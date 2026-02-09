¿Cómo Jeffrey Epstein intentó ayudar a Steve Bannon a construir un movimiento populista global?

Por Steve Contorno

La vida de Jeffrey Epstein como hombre libre estaba a punto de terminar, pero primero necesitaba cancelar los planes de desayuno con un amigo: Steve Bannon, el influencer de derecha y exasesor del presidente Donald Trump.

En los días previos al arresto de Epstein, en julio de 2019, los dos hombres intercambiaron un flujo constante de mensajes de texto, que iban desde bromas informales y humor negro hasta estrategias más serias en torno a los esfuerzos de Bannon por fomentar un movimiento populista global.

Desde París, Epstein presionó a Bannon para que consiguiera el apoyo estadounidense a un líder eslovaco que aspiraba a un alto cargo en la OTAN. Bannon, por su parte, buscaba la ayuda de Epstein para conectar a un aliado cercano en Israel con el ex primer ministro del país. También intercambiaron pullas sobre la acusación contra un activista antimusulmán británico y acordaron reunirse la mañana del 7 de julio, una vez que Epstein regresara de Europa.

La conversación se interrumpió el 6 de julio. Tras intercambiar mensajes con Bannon ese día sobre su próxima cita, Epstein escribió repentinamente: “Todo cancelado”. Envió el mensaje a las 19:37 h (hora de Miami), según los registros del Departamento de Justicia de EE.UU. Para entonces, las autoridades federales habían interceptado a Epstein en un aeropuerto de Nueva Jersey y arrestado al financiero neoyorquino acusado de tráfico sexual de menores.

Sin embargo, debido a su abrupto final, el intercambio reflejó cientos de otros mensajes de texto y correos electrónicos entre los dos hombres que aparecen en los archivos de Epstein. Los registros, publicados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, revelan una estrecha relación personal y demuestran la profunda implicación de Epstein en las ambiciones de Bannon a nivel internacional.

Durante años, Bannon ha sido una voz destacada de la ultraderecha estadounidense y ha buscado difundir en otros países el movimiento que impulsó a Trump a la presidencia. Hasta ahora, sus maniobras en el extranjero, bien documentadas por medios estadounidenses y extranjeros, han suscitado escasas especulaciones sobre la posible participación de Epstein.

Las teorías conspirativas en torno a Epstein —cuyo cadáver fue hallado en su celda mientras esperaba juicio en agosto de 2019, y cuya muerte fue declarada un suicidio— han animado desde hace tiempo a los seguidores de Bannon, generalmente dirigidas a las mismas élites a las que él ataca habitualmente, y no al propio Bannon. El verano pasado, Bannon se unió a otros partidarios de MAGA para criticar la gestión de la administración Trump de los documentos relacionados con los crímenes de Epstein. Sin embargo, ha sido mucho menos expresivo sobre su propia relación con Epstein.

Bannon no devolvió las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto de CNN.

Epstein le ofreció a Bannon lo mismo que a muchos confidentes poderosos: asesoramiento estratégico, conexiones con las más altas esferas del Gobierno y el mundo empresarial, y acceso a su vasta fortuna. Parecía cada vez más comprometido con el éxito de Bannon, aun cuando reconocía que su propia historia —Epstein se declaró culpable en 2008 de dos cargos estatales de solicitar servicios de prostitución, uno de ellos relacionado con una menor— podría complicar su causa.

“Asegurémonos de que mantengas tu propio camino en primer plano. Estrategia, etc.”, le escribió a Bannon en agosto de 2018 , antes de añadir: “Al mismo tiempo. No te enfades conmigo. No vale la pena por ahora”.

Bannon, por su parte, parecía ansioso por sacar provecho de la relación a pesar del pasado criminal de Epstein. Compartía regularmente titulares sobre sus actividades en el extranjero y se conectaba con la extensa red de Epstein. En un momento dado, le preguntó a Epstein : “¿Conoces a alguien en Europa que quiera controlar el Parlamento Europeo y, con él, la UE?”.

En intercambios privados, a veces ambos planeaban los próximos pasos y trabajaban en el mensaje de Bannon.

