Trump afirma que la relación con Venezuela “ahora es un 10” y elogia a Delcy Rodríguez

Por Betsy Klein de CNN en Fort Bragg, Carolina del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras se preparaba para reunirse con militares estadounidenses involucrados en la operación que capturó a Nicolás Maduro. Trump afirmó que la relación entre ambos países “ahora es un 10”.

“Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela, como saben. Estamos trabajando muy estrechamente… La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es un 10”, declaró Trump a los periodistas mientras se preparaba para partir de la Casa Blanca hacia Fort Bragg, Carolina del Norte.

Y añadió: “Han hecho un gran trabajo. Ella ha hecho… Delcy ha hecho un trabajo muy, muy bueno, y la relación es sólida”.

Trump destacó la cooperación con Venezuela en la producción y refinación de petróleo.

“En este momento, la relación con Venezuela es la mejor posible”, añadió.

Dijo que haría una visita a Venezuela, pero que aún no ha decidido la fecha.

Esta semana, Delcy Rodríguez afirmó que fue invitada a una visita a Estados Unidos, sin dar una fecha específica, y aseguró que el derrocado líder Nicolás Maduro continúa siendo el mandatario legítimo del país sudamericano.

“He sido invitada a Estados Unidos”, dijo Rodríguez a NBC News, en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió como titular encargada del Ejecutivo tras la captura de Maduro.

“Estamos contemplando ir una vez que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo”, agregó Rodríguez, quien el miércoles recibió en Caracas al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, para trabajar la agenda del sector. El funcionario estadounidense declaró a la prensa que habrá “un giro absolutamente drástico” en el estado de las relaciones bilaterales.

De confirmarse el viaje de Rodríguez, sería la primera gobernante de Venezuela en ir a Estados Unidos en más de 30 años, excluyendo las participaciones en la ONU y otros foros internacionales.

Rodríguez, como en varios de sus pronunciamientos desde el 3 de enero, aseguró que Maduro es inocente de los cargos por los que enfrenta un juicio en Nueva York y consideró que continúa siendo el presidente legítimo. “Puedo decirte esto como abogada, que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, dijo a NBC.

