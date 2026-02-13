Wendy’s continuará cerrando cientos de restaurantes hasta mediados de 2026

Por Auzinea Bacon, CNN

Wendy’s anunció este viernes que planea cerrar entre el 5 % y el 6 % de sus restaurantes durante el primer semestre del año.

Los cierres forman parte de un plan de reestructuración anunciado previamente, que la cadena de comida rápida dijo en noviembre que incluiría el cierre de cientos de restaurantes.

Veintiocho locales cerraron durante el cuarto trimestre como parte del plan, dijo el CEO interino, Ken Cook, durante la presentación de resultados de la compañía.

Wendy’s tenía 5.969 restaurantes en Estados Unidos al final del año, según los resultados de la empresa.

Se ha tomado la decisión de cerrar “restaurantes con un rendimiento consistentemente inferior” con los franquiciados de Wendy’s, quienes podrán enfocarse en las tiendas que puedan generar mayores ganancias, añadió Cook.

La compañía no ha anunciado una lista de restaurantes afectados.

Las ventas de Wendy’s en Estados Unidos están en declive, con las ventas en los mismos locales cayendo nuevamente durante el último trimestre de 2025 en un 11,3 %, según los resultados de la compañía. Las ventas en los mismos locales bajaron un 5,6 % en todo el año.

Cook dijo que Wendy’s se ha enfocado demasiado en promociones por tiempo limitado, pero que ahora está poniendo el foco en el valor diario, incluyendo cambios en sus menús Biggie.

Wendy’s amplió sus ofertas Biggie en enero para incluir los Biggie Bites de US$ 4, una Biggie Bag de US$ 6 y un Biggie Bundle de US$ 8. Eso podría atraer a consumidores preocupados por el precio que están reduciendo sus gastos discrecionales, como comer fuera, debido a la presión de la inflación.

Y el año pasado, Cook dijo que sus nuevos tenders de pollo, llamados “Tendys”, estaban teniendo buen desempeño a pesar de la caída en las ventas de los mismos locales.

