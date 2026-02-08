Epstein intentó ganarse la simpatía de funcionarios rusos, incluido Putin, según muestran los archivos

Por Isabelle Khurshudyan, Zahra Ullah y Austin Culpepper, CNN

Jeffrey Epstein tenía un mensaje que quería transmitir al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Era junio de 2018, aproximadamente un año después de la repentina muerte de Vitaly Churkin, embajador ruso en las Naciones Unidas. Churkin era alguien con quien Epstein se reunía regularmente en Nueva York, según nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU., e incluso le había ofrecido ayuda a su hijo, Maxim, para conseguir un trabajo en una empresa de gestión patrimonial en Nueva York.

Ahora Epstein quería hablar con otro funcionario ruso: el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov. El 24 de junio de 2018, Epstein envió un correo electrónico al político noruego Thorbjørn Jagland, entonces secretario general del Consejo de Europa: “Creo que podrías sugerirle a Putin que Lavrov podría obtener información hablando conmigo. Vitaly Churkin solía hacerlo, pero murió. !?”.

Jagland respondió que se reuniría con el asistente de Lavrov el lunes siguiente y se lo sugeriría.

Epstein respondió: “Churkin era genial. Entendió a Trump después de [nuestras] conversaciones. No es complicado. Hay que verlo para conseguir algo, así de simple”.

Si bien el interés de Epstein por buscar modelos en Rusia y otras partes de Europa del Este ya había salido a la luz anteriormente, la última publicación de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia ofrece una nueva perspectiva sobre sus intentos de acercarse a altos funcionarios rusos, incluido Putin, con quien Epstein intentó reunirse o hablar en múltiples ocasiones.

La nueva serie de documentos que muestran más comunicaciones de Epstein con políticos internacionales, incluidos funcionarios rusos, ha dado lugar a más especulaciones sobre los motivos del multimillonario. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo en una reunión del gabinete esta semana que su país iniciará una investigación sobre los posibles vínculos de Epstein con la inteligencia rusa.

“Cada vez hay más pistas, más información y más comentarios en la prensa internacional que apuntan a la sospecha de que este escándalo de pedofilia sin precedentes fue coorganizado por los servicios de inteligencia rusos”, afirmó Tusk.

“No hace falta que les diga lo grave que es para la seguridad del Estado polaco la posibilidad, cada vez más probable, de que los servicios de inteligencia rusos coorganizaran esta operación”, añadió Tusk. “Esto solo puede significar que también poseen material comprometedor contra muchos líderes que siguen en activo hoy en día”.

El Kremlin desestimó las sugerencias de que Epstein fuera un espía de Rusia.

“La teoría de que Epstein estaba controlado por los servicios de inteligencia rusos puede tomarse de cualquier manera, pero no en serio”, afirmó el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El vocero añadió que los periodistas “no deberían perder el tiempo” investigando las acusaciones de que Epstein tenía vínculos con la inteligencia rusa.

Analistas advirtieron a la CNN que los documentos sugieren poco más que el intento de Epstein de codearse con figuras influyentes y posicionarse como una especie de actor geopolítico poderoso.

Los documentos no indican si Epstein logró ponerse en contacto con el líder ruso.

El 9 de mayo de 2013, según los documentos, Epstein escribió al ex primer ministro israelí Ehud Barak que Jagland “va a ver a Putin en Sochi” el 20 de mayo y que Jagland le preguntó si Epstein estaría disponible para reunirse con el presidente ruso “para explicarle cómo Rusia puede estructurar acuerdos con el fin de fomentar la inversión occidental”.

“Nunca me reuní con él, quería que lo supieras”, añadió Epstein en su correo electrónico a Barak.

Unos días más tarde, el 14 de mayo de 2013, Jagland le dijo a Epstein que tenía previsto transmitirle un mensaje a Putin en nombre de Epstein, indicándole que este podría serle útil. “Tengo un amigo que puede ayudarte a tomar las medidas necesarias (y luego presentarte) y preguntarle [si] le interesa reunirse contigo”, escribió Jagland en un correo electrónico a Epstein.

Epstein respondió: “Él está en una posición única para hacer algo grandioso, como hizo el Sputnik en la carrera espacial. Puedes decirle que tú y yo somos amigos y que yo asesoro a Gates. Esto es confidencial. Estaría encantado de reunirme con él, pero durante un mínimo de dos o tres horas, no menos”.

A través de un portavoz, el multimillonario Bill Gates ha descrito públicamente su reunión con Epstein como un “grave error de juicio”, pero ha negado cualquier conducta inapropiada.

