es que Kennedy, quien fuera de Canadá era imposible de reconocer entre una fila de turistas, ahora es infame.

Y no es un cualquiera. El medallista olímpico de oro (2010) y bronce (2022) fue elegido en su día como el mejor segundo de la historia canadiense. A sus 44 años, quien al principio de su carrera en el curling se ganaba la vida dirigiendo una franquicia de congelados M&M Meat, creó un bonspiel (torneo) para animar a los niños a practicar curling.

Ahora, sin embargo, siempre será el Canadiense Maldito.

