México envía dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, según el Gobierno

Por EFE

El Gobierno de México informó este domingo del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres”, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

La cancillería mexicana explicó que el buque Papaloapan zarpó del Puerto del estado mexicano Veracruz (este) esta mañana a las 8:00 hora local (15:00 GMT), y el navío Isla Holbox a las 12:00 hora local (18:00 GMT), por lo que se espera “arriben a su destino en cuatro días”.

La dependencia detalló que la embarcación Papaloapan transporta “alimentos de primera necesidad”, entre los que destacan “leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal”, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes.

Mientras que en el Buque Isla Holbox, precisó, “se embarcaron poco más 277 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin”.

Además aclaró que “quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas”.

También señaló que los víveres, que en su totalidad provienen de la Región Naval Central, se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Veracruz, desde donde se realizó el embarque correspondiente.

La SRE precisó que este apoyo “mantiene viva” la tradición solidaria del país con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba, y recordó cómo en los últimos meses México ha enviado ayuda a Estados Unidos por las inundaciones en Texas y los incendios en California.

Este aviso por parte de la SRE se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diera la instrucción de este envío.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló el viernes la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

El envío de ayuda se da días después de que Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por 496 millones de dólares.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.