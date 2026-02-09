El atuendo a lo “Hannibal Lecter” de Mack Hollins antes del Super Bowl se vuelve viral

Por Oscar Holland, CNN

Los atuendos virales previos a los partidos de Mack Hollins, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, han variado desde lo excéntrico (Pedro Picapiedra) hasta lo más extraño (Animal de “Los Muppets”, con un top corto).

Fiel a su estilo, el domingo dio que hablar a los fans sobre su atuendo de túnel para el Super Bowl.

Hollins llegó al Levi’s Stadium, descalzo, como de costumbre, con un mono granate con la inscripción “Range 13”, una aparente referencia a la infame ala de ultraseguridad de ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado que alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país.

Completó su look con esposas, una máscara estilo Hannibal Lecter y grilletes en los tobillos, todo mientras sostenía la camiseta de fútbol americano de la preparatoria del entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel.

Los aficionados y los usuarios de redes sociales han estado analizando las referencias culturales; algunos se preguntan si Hollins hacía referencia a la cercana Alcatraz (ADX Florence es conocido como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”).

La camiseta que sostenía llevaba estampado el nombre “Warriors”, quizás en reconocimiento a que el entrenador Vrabel mostró los vídeos del equipo de la película de los 70 “The Warriors” como motivación a principios de la temporada.

