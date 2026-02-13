Las 5 cosas que debes saber este 13 de febrero

Por CNN en Español

El zar de la frontera anuncia el fin de la ofensiva inmigratoria en Minneapolis. Llegan a Cuba dos barcos de ayuda humanitaria enviados por México. El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. está a punto de expirar. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump calificó las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela como “extraordinarias”, y destacó los avances en el sector energético venezolano un día después de la visita del secretario de Energía, Chris Wright, a Caracas. “Estamos llevando muy bien la relación con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El llamado zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció este jueves el fin de la ofensiva inmigratoria que sacudió Minnesota, causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y desató una indignación generalizada. “Propuse, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de aumento de agentes concluya”, afirmó Homan.

Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla, que padece una grave crisis enrgética causada por medidas y amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos.

El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está a punto de expirar ante la falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de la agencia. Se trataría de la tercera interrupción parcial en el financiamiento del Gobierno federal desde que el presidente Donald Trump asumió el segundo mandato.

Algunos expertos creen que el líder Kim Jong Un está preparando a su hija para que sea su sucesora, llevándola consigo a eventos cada vez más frecuentes y de alto perfil. Se desconoce la edad exacta de la niña, cuyo nombre se cree que es Kim Ju Ae. La teoría de que podría suceder al padre cobró nuevo impulso el jueves tras declaraciones desde la agencia de espionaje de Corea del Sur.

¿Quién escribió “Cumbres Borrascosas”, la novela en la que se basa la película con Margot Robbie y Jacob Elordi?

A. J. K. Rowling

B. Emily Brontë

C. Haruki Murakami

D. Jane Austen

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Estaban a punto de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Ahora están en el limbo

Están en el limbo cientos de aspirantes a la ciudadanía estadounidense tras la cancelación de entrevistas y ceremonias de naturalización por una pausa en el proceso para solicitantes de países considerados “de alto riesgo”, lo que deja sus casos inciertos.

La comida envasada para perros contienen niveles “alarmantes” de plomo, mercurio y otros contaminantes

Una nueva investigación encontró que muestras de alimentos envasados populares para perros contenían “niveles peligrosos” de metales pesados, contaminantes plásticos y acrilamida, un compuesto que causa cáncer y que se genera cuando los alimentos están sometidos a altas temperaturas.

Astrónomos encuentran un sistema solar que “no debería existir”

Un hallazgo a 116 años luz de la Tierra desafía las leyes de la astronomía. Un equipo de investigadores, utilizando la potencia combinada de los telescopios de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), ha detectado un sistema exoplanetario que podría obligar a los científicos a reescribir las teorías actuales sobre la formación de los planetas.

US$ 386

El Gobierno de Irlanda dará US$ 386 semanales durante tres años a 2.000 artistas para ayudarlos a que se centren en su producción creativa y mantengan un nivel de vida adecuado.

“Ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos”

— Lo dijo Nicolás Maduro, el derrocado presidente de Venezuela, según lo cita su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

Una medalla de los primeros Juegos Olímpicos modernos será subastada

Una medalla de plata de los primeros Juegos Olímpicos modernos será subastada en línea. Conoce el precio aproximado que se espera paguen por ella.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La película de Emerald Fennell, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se basa en la popular novela homónima de Emily Brontë. La reinterpretación de este clásico ha dividido a la crítica desde que se conoció el primer tráiler.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.