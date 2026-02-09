Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido por hombres fuertemente armados horas después de su liberación de prisión

Por Gonzalo Zegarra, Rocío Muñoz-Ledo, Diego Mendoza y Ruben Correa, CNN en Español

Una figura clave de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, fue arrestado por hombres fuertemente armados el domingo por la noche, según informaron sus seguidores, pocas horas después de haber sido liberado de la cárcel donde permanecía recluido como preso político.

Familia y aliados políticos de Guanipa afirmaron que había sido “secuestrado” por un grupo de hombres y acusaron al régimen de Caracas de ser responsable.

Posteriormente, la fiscalía confirmó que había solicitado que Guanipa fuera puesto bajo arresto domiciliario, alegando un incumplimiento de las condiciones de su liberación.

Guanipa, líder del partido conservador Primero Justicia, estuvo entre varios presos políticos de alto perfil liberados el domingo, en el último esfuerzo del Gobierno para satisfacer las demandas estadounidenses de liberación de aquellos detenidos por razones políticas.

Pero luego fue interceptado por un grupo de hombres en la urbanización Los Chorros de Caracas, dijo la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no se encuentra en el país.

“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron”, dijo en X.

En un video en redes sociales, el hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, dijo que su padre estaba en un evento a las 11:45 p.m. cuando fue “emboscado por aproximadamente 10 agentes que no tenían identificación alguna”.

“Les apuntaron con sus armas, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi padre”, dijo, antes de exigir ver pruebas de que su padre aún estaba vivo.

El partido Primero Justicia, en el que milita Guanipa, acusó al régimen de Caracas de estar detrás del secuestro. “Hacemos responsables a (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez, (el presidente de la Asamblea Nacional) Jorge Rodríguez y (el ministro del Interior) Diosdado Cabello de cualquier daño a la vida de Juan Pablo”, declaró en un comunicado.

Guanipa había sido liberado más temprano el domingo después de más de ocho meses en prisión.

Poco después de salir de un centro de detención en Caracas, Guanipa subió un video a las redes sociales declarando: “Hoy estamos siendo liberados. Mucho que discutir sobre el presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

Guanipa fue arrestado en mayo de 2025, tras afirmaciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello, hechas sin pruebas, de que estaba involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

Machado celebró la noticia de su liberación más temprano el domingo. “Mi querido Juan Pablo, ¡cuento los minutos para poder abrazarte! Eres un héroe y la historia siempre lo reconocerá”, escribió en redes sociales.

Otro de los aliados de Machado, el abogado Perkins Rocha, también fue liberado el domingo, pero bajo estrictas restricciones, según informó su esposa María Constanza.

El grupo de derechos humanos Foro Penal dijo que había confirmado que al menos 30 presos políticos fueron liberados por Venezuela el domingo, según el director del grupo, Alfredo Romero.

Otros liberados incluyen a Luis Somaza, miembro del partido Voluntad Popular, y Jesús Armas, activista y exconcejal opositor.

La oposición venezolana y los grupos de derechos humanos han acusado durante mucho tiempo al régimen autoritario del país de utilizar detenciones arbitrarias para reprimir la disidencia. Foro Penal estima que cientos de presos políticos adicionales aún permanecen tras las rejas.

El Gobierno ha negado que mantenga personas detenidas por razones políticas, argumentando que quienes están en prisión han cometido delitos.

Las liberaciones del domingo se producen días después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometiera a los familiares de los presos políticos que “todos los detenidos” serían liberados. Rodríguez, hermano de la presidenta encagada Delcy Rodríguez, dijo que el proceso se completaría “a más tardar” el viernes 13 de febrero.

Su anuncio se produce mientras el Gobierno socialista avanza con un proyecto de ley de amnistía que podría llevar a la liberación masiva de presos, algunos de los cuales han estado detenidos desde 1999, cuando el líder Hugo Chávez llegó al poder, como primer paso hacia lo que las autoridades describen como reconciliación nacional.

Aunque el Gobierno anunció la liberación de “un número significativo de personas” días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro, los grupos de derechos humanos y familiares creen que el ritmo de las liberaciones ha sido lento.

Hasta ahora, más de 380 personas han sido liberadas de prisión, según Foro Penal, mientras que el Gobierno afirma haber liberado a más de 800.

Con información de Michael Rios, de CNN.