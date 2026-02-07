La confusión en la reapertura del cruce de Rafah, entre Gaza y Egipto, deja a palestinos varados

Por Zeena Saifi, Mohammed al Sawalhi, Abeer Salman, Oren Liebermann y Tal Shalev, CNN

La primera semana de la reapertura parcial del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto estuvo marcada por la confusión y los obstáculos logísticos, según palestinos que intentaron cruzar y múltiples fuentes que hablaron con CNN bajo condición de anonimato.

El desorden provocó que muchos menos palestinos cruzaran la frontera entre Egipto y Gaza de lo esperado, casi dos años después de que Israel tomara el control y cerrara el cruce.

Cuando se anunció la reapertura parcial, la semana pasada, un funcionario de seguridad israelí dijo a CNN que se permitiría la salida de 150 palestinos de Gaza por día, mientras que solo 50 podrían entrar. Pero incluso este detalle no estaba claro, ya que los medios estatales egipcios informaron que solo se permitiría la salida de 50 personas y la entrada del mismo número.

Al final, el número de personas que cruzaron durante la primera semana fue solo una fracción de esas cifras. El lunes, cuando el cruce reabrió oficialmente, solo 12 palestinos cruzaron la frontera de Rafah en cada dirección. El martes, el día con mayor número de cruces del que CNN ha obtenido cifras, 40 personas cruzaron en cada sentido.

En esos dos primeros días, a la mayoría de los palestinos que habían sido evacuados a Egipto por motivos médicos durante la guerra y que debían regresar a Gaza se les impidió reingresar al territorio, a pesar de haber recibido la aprobación previa de las autoridades israelíes y egipcias.

No quedó claro por qué el número de personas que podía cruzar variaba cada día.

Según el Ministerio de Salud palestino, 20.000 personas en Gaza han completado los trámites de derivación médica y están esperando permiso para viajar al extranjero para recibir tratamiento. Desde que comenzó la guerra, alrededor de 1.000 palestinos han muerto mientras esperaban la aprobación para la evacuación médica, según el ministerio y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CNN se ha puesto en contacto con la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) de Israel para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Los pocos que lograron cruzar desde Egipto describieron un viaje arduo y agotador.

Para regresar a Gaza a través del cruce de Rafah, los palestinos deben someterse a tres controles de seguridad: primero con las fuerzas egipcias, luego con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah (EUBAM) junto con las fuerzas palestinas, y finalmente con el ejército israelí una vez dentro de Gaza. Quienes regresaron el lunes declararon a CNN que llegaron al lado egipcio del cruce de Rafah a las 3 de la madrugada, pero no lograron entrar en Gaza sino hasta las 23:30. Algunos describieron dificultades, malos tratos y un mayor control tanto en los puestos de control de EUBAM como, sobre todo, en los israelíes.

Um Omar, frustrada y entre lágrimas, contó que las fuerzas israelíes esposaron a quienes cruzaban y los interrogaron durante largo rato.

“Los israelíes lo dificultaron todo hoy. Nos registraron y nos interrogaron sobre todo: sobre la migración (desde Gaza), sobre Hamas, sobre el 7 de octubre y sobre cualquier tema imaginable”, dijo.

Los egipcios los trataron bien y atendieron sus necesidades, añadió, mientras que los israelíes les impidieron llevar consigo cualquier pertenencia, incluyendo comida y bebida.

“Nos obligaron a deshacernos de todas nuestras pertenencias. Solo permitieron una bolsa de ropa por persona. Ni siquiera a una niña pequeña le permitieron llevar su juguete. Le dijeron que el juguete estaba prohibido y se lo quitaron”, dijo Um Omar, gritando con rabia.

Lamia Rubia, de 27 años, contó que registraron todas sus pertenencias y le confiscaron muchos objetos.

En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó de testimonios similares de palestinos que regresaban a Gaza denunciando “patrones de malos tratos y coacción”.

