¿Quiénes son y qué sabemos de las víctimas del tiroteo en la escuela Tumbler Ridge en Canadá?

Ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela y una vivienda en el noreste de Columbia Británica, Canadá, el martes por la tarde.

Seis personas fueron encontradas sin vida en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, lo que convierte a este tiroteo escolar en el peor en Canadá en décadas, según la policía. Los cuerpos de dos personas —familiares de la persona sospechosa— fueron hallados en una vivienda de la localidad, que cuenta con apenas 2.400 habitantes.

La policía identificó a la presunta autora del tiroteo como Jesse Van Rootselaar, una joven de 18 años residente de la localidad, quien había dejado la escuela hace aproximadamente cuatro años.

Van Rootselaar no asistía actualmente a la escuela, informó el subcomisionado Dwayne McDonald de la Real Policía Montada de Canadá. Las autoridades la encontraron muerta en la escuela, aparentemente por una herida de bala autoinfligida.

Cuando se le preguntó si Van Rootselaar era transgénero, McDonald dijo que la policía la identificaba “como ella elegía identificarse en público y en las redes sociales”.

“Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre, hace aproximadamente seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”, dijo McDonald.

Una joven familiar de la presunta atacante alertó a los vecinos sobre el ataque, quienes luego dieron la alarma.

Dos familiares murieron en la casa de la presunta atacante, antes de que la sospechosa se dirigiera a la escuela Tumbler Ridge, informó McDonald en una conferencia de prensa este miércoles.

Las víctimas fallecidas en el tiroteo de Tumbler Ridge incluyen a una maestra, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante, dijo la policía este miércoles.

“Las víctimas fallecidas de la escuela incluyen a una educadora adulta, tres estudiantes femeninas y dos estudiantes masculinos de entre 13 y 17 años”, afirmó McDonald.

Más tarde en la conferencia de prensa, la sargento Vanessa Munn dijo que las víctimas incluían “tres estudiantes femeninas de 12 años, dos estudiantes masculinos, de 12 y 13 años”, corrigiendo las edades mencionadas anteriormente por McDonald.

“Se encontraron dos víctimas adicionales, una mujer adulta y un joven masculino, fallecidos en la residencia local”.

McDonald agregó que esas dos víctimas adicionales eran la madre y el hermanastro de la sospechosa.

La policía también informó este miércoles que la mayoría de las víctimas del tiroteo escolar en Tumbler Ridge son “bastante jóvenes” y que las familias aún están siendo notificadas sobre su situación.

“Actualmente seguimos con el proceso de notificación a las familias”, dijo McDonald. “Como mencioné antes, la mayoría de las víctimas son bastante jóvenes. La mayoría nació en 2013 o 2012”.

Cualquier identificación pública de las víctimas, añadió McDonald, se coordinará estrechamente con los familiares.

“Esto es sumamente traumático, por lo que trabajaremos con las familias y cooperaremos en la divulgación de las identidades de las víctimas”, señaló McDonald.

“No queremos generar más trauma a las familias que enfrentan probablemente las peores circunstancias de sus vidas”.