La noche antes de que Bannon apareciera en un foro, en septiembre de 2018, organizado por The Economist, Epstein sugirió enmarcar cómo Bannon debería discutir las polémicas guerras comerciales de Trump.

“Brillante, brillante, brillante” , respondió Bannon , “ayúdame a desarrollar ese argumento”.

Bannon apareció en el radar de Epstein después de las elecciones de 2016.

En los días posteriores a la impactante victoria de Trump, Epstein sirvió de caja de resonancia para los ricos y poderosos. Líderes empresariales de toda Europa, un destacado político británico, dos destacados periodistas y un gurú de la Nueva Era contactaron a Epstein por correo electrónico en busca de información sobre las implicaciones del resultado para los mercados financieros, la política y el orden mundial.

“He estado consolando a la gente todo el día”, respondió desde París a un correo electrónico particularmente desalentador. “Va a estar mejor que bien”.

Un conocido, sin embargo, compartió algo más que una conmoción: le envió a Epstein una entrevista de 2014 a Bannon, concedida antes de convertirse en el jefe de campaña de Trump y artífice de su improbable victoria. En ella, Bannon había predicho con una precisión inquietante el levantamiento populista que llevaría a Trump a la Casa Blanca, pronosticando una revuelta de la clase media, liderada por fuerzas de derecha, que pronto trastocaría la geopolítica.

Epstein conoció a Bannon poco después de las elecciones, según escribió el periodista y autor Michael Wolff en su libro de 2019, “Siege: Trump Under Fire”. En un pasaje que Wolff compartió con Epstein antes de publicar %5Bel libro%5D , Bannon supuestamente le dijo a Epstein: “Eras la única persona a la que realmente temía que se presentara durante la campaña”.

Pero pasaría más de un año antes de que conectaran para exportar la visión global de Bannon. Su alianza se consolidó a medida que ambos se encontraban al margen de la órbita de Trump. Bannon había sido expulsado de la Casa Blanca en agosto de 2017 tras desempeñarse como asesor principal, y la otrora estrecha amistad de Epstein con Trump terminó a mediados de la década de 2000, según el presidente, a pesar de que ambos poseían enormes propiedades en la misma isla barrera del sur de Florida.

A principios de 2018, Wolff compartió con Epstein rumores de que Bannon estaba considerando una ruptura pública y formal con el presidente mientras formaba su propio partido nacionalista. Wolff ofreció una visión optimista sobre las perspectivas de Bannon, argumentando que su plataforma era “coherente, racional y, al parecer, atractiva para un gran número de personas”.

“¿Qué tiene que perder?”, preguntó Wolff.

(Cuando se le pidió un comentario sobre el correo electrónico, Wolff no abordó sus comentarios y, en cambio, alentó a CNN a leer el capítulo sobre Epstein en su libro de 2021, “Too Famous”, que dijo “tiene material sustancial sobre Steve”).

Durante el mes siguiente, Bannon pareció explicarle a Epstein sus planes para una nueva coalición de centroderecha, una que podría sobrevivir a las elecciones democráticas durante más de una década. Por correo electrónico, Bannon describió su movimiento como una “Alabama inversa”: “Populistas/nacionalistas, primero; cristianos conservadores (católicos/evangélicos), después”.

Epstein estaba ansioso por obtener más detalles.

“Necesito comprender el flujo de fondos”, dijo Epstein, y agregó que se necesitaría “dinero para grupos de expertos, para anuncios, para reuniones políticas… aunque (sic) líderes”. Mencionó las criptomonedas como una opción potencial y animó a Bannon a estudiar la cadena de bloques.

A partir de ahí, la comunicación se aceleró, al igual que su relación. Epstein ayudó a organizar el viaje de Bannon, lo insistió para que se hiciera un análisis de sangre y se ofreció a pagar sus gastos médicos.

“Nos hemos hecho amigos”, le confió Epstein a un empresario de Dubai.

Bannon pronto causó sensación en Europa , hablando ante salas abarrotadas mientras buscaba difundir un mensaje antiélite y antiinmigrante . Mantuvo a Epstein al tanto de sus movimientos, llegando a compartir un fragmento de noticias con el titular: “Los medios alemanes confiesan haber subestimado a Steve Bannon; es ‘tan peligroso como siempre’”.

