Detienen en Dubai al presunto atacante que disparó e hirió a un general ruso en Moscú, según las autoridades

Un general ruso que se desempeña como subdirector de la inteligencia militar de Rusia recuperó la conciencia después de ser baleado y gravemente herido en Moscú el viernes, según la agencia estatal TASS, que cita fuentes médicas.

El intento de homicidio fue el más reciente de una serie de ataques contra altos mandos militares en Rusia.

Un atacante disparó varias veces contra el teniente general Vladimir Alekseyev en un edificio residencial en la autopista Volokolamskoye de Moscú y huyó del lugar, informó un portavoz del Comité de Investigación de Rusia en un comunicado.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este domingo que el “perpetrador directo del crimen” fue arrestado en Dubai, con la ayuda de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. El FSB identificó al presunto responsable como Lyubomir Korba, un ciudadano ruso de unos 60 años..

Según el FSB, otros dos ciudadanos rusos fueron señalados como cómplices. Uno fue localizado en Moscú y el otro “había partido hacia Ucrania”. La búsqueda de los “organizadores del crimen” aún continúa, añadió.

El comité abrió una causa penal por lo que calificó como intento de asesinato de un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Alekseyev está despierto tras la cirugía, informó TASS el sábado. “Los médicos dicen con cautela que su vida no corre peligro”, agregó, citando fuentes médicas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, acusó al Gobierno ucraniano de estar detrás del intento de asesinato, sin presentar pruebas.

El FSB dijo este domingo que el presunto autor llegó a Rusia en diciembre y recibió instrucciones de los servicios especiales ucranianos para llevar a cabo el ataque.

El Comité de Investigación informó que se descubrió una pistola Makarov con silenciador en el lugar de los hechos. El FSB dijo este domingo que, inmediatamente después del tiroteo, el sospechoso abordó un vuelo de Moscú a Dubai, donde fue detenido y devuelto a Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo a Reuters el viernes que Kyiv no tuvo nada que ver con el ataque.

Alekseyev, de 64 años, es el primer subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia, el GRU. Fue uno de varios funcionarios del GRU sancionados por Estados Unidos en 2016 por actividades cibernéticas maliciosas destinadas a socavar los procesos democráticos estadounidenses.

También fue sancionado por la Unión Europea en enero de 2019 tras un ataque con un agente nervioso en Salisbury, Inglaterra, que el Gobierno británico atribuyó a agentes del GRU para envenenar a un exespía ruso. Las sanciones de la UE describen a Alekseyev como “responsable de la posesión, transporte y uso en Salisbury… del agente nervioso tóxico ‘Novichok’ por parte de oficiales del GRU”, junto con el jefe de inteligencia militar rusa sancionado, Igor Kostyukov.

Alekseyev ha tenido una participación significativa en la guerra en Ucrania, sirviendo como uno de los negociadores de Rusia en conversaciones secretas con un miembro del parlamento ucraniano para poner fin al asedio ruso de 2022 a la estratégica ciudad de Mariúpol, Ucrania.

Un informe de inteligencia ucraniano sobre Alekseyev dice que ha sido responsable de “la organización de la preparación de datos iniciales para lanzar ataques con misiles y aéreos sobre territorio ucraniano”, incluidos objetivos civiles, así como de ser responsable de los referendos ilegales en los territorios ucranianos ocupados. Ucrania también lo ha acusado de crímenes de guerra en Siria.

En 2023, Alekseyev fue enviado por las fuerzas armadas rusas para negociar con Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo mercenario privado Wagner, durante el motín del grupo Wagner. En ese momento, calificó las acciones de Prigozhin como un golpe de Estado y “una puñalada por la espalda al país y al presidente”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una rueda de prensa el viernes que los servicios de inteligencia estaban investigando el ataque y que informarían de cualquier hallazgo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Agregó: “Le deseamos al general supervivencia y recuperación”.

“Está claro que tales líderes militares y especialistas altamente calificados están en riesgo durante una guerra”, dijo Peskov al ser consultado sobre la seguridad de las residencias de los funcionarios militares. “Eso es un asunto de los servicios de inteligencia”.

Una vecina de Alekseyev dijo a Reuters que escuchó varios disparos alrededor de las 6:30 a.m. hora local del viernes. La mujer, que solo dio su nombre de pila, Alexandra, dijo que “se despertó por los disparos” y salió corriendo del edificio residencial junto a otros vecinos. Otro residente ya había llamado a la Policía, que llegó antes de las 7:00 a.m., relató.

Varios rusos prominentes han sido asesinados con artefactos explosivos o a tiros en Moscú en ataques atribuidos a los servicios de seguridad ucranianos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

El tiroteo del viernes en Moscú se produce un día después de que negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses se reunieran para conversaciones trilaterales en Emiratos Árabes Unidos, donde la delegación rusa estuvo encabezada por su jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov.

El Kremlin describió el viernes las conversaciones trilaterales como “tanto constructivas como desafiantes”.

El equipo negociador de Ucrania también calificó las conversaciones de “realmente constructivas” en un comentario a la agencia RBC-Ucrania, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que “se acordó que la próxima reunión se celebrará en un futuro próximo”.

Pero más allá de un intercambio de prisioneros que tuvo lugar el jueves, en el que se liberaron 314 prisioneros de guerra, ninguna de las partes anunció avances importantes.

Mientras tanto, el viernes, el Pentágono anunció que el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una posible venta de US$ 185 millones en repuestos para vehículos y sistemas de armas proporcionados por EE.UU. a Ucrania.

