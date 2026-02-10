Los demócratas se involucran en la guerra de clases del caso Epstein

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

El senador Jon Ossoff incorporó los archivos de Epstein a un nuevo y potente argumento político durante un mitin en Atlanta el fin de semana.

“Esta es la clase Epstein que Gobierna nuestro país”, señaló Ossoff el sábado y añadió la extrema riqueza del gabinete del presidente Donald Trump. “Son las élites a las que fingen odiar”.

Para ser claros, no hay evidencia contundente de irregularidades penales en los archivos del presidente Donald Trump, su secretario de Comercio Howard Lutnick, su exestratega Stephen Bannon y su benefactor político Elon Musk, todos los cuales tienen menciones notables en los archivos.

Ossoff es el único demócrata del Senado que se postula para la reelección en un estado ganado en 2024 por Trump, lo que lo convierte en el contendiente demócrata más amenazado en el Senado.

Por eso es interesante que su argumento enfrente a los votantes comunes contra el establishment gobernante, en lugar de a los demócratas contra los republicanos.

“Se suponía que Trump lucharía por la clase trabajadora; en cambio, está cerrando clínicas y hospitales rurales para reducir los impuestos de George Soros y Elon Musk”, denunció Ossoff, quien mencionó a los que quizás sean los dos multimillonarios más famosos e influyentes políticos. Soros dona dinero a causas progresistas. Musk, recientemente, dona dinero a conservadores.

Trump utilizó un argumento igualmente populista en ocasiones durante su campaña presidencial de 2024. En su segundo discurso inaugural, que marcó el tono de su disruptivo segundo mandato, Trump prometió erradicar a la élite gobernante.

“Durante muchos años, un establishment radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos, mientras los pilares de nuestra sociedad yacían rotos y aparentemente en completo deterioro”, declaró Trump en enero de 2025.

La familia del presidente no intenta ocultar sus esfuerzos por enriquecerse durante la presidencia de su padre.

El consejo editorial del New York Times argumentó recientemente en un análisis que Trump ha acumulado más de US$ 1.400 millones desde que asumió el cargo.

Esto incluye derechos de licencia, inversiones en criptomonedas y un avión de US$ 400 millones donado por Qatar a Estados Unidos, que probablemente Trump utilizará tras dejar el cargo.

La cifra de US$ 1.400 millones, según el Times, probablemente sea una subestimación considerable.

Los demócratas como Ossoff están tomando prestado el tema de las élites que utilizan el Gobierno para su propio beneficio.

Nos dijeron que MAGA era para la clase trabajadora estadounidense. ¿Lo recuerdan? —preguntó Ossoff—. Pero este es un Gobierno de, por y para los ultrarricos.

El mensaje de Ossoff, aunque se centra en la administración de Trump, también crearía algunos daños colaterales para los demócratas.

Porque si existe una clase de élites adineradas de Epstein que se divierten en islas privadas y tienen una influencia descomunal sobre los asuntos mundiales, sin duda incluiría a Bill Clinton, un demócrata de una generación anterior, pero también el otro expresidente, además de Trump, que se sabe que voló en el avión de Epstein.

No hay pruebas de que Clinton haya hecho o presenciado nada ilegal, y ha negado cualquier irregularidad relacionada con su relación con Epstein.

Sin embargo, las fotos de los hombres nadando y en jacuzzis fueron de lo primero que el Departamento de Justicia de Trump publicó de sus archivos sobre Epstein a finales del año pasado.

Clinton y su esposa, Hillary, tienen previsto declarar ante una Comisión del Congreso sobre Epstein a finales de este mes.

El hecho de que Epstein haya tenido previamente vínculos estrechos con Clinton y Trump es motivo de discusión sobre una clase de Epstein.

Por ejemplo, Lutnick invitó a Epstein a un evento “muy íntimo” para recaudar fondos para Hillary Clinton en 2015. No está claro si Epstein asistió, pero no contribuyó a la campaña de Clinton ese año.

Se han cruzado muchos hilos en la década transcurrida desde entonces. Lutnick ahora trabaja para quien derrotó a Clinton en esas elecciones.

Lutnick es un exvecino de Epstein en Nueva York y los archivos de Epstein publicados recientemente muestran que los dos hombres estaban en contacto más de lo que Lutnick había dejado entrever anteriormente.

Lutnick no ha sido acusado de ninguna actividad ilegal con respecto a Epstein.

“El secretario Lutnick tuvo interacciones limitadas con el Sr. Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades”, declaró un portavoz del Departamento de Comercio a CNN después de que se publicaran los archivos.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky que ha sido condenado al ostracismo por Trump por su búsqueda de transparencia en el caso Epstein, ha pedido la renuncia de Lutnick por sus vínculos con Epstein. Argumentó que el caso Epstein no debería ser un asunto político partidista.

“Los demócratas quieren que esto gire en torno a Trump, y los republicanos quieren que gire en torno a los Clinton. Yo quiero que gire en torno a los sobrevivientes y a conseguir que haya justicia y transparencia”, declaró Massie el domingo en el programa “Inside Politics” de CNN.

Existe una extraña mezcla de opiniones políticas tras la presión para la publicación de los archivos de Epstein.

El congresista demócrata progresista Ro Khanna podría haber acuñado el término “clase Epstein” y ahora busca una mayor voz en el partido por su papel en visibilizar el tema.

Khanna ha argumentado que hay múltiples cuestiones relacionadas con el atractivo cruzado en las que apuntar a la clase de Epstein podría ser útil.

“Esta es una prueba de concepto de que realmente necesitamos descubrir cómo incorporar a los votantes descontentos de MAGA a nuestra coalición, que necesitamos enfocarnos mucho más en criticar un sistema que ha jodido a los estadounidenses y ofrecer un mensaje esperanzador sobre cómo los ayudamos, más que solo hacer memes contra Donald Trump”, manifestó Khanna el año pasado a Edward-Isaac Dovere de CNN.

Khanna destacó su trabajo con Massie y también con la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, la republicana que anteriormente era una conocida promotora de teorías conspirativas, pero que ahora está distanciada de Trump y su partido, en parte debido al caso Epstein.

Greene renunció al Congreso en enero.

