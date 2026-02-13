“Pensamientos negativos en mi cabeza”: Ilia Malinin colapsó tras cargar el peso de la expectativa olímpica sobre sus hombros

Por Ben Church, CNN

Cuando la puntuación de Ilia Malinin apareció en pantalla al final de su programa libre este viernes, nadie podía creer lo que veía.

Los periodistas se miraban entre sí en un silencio atónito, mientras los miembros del público permanecían sentados con la boca aún más abierta que los ojos.

El octavo lugar simplemente no se veía bien junto a su nombre. Se suponía que él debía ganar y hacer historia al hacerlo. Esto simplemente no podía estar pasando.

Pero entonces la cruel realidad del deporte pronto se hizo presente, y la toma de conciencia de lo que había ocurrido en los últimos cinco minutos empezó a surgir entre quienes estaban dentro del Milano Ice Skating Arena.

El autoproclamado “Dios del Quad” no había ganado la medalla de oro. No había ganado ninguna medalla en absoluto.

Mientras otros intentaban asimilar la enorme sorpresa, Malinin seguía tratando de ponerse al día con todas las emociones que pasaban por su cabeza.

“Honestamente, todavía no he logrado procesar lo que acaba de pasar”, dijo el joven de 21 años a los periodistas apenas unos minutos después de su rutina.

“Es un cúmulo de emociones. Al llegar a esta competencia, me sentí muy bien todo este tiempo, muy sólido. Pensé que todo lo que necesitaba era salir ahí y confiar en el proceso.

“Pero claro, no es como cualquier otra competencia; son los Juegos Olímpicos, y creo que la gente solo se da cuenta de la presión y los nervios que realmente suceden desde dentro. Fue algo que me sobrepasó, y sentí que no tenía control”.

Antes de que ninguno de los atletas saliera a la pista, todo el mundo hablaba de cómo Malilin iba a ganar el oro, no de si lo haría. Había logrado una ventaja de cinco puntos sobre su rival más cercano después de un magnífico programa corto al principio de la semana y solo necesitaba repetirlo el viernes.

La conversación previa giraba principalmente en torno a si sería el primer patinador en aterrizar un Axel cuádruple en unos Juegos Olímpicos, un movimiento tan difícil que sólo él lo ha conseguido en una competencia.

Si debía perder ante alguien, sería probablemente frente a Yuma Kagiyama. Así que cuando la estrella japonesa tuvo problemas en la rutina antes que Malinin, dejó la puerta completamente abierta para que el estadounidense asegurara su segundo oro olímpico.

No podía fallar. Pero falló.

Malinin dijo a los periodistas que los nervios realmente surgieron cuando tomó su pose inicial en el centro de la pista. Cuando todos se sentaron al borde de su asiento, esperando que él produjera magia, la mente del joven estaba en un lugar totalmente diferente.

“Todos los momentos traumáticos de mi vida realmente empezaron a inundar mi cabeza, y hubo tantos pensamientos negativos que simplemente entraron ahí”, añadió. “Simplemente no pude manejarlo”.

Eso condujo a una rutina inusualmente desordenada y relativamente sencilla, con dos caídas de las que el estadounidense no pudo recuperarse.

Cada desliz era recibido con exclamaciones cada vez más fuertes del público. Cada caída desencadenaba una cacofonía de vítores mientras los aficionados hacían lo posible por animar a un atleta que claramente necesitaba ayuda.

Su habitual confianza, una actitud que algunos ven como arrogancia, lo había abandonado. Se veía completamente expuesto en el escenario mundial.

La rutina simplemente no podía terminar lo suficientemente rápido y Malinin no pudo ocultar su decepción, luciendo tan tristemente desesperado al salir del hielo, haciendo todo lo posible por contener las lágrimas.

Malinin luego se sentó junto a su padre y entrenador Roman Skorniakov para escuchar su puntuación, ambos luciendo atónitos cuando se leyó el total de puntos.

El estadounidense, sin embargo, aún tuvo el ánimo para felicitar a Mikhail Shaidorov, de Kazajistán, por su insospechada medalla de oro, mientras que el propio Shaidorov no sabía muy bien cómo reaccionar ante lo que acababa de presenciar.

Para poner todo esto en perspectiva, el bicampeón y actual campeón mundial no había sido derrotado desde 2023. Simplemente no es una sensación a la que esté acostumbrado.

Pero toda esa expectativa claramente pesaba sobre el novato olímpico más de lo que él dejaba ver. Cuando parecía tan confiado en la previa, bromeando con la multitud y saludando a sus seguidores, su sonrisa ocultaba cómo se sentía realmente.

Así que, cuando Malinin mantuvo la compostura frente a los reporteros, expresando articuladamente sus sentimientos después del evento, uno notaba que en realidad, había un joven que solo quería que la tierra lo tragara.

“No fue mi mejor día, y definitivamente fue algo que no esperaba”, dijo. “Pero ya está hecho, no puedo regresar y cambiarlo, aunque me encantaría”.

“Desde aquí, solo queda reagruparse, averiguar qué hacer después y seguir adelante”.

Mirando hacia atrás, hubo señales en los Juegos de este año de que el “Dios del Quad” era, de hecho, un mortal.

Se le vio inestable durante el programa corto del evento por equipos, cayendo al segundo lugar detrás del japonés Kagiyama. Sin embargo, esa actuación fue rápidamente olvidada después de que su rutina libre inspirara al Equipo de EE.UU. a ganar el oro.

Aun así, la magnitud de este colapso no puede subestimarse. La analista deportiva Christine Brennan dijo a CNN que el momento fue “una de las mayores sorpresas en deportes que probablemente jamás hayamos visto”, y no sería la única en pensar eso.

Existe algún tipo de precedente para esto en el patinaje artístico.

En 2018, el “Rey del Quad” Nathan Chen sufrió un destino similar después de que muchos esperaban que se llevara el oro en PyeongChang. Pero tras varias caídas, terminó quinto en la competencia individual. Sin embargo, Chen regresó a los Juegos Olímpicos en 2022 y obtuvo la medalla de oro.

Malinin, entonces, rezará por algo similar y esperará que Milán-Cortina haya sido solo el primer capítulo en lo que será una redención olímpica más adelante. Dada su innegable habilidad, ciertamente no apostarías en su contra.

Pero por ahora, todo lo que Malinin puede hacer es aprender de la experiencia e intentar abordar cómo maneja la presión, que solo irá en aumento a partir de aquí.

Es un recordatorio, sin embargo, de que incluso los atletas más sobrenaturales son tan humanos como el resto de nosotros. Malinin simplemente hizo un buen trabajo ocultándolo.

