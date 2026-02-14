Venezuela recibe más de 6 toneladas de suministros médicos de EE.UU. El Gobierno de Trump dice que no es “caridad”

Por Uriel Blanco y José Álvarez, CNN en Español

Venezuela recibió el viernes seis toneladas de suministros médicos desde Estados Unidos, lo cual marca el primer envío de este tipo en medio de acercamientos recientes entre los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El cargamento de suministros médicos llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira, según imágenes mostradas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El representante diplomático de Venezuela en EE.UU., Félix Plasencia, recibió los suministros médicos junto con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu.

“Entendemos la importancia de establecer una base sólida en el sistema sanitario aquí durante estos días y meses. Este es solo el primer envío de suministros médicos para Venezuela. Traeremos más en los próximos días y semanas”, afirmó Dogu el viernes.

Si bien los suministros llegan mientras, según Trump, la relación de EE.UU. con Venezuela “es ahora un 10”, la administración aseguró que esta entrega médica “no es solo por caridad” y que el Gobierno de Rodríguez acordó “reembolsar” sus adquisiciones.

“Estados Unidos se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos para el pueblo venezolano, pero esta iniciativa no es solo caridad. Las autoridades encargadas de Venezuela acordaron reembolsar a Estados Unidos el costo de estas entregas y de cualquier otra futura”, escribió en X la cuenta oficial del subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos de Asistencia Exterior, Humanitarios y Libertad Religiosa.

A finales de enero, Rodríguez anunció que, tras establecer canales de comunicación con la administración de Trump y una agenda de trabajo con EE.UU., Venezuela está “desbloqueando” recursos para “invertir” en el sector salud venezolano con la compra de equipo a Estados Unidos y otros países.

“Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela. Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y otros países”, comentó la presidenta encargada.

La llegada de las seis toneladas de suministros médicos se da también días después de la visita del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, a Venezuela, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de más alto nivel en visitar el país sudamericano en casi tres décadas.

Rodríguez recibió a Wright en el Palacio de Miraflores. Ambos declararon que Venezuela y EE.UU. trabajan en una “agenda energética” en común y “a largo tiempo”.

Venezuela y Estados Unidos están en conversaciones para lograr “una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética, que se convierta en motor de la relación bilateral y que sea productiva, efectiva y beneficiosa para ambos países”, dijo Rodríguez ante la prensa.

Wright, por su parte, señaló que Trump “está completamente comprometido a transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela”. El objetivo, añadió, es “acercar a nuestros países mediante el comercio, la paz, con empleos y oportunidades a Venezuela en una asociación con Estados Unidos”.

Con información de Anabella González, de CNN.