Sin embargo, en otro correo electrónico enviado a Barak el 21 de mayo de 2013, Epstein afirmó, sin aportar pruebas, que había rechazado una solicitud de Putin para reunirse durante una conferencia económica rusa en San Petersburgo. Epstein dijo que si Putin quería reunirse con él, “tendría que reservar tiempo real y privacidad”. (No está claro si Putin realmente solicitó reunirse con Epstein).

CNN se ha puesto en contacto con el Kremlin para obtener comentarios sobre la correspondencia de Epstein con Barak.

Más de un año después, en julio de 2014, un correo electrónico enviado a Epstein sugiere que tenía una reunión programada con Putin y que había invitado al fundador de LinkedIn a participar. Joi Ito, entonces director del MIT Media Lab, escribió a Epstein: “No pude convencer a Reid de que cambiara su agenda para ir a reunirse con Putin contigo. ;-)”.

Ito ya había pedido disculpas anteriormente por su asociación con Epstein y por aceptar financiación para el MIT Media Lab.

Algunas de las comunicaciones de Epstein con destacados rusos se produjeron en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, después de que la Comunidad de Inteligencia estadounidense acusara a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales de 2016, que ganó Donald Trump.

En junio de 2018, Jagland envió un correo a Epstein en el que le decía que esperaba alojarse en su residencia de París y que vendría desde Moscú, donde tenía previsto reunirse con Putin, Lavrov y Dmitry Medvedev, entonces primer ministro de Rusia.

“Siento no poder estar contigo para reunirte con los rusos”, respondió Epstein.

El jueves, la unidad de investigación noruega Økokrim anunció que había abierto una investigación sobre Jagland basándose en la información contenida en los documentos de Epstein.

En un comunicado, el abogado de Jagland, Anders Brosveet, afirmó que su cliente cooperaría con la investigación y proporcionaría “hallazgos clave y la documentación pertinente” a la agencia. “Basándonos en lo que hemos descubierto hasta ahora, seguimos confiando en el resultado”, afirmó Brosveet.

Jagland ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

Los documentos sugieren que Epstein tenía una estrecha relación con al menos un ruso vinculado al FSB, el principal servicio de seguridad de Rusia y sucesor del KGB. Epstein se refirió a Serguéi Belyakov, quien según la agencia estatal de noticias rusa TASS se graduó en la Academia del FSB en Moscú, en 1999, como “mi muy buen amigo” en un correo enviado en 2015 al multimillonario inversor de capital riesgo Peter Thiel.

Los documentos muestran que Epstein se había ofrecido a presentarle a Belyakov, que en ese momento dirigía la Fundación del Foro Económico de San Petersburgo, responsable de organizar la mayor conferencia económica de Rusia.

Tras asistir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en 2015, Barak, el ex primer ministro israelí, informó a Epstein de que se había reunido con varios funcionarios rusos, entre ellos Lavrov, la directora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, y varios directores de bancos rusos.

“Gracias por [organizar] todo”, escribió Barak en un correo a Epstein.

La oficina de Barak declaró a la CNN que las visitas del ex primer ministro israelí al SPIEF “siempre fueron por invitación” de la oficina de Putin. La declaración dijo que Epstein estaba interesado en los asuntos rusos y en reunirse con Putin, pero que Barak “nunca mencionó” el nombre de Epstein al Kremlin, sino que “ocasionalmente discutía” con él asuntos internacionales y “mencionaba a algunas personas con las que se había reunido”.

En un intercambio entre Belyakov y Epstein en 2016, Belyakov le dice a Epstein que ha comenzado un nuevo puesto en el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano del país, y que estaba buscando atraer inversiones para proyectos rusos.

“Haré cualquier cosa que te sea útil”, escribió Epstein a Belyakov en otro correo electrónico más tarde esa misma semana.

Epstein también había recurrido a Belyakov en busca de ayuda al menos una vez. En una correspondencia de 2015, Epstein le escribió a Belyakov que una “chica” rusa de Moscú estaba intentando chantajear a un “grupo de poderosos” empresarios de Nueva York y que “eso era malo para los negocios de todos los involucrados”. Epstein le dijo entonces a Belyakov cuándo había llegado la mujer a Nueva York y en qué hotel se alojaba, y le preguntó: “¿Alguna sugerencia?”.

CNN está intentando ponerse en contacto con Belyakov y se ha comunicado con RDIF para obtener comentarios.

Epstein también afirmó ofrecer asesoramiento al oligarca ruso Oleg Deripaska. En un correo electrónico de 2018 con Jide Zeitlin, exCEO de Coach e inversor privado, Zeitlin agradece a Epstein sus “reflexiones sobre Deripaska”, quien había sido sancionado por Estados Unidos apenas un mes antes. Epstein reenvió la correspondencia a Steve Bannon, antiguo estratega jefe de Trump.

