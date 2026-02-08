FOTOS: Bad Bunny, Ricky Martin, Lady Gaga y más del halftime show

CNN Español

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Con este mensaje proyectado en pantallas gigantes, Bad Bunny paralizó el Super Bowl LX en una presentación histórica que transformó el campo de juego en un manifiesto de cultura, política y orgullo latino. Hablando completamente en español, Benito Antonio Martínez Ocasio saludó a California reafirmando sus raíces y su ascenso imparable: “Si hoy estoy aquí es porque nunca dejaron de creer en mí”.

El espectáculo fue un despliegue de simbolismos y colaboraciones inesperadas. Desde una línea eléctrica donde interpretó “El Apagón”, recordando la crisis energética de Puerto Rico, hasta momentos de alta intensidad pop como la aparición de Lady Gaga, quien sorprendió al cantar “Die With a Smile” acompañada por una banda de salsa antes de bailar junto al boricua.

Ricky Martin fue otro de sus invitados, alzar la voz contra el desplazamiento de comunidades y un repertorio que incluyó himnos como “Yo Perreo Sola” y “Nuevayol”. El show no fue solo música: fue una poderosa defensa de los derechos de las mujeres, un tributo a los inmigrantes y una celebración de la unidad familiar bajo el lema “God Bless America”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.