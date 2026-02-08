Quién es Charlie Puth, el artista que cantará el himno nacional en el Super Bowl LX

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El cantautor Charlie Puth, de 34 años, será el encargado de interpretar el himno inicial de Estados Unidos en el inicio del Super Bowl LX este domingo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California

Originario de Rumson, Nueva Jersey, Puth saltó a la fama en 2009 cuando creó su canal en Youtube titulado “Charlies Vlogs”, en el que publicaba videos humorísticos y cantaba versiones acústicas de canciones famosas. Es en esta época que comienza a componer temas musicales para otros canales de YouTube.

Su carrera fue en ascenso. En 2010 lanzó su primera canción original, “These Are My Sexy Shades” y en diciembre de ese año publicó su primer EP, “The Otto Tunes”, de manera independiente. Luego, en 2011 ganó un certamen de videos llamado “Can You Sing?”, promovido por el influencer Perez Hilton; allí Puth interpretó junto con la cantante Emily Luther una versión de “Someone Like You” de Adele. La presentador Ellen DeGeneres vio esta presentación y los contrató en su sello discográfico Eleveneleven.

En febrero de 2015, Puth lanzó su primer sencillo titulado “Marvin Gaye”, grabado en colaboración con la cantautora Meghan Trainor. Pero el punto de inflexión en la carrera del joven músico se produjo cuando coescribió y cantó con Wiz Khalifa la canción “See You Again”, que se usó como tributo al finado actor Paul Walker en la película “Furious 7”, de 2015. La canción alcanzó el puesto número 1 en la lista Hot 100 de Billboard y fue nominada a tres premios Grammy (canción del años, mejor interpretación pop de dúo/grupo y mejor canción escrita para un medio audiovisual) y al premio Globo de Oro a mejor canción original.

Desde entonces, Puth ha lanzado tres álbumes —incluido “Voicenotes”, que fue nominado al premio Grammy por mejor ingeniería de sonido en un álbum no clásico en 2019— y está previsto que su cuarto disco, “Whatever’s Clever!” salga a la venta este 27 de marzo.

Además de sus colaboraciones con Wiz Khalifa y Meghan Trainor, Puth ha grabado canciones con Liam Payne (One Direction), Boyz II Men, Kehlani y James Taylor, entre muchos otros. Incluso interpretó el piano en cuatro canciones del álbum “Ordinary Man” de Ozzy Osbourne, en 2020.

Luego de que Puth interprete el himno nacional, está previsto que canten Brandi Carlile la canción “America the Beautiful” y Coco Jones el tema “Lift Every Voice and Sing”. La banda Green Day se hará cargo de amenizar la ceremonia de apertura y la estrella puertorriqueña Bad Bunny estará a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

