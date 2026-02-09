Las 5 cosas que debes saber este 9 de febrero

Por CNN en Español

Hombres fuertemente armados detienen al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa horas después de su liberación. El desabastecimiento de combustible impacta el turismo de Cuba. ¿Cómo vive Minneapolis tras la “reducción” de ICE en la ciudad? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Bad Bunny acaparó la atención durante el Super Bowl LX. Su show de medio tiempo en español estuvo cargado de fiesta, colores, invitados como Lady Gaga y Ricky Martin, referencias a la cultura latina y un fuerte mensaje de unidad tanto en Estados Unidos como en todo el continente. El presidente Donald Trump no se quedó callado y reaccionó tras el evento. Mira un resumen de los momentos más relevantes.

Una figura clave de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, fue arrestado por hombres fuertemente armados el domingo por la noche, según informaron sus seguidores, pocas horas después de haber sido liberado de la cárcel donde permanecía detenido como preso político. Más temprano, el grupo de derechos humanos Foro Penal había informado que tenían confirmada la liberación de al menos 30 presos políticos el domingo.

El Gobierno de Cuba empezó a tomar medidas concernientes al turismo en la isla, específicamente sobre los hoteles, debido a la crisis que afecta el sector energético por la falta de combustible. “Se ha diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas”, dijo el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga en la televisión estatal.

Incluso con la llamada “reducción” de la presencia de ICE, muchos activistas del área de Minneapolis dicen que poco ha cambiado y que se preparan para una resistencia prolongada. Los reportes de agentes federales cerca de escuelas y viviendas continúan circulando en grupos de chat y redes sociales, haciendo que muchas familias inmigrantes permanezcan dentro de sus casas.

Si bien el interés de Epstein por buscar modelos en Rusia y otras partes de Europa del Este ya había salido a la luz anteriormente, la reciente publicación de documentos relacionados con el financiero ofrece una nueva perspectiva sobre sus intentos de acercarse a altos funcionarios rusos, incluido Putin, con quien Epstein intentó reunirse o hablar en varias ocasiones.

¿Quién fue el MVP del Super Bowl LX?

A. Sam Darnold

B. Kenneth Walker III

C. Jason Myers

D. Devon Witherspoon

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

De una clase de cocina por FaceTime a una estafa mortal: el último adiós de una madre a su hijo

Lo que comenzó como una cotidiana lección de cocina entre madre e hijo terminó siendo su última conexión. Esta es la historia de la muerte de Lo-Letha Toland-Hall.

El papa León XIV no planea visitar Estados Unidos este año, tras especulaciones sobre un viaje

La oficina de prensa del Vaticano confirmó el domingo que el pontífice “no irá a Estados Unidos en 2026”, luego de reportes de prensa que sugerían que podría visitar las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre.

¿Podrá India hacer que los medicamentos para bajar de peso similares a Ozempic sean más baratos?

La patente de Novo Nordisk en la India expirará en marzo. Y la colosal industria farmacéutica del país se está preparando para aprovechar la oportunidad y vender versiones genéricas.

814 toneladas

Es la cantidad de víveres que el Gobierno de México envió a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”.

“Tenemos que superar los próximos días, que serán muy difíciles para Kyiv”

—Lo dijo Vitaliy Klitschko, alcalde de la capital de Ucrania, debido al frío intenso que azota la ciudad en medio de la difícil situación energética por los ataques de Rusia.

Quién estaba en la Casita de Bad Bunny del Super Bowl

Karol G y Pedro Pascal. entre otros famosos. bailaron en la sección de “la casita” durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Kenneth Walker III, de los Seahawks de Seattle, fue el MVP del Super Bowl 2026 tras 27 acarreos, 35 yardas por tierra y otras 26 por aire.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.