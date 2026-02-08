¿Cuánto dinero ganan los artistas como Bad Bunny por actuar en el Halftime Show del Super Bowl 2026?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Quizás sorprenda, pero los artistas que amenizan el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, como es el caso de Bad Bunny este domingo, no reciben pago de la NFL por su show.

El criterio es que amenizar el Halftime Show, un espectáculo que suele contar con una audiencia televisiva de 100 millones de espectadores, es de por sí uno de los escenarios más prestigiosos y cotizados en el mundo. Es un evento al que solo pocos artistas invitan.

Por supuesto, producir un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl es costoso. Los artistas seleccionados pagan estos costes de su bolsillo. Por ejemplo, según la revista W, el cantante The Weeknd gastó US$ 7 millones para crear su ambicioso espectáculo del Super Bowl de 2021, para el que se creó un laberinto de espejos y participó casi un centenar de bailarines vestidos igual que el cantante.

La NFL solo paga a los músicos y bailarines los salarios mínimos establecidos por los sindicatos del sector del entretenimiento, que suele rondar los US$ 1.000 diarios.

Hay corporaciones que patrocinan el espectáculo de medio tiempo y asumen buena parte de los costos del espectáculo. En el caso del Super Bowl LX, el Halftime Show es patrocinado por Apple Music.

Otra razón por la que los artistas no reciben pago por su participación en el espectáculo de medio tiempo es que la exposición en este evento global suele disparar las ventas de la música del cantante o grupo. Según la revista Billboard, tras aparecer en el Super Bowl de 2019, las ventas de la música de la banda Maroon 5 se incrementó en 434 %; lo mismo pasó con los álbumes de Justin Timberlake, cuya venta aumentó un 534 % luego de cantar en el Super Bowl de 2018, también según Billboard.