Epstein respondió: “Me encanta”.

Por su parte, Epstein entrenó a Bannon sobre cómo cortejar a los europeos, advirtiéndole que el continente “puede ser una esposa, no una amante”.

Epstein tenía sus propios intereses en el extranjero, en particular el futuro político del diplomático eslovaco Miroslav Lajčák, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 y 2018. Lajčák, le dijo Epstein a Bannon en un correo electrónico, “guiaría el proyecto de la UE si le gusta”.

“Su Gobierno caerá esta semana, como estaba previsto”, escribió Epstein en marzo de 2018 , acompañándolo con una cara sonriente.

Lajčák, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, dimitió el mes pasado de su cargo como asesor del Gobierno eslovaco tras la reciente liberación de Epstein, según Reuters . Lajčák ha negado cualquier irregularidad.

Epstein también se ofreció a servir de intermediario con “Kurz”, probablemente una referencia al entonces canciller de Austria Sebastian Kurz, cuyo ascenso estaba en la mira de Epstein. Epstein afirmó que Kurz estaba ansioso por reunirse con Bannon.

Mientras se movían alrededor del mundo como piezas de un tablero de Risk, Epstein y Bannon reflexionaban sobre las consecuencias de su asociación.

“Ahora puedes entender por qué Trump se despierta en mitad de la noche sudando cuando escucha que tú y yo somos amigos”, le escribió una vez Epstein a Bannon por mensaje de texto .

En agosto de 2018, Bannon indicó que la marea estaba cambiando a su favor.

En un mensaje de texto a Epstein, se atribuyó la caída del Gobierno belga (“5 horas después de mi discurso en Bruselas”, señaló ) y predijo que los grupos populistas y nacionalistas pronto desplegarían sus fuerzas en Gran Bretaña, Francia y otros países. Incluso albergaba la esperanza de que sus aliados políticos pudieran obtener el control del Parlamento Europeo la primavera siguiente.

“Aquí podemos dominar el mercado”, escribió Bannon.

Parte del entusiasmo estaba justificado. En 2019, los partidos moderados y del establishment sufrieron duros golpes en todo el continente, mientras que los nacionalistas y antiinmigrantes lograron avances considerables. Si bien esto rompió la coalición entre los partidos centristas en el Parlamento Europeo, los grupos de ultraderecha no obtuvieron la mayoría de los escaños.

Los vínculos de Bannon con Epstein se volvieron más problemáticos durante este período. En noviembre de 2018, The Miami Herald comenzó a publicar una serie de artículos meticulosamente reportados por Julie K. Brown, que incluían relatos de docenas de víctimas de Epstein y detallaban cómo había evadido cargos federales más graves. La serie atrajo la atención nacional, en parte debido al papel que un funcionario del gabinete de Trump había desempeñado en la negociación del inusual acuerdo de culpabilidad más de una década antes.

“Recordatorio”, le escribió Epstein a Bannon mientras la atención volvía a centrarse en sus problemas legales, “entiendo completamente mi toxicidad por el momento y quiero que ganes”.

Mientras tanto, Bannon se vio cada vez más involucrado en la política nacional. Los republicanos habían sufrido un duro golpe durante las elecciones intermedias y la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones ensombrecía la presidencia de Trump.

Bannon le dijo a Epstein en mayo de 2019 que la operación política de Trump estaba en “caos” y que las encuestas internas predecían una victoria aplastante del Colegio Electoral contra el presidente.

Epstein instó a su amigo a centrarse en Europa. Parecía preocupado por el bienestar de Bannon y lo animó a dormir más.

Ambos también trabajaban en otro proyecto que les consumía la apretada agenda: un posible documental sobre Epstein. El Departamento de Justicia publicó recientemente dos horas de video de Epstein hablando con un entrevistador fuera de cámara cuya voz se asemeja a la de Bannon.

Muchos de sus correos electrónicos finales hablan de oportunidades perdidas de grabar más material, sin saber que se acercaba rápidamente una fecha límite.

“¡Estoy concentrado en que GANES! Así que no te preocupes”, escribió Epstein el 11 de junio tras una de esas reuniones fallidas. “El movimiento primero”.

Menos de un mes después, Epstein estaba bajo custodia federal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.