El frío extremo dispara las facturas de calefacción en Estados Unidos

Laura Kotting calculó que su factura de calefacción sería más alta de lo habitual debido a las recientes temperaturas polares. Pero no estaba preparada para que el cobro mensual más reciente aumentara casi 30 % hasta los US$ 200 en comparación con el año pasado.

“Lo primero que pensé fue: ‘No voy a salir de compras. Voy a vivir de lo que hay en esta casa’”, dijo Kotting, de 67 años, una jubilada que vive en una vivienda de 100 años en Clarkston, Michigan. Eso significa comer pasta, salsa de espagueti, batatas, fruta congelada y yogur, mientras prescinde de productos como clementinas y vegetales frescos.

Kotting, que también intenta absorber primas más altas de Medicare y precios más elevados en los alimentos, esperaba mantener bajas sus facturas de gas natural este invierno sellando dos habitaciones del piso superior y dejándolas sin calefacción. También cerró las cortinas y cubrió su chimenea y ventanas con plástico para evitar corrientes de aire. Además, compró leggings forrados en felpa para sentirse más cómoda en casa, ya que ajusta el termostato a 64 grados Fahrenheit (18 °C) durante el día y a 62 grados Fahrenheit (17 °C) por la noche.

“Sé que no soy la única persona mayor que se pregunta cómo va a llegar a fin de mes”, dijo Kotting, quien vendía clósets personalizados antes de ser despedida durante la pandemia.

El aumento de los precios de gas natural, la electricidad y el combustible para calefacción doméstica, combinado con temperaturas gélidas sostenidas en gran parte del país, está abriendo otro hueco en los bolsillos de muchos estadounidenses.

Se espera que los costos de calefacción doméstica aumenten 11 % esta temporada de invierno, que va de noviembre a marzo, según una estimación revisada de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética. Al inicio de la temporada, el grupo proyectó un aumento de 9,2 %, pero el rápido incremento de los precios de la energía lo llevó a elevar su pronóstico.

La gran mayoría de los estadounidenses calienta sus hogares con electricidad y gas natural, y se prevé que sus costos se disparen 14 % hasta los US$ 1.242 y 9,5 % hasta los US$ 712, respectivamente, según la asociación. Los clientes de combustible para calefacción verán un aumento de 4,6 % hasta los US$ 1.587, mientras que el costo para los usuarios de propano subirá 1,1 % hasta los US$ 1.339.

“Ahora es parte de la discusión sobre asequibilidad”, dijo Mark Wolfe, director ejecutivo de la asociación.

Es probable que los precios de la electricidad y el gas natural sigan aumentando en los próximos años, dijo Wolfe. Las empresas de servicios públicos están invirtiendo miles de millones de dólares en modernizar su infraestructura envejecida, mientras que los centros de datos están impulsando un aumento en la demanda de electricidad. Al mismo tiempo, el crecimiento de las exportaciones de gas natural está elevando los precios de ese combustible.

Las facturas de calefacción más altas probablemente dejarán a más estadounidenses en mora con sus pagos de servicios públicos. Ya una de cada seis familias está atrasada, dijo Wolfe, y señaló que una revisión preliminar de la asociación muestra que la deuda de los hogares por servicios públicos ascendió a cerca de US$ 25.000 millones a finales del año pasado, frente a unos US$ 23.000 millones el año anterior.

“A medida que las moratorias de desconexión invernal comiencen a expirar a finales de marzo, muchos hogares enfrentarán el riesgo de que se les suspenda el servicio”, dijo.

Los costos más altos están obligando a muchos estadounidenses a encontrar otra forma de apretarse el cinturón.

Keith Green quedó en shock cuando recibió una factura de electricidad de US$ 540 por diciembre, y se está preparando para otra de US$ 504 por enero. El gerente de un aserradero suele pagar alrededor de US$ 300 para calefaccionar su casa de 1.500 pies cuadrados en Cincinnati, Ohio. Pensó que colocar láminas plásticas en las ventanas y rehacer los sellos y molduras de las puertas exteriores ayudaría a contener los aumentos.

Lo que más preocupa a Green es que su empresa de servicios públicos no le dio ninguna advertencia ni explicación por el alza en los costos.

“Simplemente te golpea en la cara”, dijo Green, quien ahora intenta reducir el costo de viajar a la boda de su hermana en Phoenix más adelante este año. “No es que mi trabajo me esté pagando más dinero. Constantemente tengo que rehacer el presupuesto y encontrar cómo ajustarme”.

Aunque Diane Bricker no vive en su condominio de Ocean City, Nueva Jersey, durante el invierno, la jubilada pagó US$ 698 el mes pasado en electricidad para mantener la calefacción en 55 grados Fahrenheit (13 °C) y hacer funcionar el refrigerador. Eso es al menos el triple de lo que pagó en 2023 y la ha llevado a decir que podría vender el lugar, contó su hijo, Nick, a CNN.

“Mi mamá no pasó ni un solo día en ese condominio desde septiembre”, dijo Nick Bricker, y señaló que el apartamento tiene menos de 1.000 pies cuadrados. “Es una locura lo que le están cobrando”.

Las facturas de calefacción también están apareciendo cada vez más en las conversaciones cuando las personas buscan comprar vivienda, dijo Nick Bricker, un agente inmobiliario en la zona. Los potenciales compradores están incorporando los gastos de calefacción en el costo de vivir en una casa como residencia o de alquilarla como propiedad de inversión.

John Gaspar no esperaba que las facturas de calefacción de invierno de su estudio en Chicago superaran los US$ 160 al mes, especialmente porque usar el aire acondicionado durante el verano no había sido particularmente costoso.

Para intentar minimizar gastos, Gaspar desconecta su computadora, cafetera y otros aparatos electrónicos cuando no los usa y mantiene el termostato en 64 grados Fahrenheit (18 °C). Durante los días de frío extremo, enciende un calefactor portátil por un corto tiempo. De lo contrario, toma una sudadera o una manta —o se acurruca con su gato, Kit—.

Gaspar trabaja para una organización sin fines de lucro de vivienda transitoria mientras regresa a su empleo como marinero principal en una empresa de barcos turísticos en unos meses. Las facturas más altas le están pesando, limitando la cantidad que puede ahorrar y gastar.

“Agrega un nivel extra de estrés tratar de equilibrar tu comodidad con ‘no quiero que mis facturas suban más de lo que ya están’”, dijo Gaspar.

