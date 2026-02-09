Ghislaine Maxwell se acoge a la Quinta Enmienda en declaración sobre el caso Epstein

Por Annie Grayer, CNN

Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que la protege contra la autoincriminación, durante su declaración ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, según una persona familiarizada con el caso.

Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, está compareciendo ante la comisión de forma virtual. Actualmente cumple condena en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.

Por su parte, las víctimas de Jeffrey Epstein instaron este lunes a los miembros de la Comisión a que trataran el testimonio de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, “con el máximo escepticismo” antes de su comparecencia virtual, según una carta a la que tuvo acceso CNN.

“Instamos a la Comisión a que aborde el testimonio de la Sra. Maxwell con el máximo escepticismo, a que examine rigurosamente cualquier afirmación que haga y a que se asegure de que este proceso no se convierta en otro medio para perjudicar o silenciar a las víctimas”, dice la carta, firmada por un grupo de víctimas, entre las que se incluyen varias mujeres que prefieren permanecer en el anonimato y familiares de Virginia Giuffre.

El grupo afirmó que muchas de ellas fueron “víctimas” de Maxwell a lo largo de décadas, y que les preocupa que su declaración jurada se esté convirtiendo en “otra oportunidad para el engaño en lugar de la verdad”. La acusan de mentir bajo juramento y de negarse a identificar a los hombres poderosos involucrados en la red de tráfico sexual de Epstein.

“La Sra. Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, escribieron. “A pesar de esto, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades o a proporcionar información creíble y completa sobre el alcance de la red de trata de personas”.

CNN ha solicitado comentarios al abogado de Maxwell.

Noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.