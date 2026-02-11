Políticos, empresarios, figuras de Hollywood. Estos son los nombres que aparecen en los archivos de Epstein

Zachary Wolf, Curt Merrill, Annette Choi y Gillian Roberts, CNN

Los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se han hecho públicos a lo largo del último año en una serie de divulgaciones de documentos. Más recientemente y de forma más amplia, el Departamento de Justicia de EE.UU. publicó millones de documentos (correos electrónicos, mensajes de texto, fotos y más) después de que el Congreso aprobara, en noviembre, una ley que exigía transparencia y la liberación de todos los documentos, lo que obligó al Gobierno del presidente Donald Trump a actuar.

Si bien los documentos no confirmaron algunas teorías de conspiración relacionadas con Epstein, como si es que tenía una lista de clientes a los que chantajeaba, sí han causado dolores de cabeza a personas poderosas en todo el mundo, arrojando luz sobre múltiples relaciones incómodas que Epstein mantenía con titanes empresariales, multimillonarios, miembros de la realeza, funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero y figuras de los medios.

Marshall Cohen, Jeremy Herb, Kara Fox, Christian Edwards, Billy Stockwell, Leah Asmelash, Aleena Fayaz, Helene Regan, Em Steck, Annie Grayer, Andrew Kaczynski, Michael Williams e Issy Ronald, de CNN, contribuyeron a este reporte.