“Después de dos años de devastación total, poder regresar con sus familias y a lo que queda de sus hogares con seguridad y dignidad es lo mínimo”, decía el comunicado, que citaba al jefe de la Oficina del ACNUDH en el Territorio Palestino Ocupado, Ajith Sunghay.

Una fuente diplomática declaró a CNN que los palestinos que regresan solo pueden llevar una maleta con sus pertenencias y se enfrentan a limitaciones en la cantidad de dinero en efectivo que pueden portar. Sin embargo, las restricciones exactas aún no están claras, ya que diferentes autoridades intentan optimizar un sistema que acaba de empezar a funcionar.

En respuesta a una consulta de CNN, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) negaron cualquier maltrato y, en un comunicado, afirmaron que “no se tiene conocimiento de incidentes de conducta inapropiada, maltrato, detenciones o confiscación de bienes por parte de las fuerzas de seguridad israelíes”.

“Las autoridades de seguridad en el puesto de control verifican la identidad de los que llegan con listas aprobadas por el Ministerio de Defensa. Además, realizan un control exhaustivo del equipaje, de acuerdo con la política de seguridad que se coordinó previamente con Egipto y la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah (EUBAM), y de conformidad con el derecho internacional”, continuaba el comunicado.

CNN se ha puesto en contacto con la EUBAM, pero aún no ha recibido respuesta.

Sin embargo, una fuente de la Unión Europea declaró a CNN que la política en el cruce fronterizo no la decide la EUBAM, sino que se basa en los Principios Acordados para el Cruce de Rafah (APRC) y el Acuerdo sobre Movimiento y Acceso (AMA), dos documentos firmados en 2005 por Israel y el Gobierno Autónomo Palestino.

La lista de artículos autorizados forma parte del acuerdo AMA, y cualquier artículo no autorizado se confisca antes de entrar en Gaza, añadió la fuente.

“La EUBAM se limita a supervisar y apoyar a los funcionarios fronterizos palestinos. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ningún problema, salvo algunos problemas logísticos menores”, dijo la fuente.

En el sur de Gaza, los familiares esperaron durante horas para dar la bienvenida a sus seres queridos.

Iman Rashwan, de 30 años, llevaba esperando desde las 8 de la mañana del lunes a que su hermana y su madre regresaran de Egipto. Se marcharon en marzo de 2025 después de que su hermano muriera.

“Era el único hijo de mi madre. Ella tenía una afección cardíaca, y su corazón se debilitó mucho por el dolor, así que tuvieron que evacuarla médicamente a Egipto”, dijo Rashwan.

A pesar del retraso, la alegría estalló en abrazos, sonrisas y lágrimas cuando llegó el autobús con la marca de la ONU que transportaba a los repatriados, reuniendo a familias que habían sido separadas por la guerra.

“¡Abran, abran, abran!”, gritó de alegría Rashwan mientras golpeaba las ventanas del autobús.

Su madre, en silla de ruedas, fue la primera en aparecer, y Rashwan se derrumbó inmediatamente en sus brazos.

“Mi anhelo por Gaza era inmenso. Amo Gaza y no quiero irme de mi país… No sabía que estaría fuera tanto tiempo”, dijo la madre de Rashwan, con la voz quebrada por la emoción.

“El viaje de hoy fue muy difícil. Fue un verdadero infierno… los egipcios nos trataron bien, pero el viaje se complicó al llegar a territorio israelí”, añadió.

Las dificultades que les esperan a estos palestinos en una patria devastada pueden ser mayores que las penurias del viaje. Sin embargo, al llegar, simplemente estaban agradecidos de estar de vuelta en Gaza, sin desear revivir el viaje que acababan de soportar.

“Aconsejo a todos los palestinos de Gaza que no abandonen su país y que ni siquiera piensen en irse”, dijo Um Omar.

Cuando otra mujer bajó del autobús, gritó: “¡Que nadie se vaya de Gaza! Es mejor quedarse aquí y conservar la dignidad”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.