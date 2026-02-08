Israel endurece su control sobre la Ribera Occidental antes de la visita de Netanyahu a Estados Unidos

Por Tal Shalev y Ibrahim Dahman, CNN

Antes de la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington esta semana, Israel ha tomado una serie de medidas amplias para endurecer su control sobre la Ribera Occidental.

El domingo, el gabinete de Seguridad de Israel aprobó medidas que amplían las facultades de aplicación del país y permiten al Estado comprar tierras para la expansión de asentamientos de una forma que el ministro de Finanzas de ultraderecha, Bezalel Smotrich, dijo que “cambiaría fundamentalmente la realidad legal y civil” en la Ribera Occidental. El territorio es considerado por Naciones Unidas y la comunidad internacional como destinado a un futuro Estado palestino.

Las medidas israelíes incluyen ampliar la aplicación de la ley israelí en las Áreas A y B de la Ribera Occidental, que fueron designadas bajo los Acuerdos de Oslo como zonas bajo control de seguridad palestino. Ambas áreas representan aproximadamente el 40 % del territorio.

Israel también reactivará su Comité de Adquisición de Tierras, que permite al Estado comprar de forma proactiva terrenos en la Ribera Occidental para la expansión de asentamientos. Otra medida otorga a la administración civil y a la pequeña minoría de colonos judíos en la ciudad de Hebrón facultades municipales y de construcción, lo que permitiría ampliar el asentamiento sin necesidad de consultar al municipio palestino de Hebrón.

El gabinete de Seguridad también aprobó medidas que facilitarán que colonos compren tierras en la Ribera Occidental ocupada, un paso diseñado para ampliar la actividad de asentamientos y afianzar la presencia de población judía.

Smotrich, quien ha presumido abiertamente de sus esfuerzos por acabar con la idea de un Estado palestino, dijo en un comunicado: “Estamos normalizando la vida en los territorios, eliminando barreras burocráticas, luchando por la tierra y profundizando nuestra presencia en toda la Tierra de Israel”. Smotrich, quien también se desempeña como viceministro de Defensa, ha impulsado una rápida expansión de asentamientos, especialmente bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Seguiremos extinguiendo la idea de un Estado palestino”, afirmó Smotrich.

El Gobierno Autónomo Palestino condenó las últimas medidas y las calificó como “una continuación de la guerra integral que libra el Gobierno de ocupación contra el pueblo palestino y una escalada sin precedentes dirigida contra la presencia palestina y sus derechos nacionales e históricos en toda la tierra palestina”.

En un comunicado, la presidencia del Gobierno Autónomo Palestino dijo que esto equivale a “la implementación práctica de planes de anexión y desplazamiento”.

Hazem Qassem, portavoz del grupo extremista Hamas, dijo en un comunicado que las decisiones adoptadas por Israel “confirman su programa colonial destinado a absorber toda la tierra palestina y desplazar a su población originaria”.

Israel capturó la Ribera Occidental a Jordania en la guerra de 1967 y posteriormente comenzó a establecer allí asentamientos judíos, considerados ilegales bajo el derecho internacional, por Naciones Unidas y gran parte de la comunidad internacional. La ONU también considera la Ribera Occidental y Jerusalén Oriental como territorios ocupados que los palestinos reclaman para un futuro Estado.

En una entrevista con la revista TIME en octubre, Trump dijo que no permitiría que Israel anexe la Ribera Occidental. “No ocurrirá porque di mi palabra a los países árabes”, dijo. “Israel perdería todo su apoyo de Estados Unidos si eso ocurriera”. El plan de cese del fuego de 20 puntos de la administración Trump para Gaza también habla de una vía hacia la “autodeterminación y estatalidad palestina”.

Pero Israel ha seguido una política que los críticos equiparan a una anexión de facto, ampliando asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado y profundizando su control sobre la Ribera Occidental con la intención declarada de hacer imposible un Estado palestino. En mayo pasado, Israel autorizó la mayor expansión de asentamientos en la Ribera Occidental en décadas, aprobando la creación de 22 nuevos asentamientos.

En respuesta a las últimas medidas, el grupo de vigilancia antiasentamientos Peace Now dijo: “Netanyahu prometió desmantelar a Hamas en Gaza, pero en la práctica eligió desmantelar al Gobierno Autónomo Palestino, anular acuerdos que el propio Israel firmó e imponer una anexión de facto, en completa contradicción con la voluntad del pueblo, el interés nacional de Israel y la postura clara del presidente Trump”.

Gershon Baskin, activista por la paz que ha desempeñado un papel clave en negociaciones israelí-palestinas durante años, dijo en una declaración tajante en redes sociales: “La ocupación israelí es ilegal y ahora el Gobierno de Israel está dando más pasos contra el derecho internacional”.