“Solo para mantenerte informado”, escribió Epstein a Bannon.

Un correo de noviembre de 2010 incluido en los archivos hace referencia a un intento por parte de alguien que afirmaba ser asistente de Epstein de concertar una reunión entre Epstein y alguien mencionado como “Oleg”.

“Le escribo para ver qué posibilidades hay de que Jeffrey y Oleg se reúnan en Moscú el martes o miércoles de la próxima semana. ¿O quizá Oleg tiene planes de estar en París la próxima semana?”, escribió la persona. Los nombres del remitente y del destinatario han sido tachados en los archivos publicados.

No está claro si Epstein y Deripaska estuvieron alguna vez en contacto o se reunieron. El portavoz de Deripaska dijo a Bloomberg que no conocía personalmente a Epstein; CNN se ha puesto en contacto con él para obtener un comentario.

Otra rusa en la órbita de Epstein era Masha Drokova Bucher, una inversora de capital riesgo, de 37 años, que fue publicista de Epstein en 2017, ayudándole tras su condena en 2008 por solicitar servicios de prostitución. Bucher era conocida en Rusia por ser miembro de Nashi, un grupo juvenil pro-Putin, donde incluso tenía su propio programa de televisión. Apareció en un documental de 2012 sobre el movimiento titulado Putin’s Kiss, en referencia a un famoso momento en el que besó a Putin en la mejilla.

Bucher ha declarado desde entonces que abandonó el movimiento y renunció a su ciudadanía rusa en 2022 tras la invasión de Ucrania.

Ella y Epstein parecían tener una relación estrecha. En 2017, le preguntó a Epstein en un correo electrónico si había oído algo sobre posibles sanciones a empresas con investigación y desarrollo en Rusia, ya que podría afectar a “algunos buenos amigos”. Él le dijo entonces que le presentaría a Thiel.

Más tarde, Bucher envió a Epstein videos de ella cantando y le dijo que se sentía “recargada” por no “consumir sustancias durante un tiempo”. Ella le dio crédito a Epstein por ayudarla a establecer su fondo, Day One Ventures, en 2018.

“He estado pensando en todas las cosas buenas que me enseñaste”, le dijo en un mensaje de texto a Epstein en 2019. “Nunca habría creado mi fondo sin las ideas y los conocimientos que compartiste conmigo, y amo mucho mi trabajo. ¡Gracias por ser un amigo tan maravilloso, Jeffrey!”.

En 2022, The Washington Post informó de que Bucher presumía ante los inversores de sus conexiones con oligarcas rusos, pero ella ha desestimado esas acusaciones y ha negado haber recibido financiación rusa.

Bucher no ha respondido a la solicitud de CNN de comentar sus conexiones con Epstein. Thiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Aunque no está claro con exactitud con qué frecuencia viajaba Epstein a Rusia, los registros de vuelo analizados por CNN y publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. confirman que visitó el país. Epstein y Ghislaine Maxwell viajaron a Rusia entre el 22 y el 24 de noviembre de 2002, volando desde Copenhague al aeropuerto Vnukovo de Moscú en el avión privado de Epstein, según los registros de vuelo y un correo electrónico de 2018 publicado por el Departamento de Justicia. A continuación, la pareja voló a San Petersburgo, aterrizando en el aeropuerto de Pulkovo ese mismo día. Luego, el 24 de noviembre, el registro de vuelo muestra que ambos partieron en el mismo avión hacia Irlanda.

Una foto subida a la cuenta de Flickr de Esther Dyson, en 2005, muestra a Epstein en Sarov, Rusia, de pie frente a la cabaña de Andréi Sájarov. Sájarov trabajó en la bomba de hidrógeno soviética y más tarde se dio a conocer como disidente. La foto geolocalizada por CNN tiene fecha del 28 de abril de 1998, aunque CNN no puede verificar de forma independiente la fecha en que fue tomada.

Dyson, que en ese momento participaba en la creación de empresas emergentes en Europa del Este y Rusia, confirmó la autenticidad de la foto. Sarov es una ciudad rusa que alberga un centro cerrado de investigación nuclear, y se sabía que Epstein tenía un gran interés por la ciencia y la tecnología.

Epstein volvió a solicitar un visado ruso en 2018, según los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. Otro correo electrónico indica que su equipo preguntó sobre la transferencia de su visado ruso válido a un nuevo pasaporte en marzo de 2019, pocos meses antes de su detención por cargos federales relacionados con el tráfico sexual de menores.

Nathan Hodge y Farida Elsebai, de CNN, contribuyeron a este informe.