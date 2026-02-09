Jutta Leerdam, prometida de Jake Paul, gana el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno con récord incluido

Por Mia Fishman y Ben Church, CNN

La patinadora de velocidad neerlandesa Jutta Leerdam dominó la pista del Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán durante la final de los 1.000 metros de este lunes.

Leerdam se alzó con la medalla de oro para los Países Bajos con un tiempo de 1:12.31, estableciendo un nuevo récord olímpico. Su compañera de equipo, Femke Kok, quien también había batido el récord olímpico minutos antes, se llevó la medalla de plata.

Fue un momento muy emotivo para la joven de 27 años, que apenas podía creer lo que había conseguido. Patinó por la pista con lágrimas corriendo por su rostro y la mano sobre la boca.

Durante la competencia, los aficionados neerlandeses en el estadio hicieron un ruido ensordecedor cuando se acercaba a su última vuelta y estallaron en vítores al cruzar la meta.

“Sabía que iba a ser difícil, porque Femke (Kok) había hecho un tiempo excelente”, dijo Leerdam después de la carrera. “Así que iba a ser complicado. Cuando vi que lo había conseguido, me sentí muy feliz, sorprendida y agradecida”.

También se pudo ver a su prometido, Jake Paul, que la observaba desde las gradas. A pesar de estar siendo filmado por todos a su alrededor, la personalidad de internet (devenido en boxeador) vivió cada instante de la carrera de Leerdam.

Luego lo mostraron en las pantallas gigantes, recostado en su asiento con una enorme sonrisa. Si no hubiera habido tanta distancia entre su asiento y la pista de hielo, seguramente habría saltado para celebrar con ella.

La campeona defensora, Miho Takagi, anterior poseedora del récord olímpico de los 1.000 metros, completó el podio con la medalla de bronce.

La patinadora japonesa ostenta dos récords mundiales: uno en los 1.500 metros y otro en la persecución por equipos femenina.

Las estadounidenses Erin Jackson y Brittany Bowe quedaron fuera de la lucha por las medallas.

