¿Qué pasó con el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, nuevamente detenido tras su excarcelación?

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido la noche del domingo en Caracas solo unas horas después de ser excarcelado, en la primera vez que se conoce que uno de los presos políticos que salió de prisión vuelve tras las rejas desde que el chavismo anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones.

Guanipa, figura cercana a la líder opositora María Corina Machado, fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes que no tenían identificación alguna” cuando estaba en un evento a las 11:45 p.m., hora local, según relató su hijo, Ramón Guanipa, en un video publicado en redes sociales.

Familiares y aliados del dirigente denunciaron que fue “secuestrado” en la urbanización Los Chorros de Caracas. “Les apuntaron con sus armas, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre”, dijo su hijo, quien exigió pruebas de vida.

“Hacemos responsables a (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (el ministro del Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”, dijo el partido Primero Justicia.

Durante la madrugada de este lunes, el Ministerio Público confirmó la detención de Guanipa, tras haber solicitado “ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada”.

La Fiscalía explicó en un comunicado que la decisión ocurrió “en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, sin detallar a cuáles se refiere.

Además, indicó que solicitó al tribunal que adopte las decisiones para pasar a un régimen de detención domiciliaria.

CNN envió una consulta a la Fiscalía para saber de qué condiciones se trata y dónde está detenido Guanipa, y espera respuesta.

Diversas organizaciones civiles han denunciado que las excarcelaciones de presos políticos no pueden considerarse liberaciones, ya que deben cumplir condiciones bajo medidas cautelares.

“Van desde la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante tribunales y en algunos casos la obligación de no declarar” a la prensa, explicó a CNN el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal. Además, destacó que en todos los casos las causas judiciales permanecen abiertas, por lo que no se puede hablar de libertad plena.

Perkins Rocha, asesor jurídico de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, también fue liberado el domingo y su esposa, María Constanza Cipriani, dijo en X que tiene medidas cautelares “muy estrictas”.

Guanipa había sido excarcelado más temprano el domingo después de más de ocho meses en reclusión. Poco después de salir de un centro de detención en Caracas, Guanipa subió un video a las redes sociales en el que dijo: “Hoy estamos siendo liberados. Mucho que discutir sobre el presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

Guanipa fue arrestado en mayo de 2025, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó sin pruebas que estaba involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

El activista había pasado meses en la clandestinidad tras la ola de represión en Venezuela en el marco de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024.

La detención de Guanipa se produce mientras avanza en la Asamblea Nacional una ley de amnistía, que según el chavismo sería aprobada esta semana.

“Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, dijo el viernes el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien prometió también que van a “reparar” todos “los errores que se hayan cometido”.

El caso planteó dudas sobre ese proceso. “La pretendida amnistía, ese barniz de falso diálogo, ha muerto antes de nacer”, dijo en un comunicado la Alianza Bravo Pueblo (ABP), partido del opositor venezolano Antonio Ledezma, tras la detención de Guanipa.

La organización Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 500 personas por motivos políticos, aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas. Además, persisten grandes diferencias entre las excarcelaciones confirmadas por grupos civiles, en torno a las 400, y las que asegura el Gobierno, cuyo cálculo supera los 900, sin haber difundido hasta el momento una lista oficial de personas que salieron de prisión.

