El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa regresa a casa, donde estará en detención domiciliaria

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa regresó este martes a casa de su familia en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, donde estará en detención domiciliaria, dijo su hijo Ramón Guanipa en un mensaje publicado en la cuenta de X de su padre.

“Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto”, señaló en la publicación, donde también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, “por su labor a favor de la libertad en Venezuela y de todos los presos políticos”.

“Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, agregó el hijo del dirigente.

El domingo, en cuestión de horas, Guanipa fue excarcelado tras haber estado ocho meses detenido acusado de participar en un supuesto plan para realizar actos de “terror” en Venezuela —cargos que su defensa rechaza—, para después ser reaprehendido.

La Fiscalía de Venezuela dijo durante las primeras horas del lunes que Guanipa violó los términos de su excarcelación, por lo que pidió a un tribunal imponerle el régimen de detención domiciliaria.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que Guanipa y otros líderes opositores se creen “intocables”.

Este martes, después de que su hijo dijera que Guanipa volvió a casa, la Fiscalía dijo a CNN que por el momento no habrá más información sobre el caso.

Guanipa es una de las alrededor de 400 personas que han sido excarceladas en Venezuela —según organizaciones civiles— desde que el 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, diputado chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara que “un número importante” de personas saldrían de prisión como una medida para atender las tensiones políticas en el país.

La organización no gubernamental Foro Penal dice que aún hay más de 600 presos políticos en Venezuela y que las excarcelaciones se han llevado a cabo con lentitud.

Familias de varios detenidos comparten este reclamo, mientras la Asamblea Nacional se prepara para la segunda discusión de una ley de amnistía que implicaría la salida de la cárcel de personas acusadas de ilícitos en el marco de hechos políticos ocurridos desde 1999.

