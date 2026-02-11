EE.UU. dice que hubo una “incursión” de drones de un cartel en su espacio aéreo. México responde: “No hay que especular”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Luego de que Estados Unidos cerrara de manera temporal el espacio aéreo sobre Texas el martes por la noche debido a lo que llamó una “incursión” de drones de un cartel del narcotráfico, México respondió este miércoles que no hay información de uso de drones en la frontera con EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló brevemente sobre el tema en su conferencia matutina y señaló que “no hay que especular”, tras una pregunta sobre los drones y el cierre del espacio aéreo estadounidense.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información, la FAA (Administración Federal de Aviación), o cualquier área del Gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al Gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido: una comunicación permanente”, dijo Sheinbaum.

La mandataria añadió que van a “averiguar exactamente las causas” del cierre del espacio aéreo sobre El Paso, Texas.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, afirmó por su parte que, una vez que se cerró el espacio aéreo sobre El Paso, la FAA y el Departamento de Defensa “actuaron rápidamente para abordar una incursión de drones de un cartel”.

“La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”, por lo que ya se reabrió el espacio aéreo y los vuelos se reanudaron, dijo Duffy en X.

Más temprano, un funcionario del Gobierno de EE.UU. indicó a CNN que drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo estadounidense, lo que provocó el cierre del espacio aéreo sobre El Paso.

El Departamento de Defensa “tomó medidas para desactivar los drones”, agregó el funcionario.

Asimismo, según dos fuentes informadas sobre el asunto, el cierre del espacio aéreo se debió a una operación militar estadounidense relacionada con carteles de la droga.

La naturaleza de esa acción militar no quedó clara de inmediato, aunque el Gobierno de Donald Trump lleva mucho tiempo diciendo que tiene la intención de atacar a los carteles que operan en México y otros países. Sheinbaum, por su parte, ha negado que EE.UU. vaya a realizar operaciones militares en territorio mexicano y en cambio ha defendido la soberanía del país.

Si bien en los últimos años se ha sabido que los carteles operan drones y a los funcionarios estadounidenses les preocupa que puedan ser utilizados para invadir el espacio aéreo de EE.UU., la información de inteligencia indica que los carteles se muestran reticentes a cruzar la frontera con drones por temor a una respuesta contundente de Washington, según declaró un exfuncionario estadounidense a CNN.

Más tarde este miércoles, varias fuentes del Gobierno de EE.UU. y de aerolíneas estadounidenses informaron a CNN que la actividad militar cerca de El Paso —incluyendo drones estadounidenses que monitorean las operaciones de los carteles y el uso previsto por parte del Pentágono de un láser de alta energía diseñado para contrarrestar drones sin coordinar antes con la FAA sobre riesgos potenciales para los vuelos civiles— suscitó una preocupación inmediata por el tráfico civil que llega y sale del Aeropuerto Internacional de El Paso. La base militar Fort Bliss y su aeródromo, Biggs Army Airfield, se encuentran justo al norte del aeropuerto de El Paso, que da servicio a unos 100 vuelos diarios. No está claro si el Pentágono siguió adelante con el despliegue del sistema láser el martes o este miércoles tras notificar a la FAA su uso previsto.

CNN se puso en contacto con la FAA y la Casa Blanca para recabar sus comentarios sobre las diferentes explicaciones que han surgido hasta ahora en relación con el cierre del espacio aéreo sobre El Paso. El Pentágono siguió refiriéndose a la violación del espacio aéreo por parte de un dron como la razón que causó el cierre.

Con información de Pete Muntean, Natasha Bertrand, Haley Britzky, Kit Maher, Zachary Cohen, Gerardo Lemos y Mauricio Torres, de CNN.