Kushner y Witkoff visitaron el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de tensiones con Irán

Por Kylie Atwood, Tal Shalev y Kristen Holmes, CNN

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, visitaron el portaaviones USS Abraham Lincoln en la mañana de este sábado tras concluir las conversaciones con Irán el viernes.

Kushner y Witkoff fueron invitados a visitar el portaaviones, que forma parte del Grupo de Ataque del Portaaviones Lincoln, por el comandante del Comando Central de EE.UU., el almirante Brad Cooper, según informó el alto funcionario estadounidense. El objetivo del viaje era expresar su gratitud a los militares estadounidenses en la región, añadió el funcionario.

La visita sirve como un claro recordatorio de que, si bien Estados Unidos e Irán han reanudado las negociaciones, el Gobierno de Trump aún mantiene un importante despliegue militar en Medio Oriente. Esta presencia se ha intensificado en las últimas semanas, mientras Trump consideraba opciones para atacar a Irán, aunque no hay indicios de que se haya tomado alguna decisión para seguir adelante con las opciones analizadas.

Witkoff escribió en X tras la visita que él, Kushner y Cooper se reunieron “con los valientes marineros e infantes de Marina a bordo del USS Abraham Lincoln, su grupo de ataque y el Ala Aérea Embarcada 9, quienes nos protegen y defienden el mensaje de paz a través de la fuerza del presidente Trump”.

“Agradecimos a los marineros e infantes de Marina, observamos operaciones de vuelo en vivo y hablamos con el piloto que derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones sin una intención clara”, escribió Witkoff. “Nos sentimos orgullosos de estar junto a los hombres y mujeres que defienden nuestros intereses, disuaden a nuestros adversarios y muestran al mundo la preparación y la determinación estadounidenses, siempre vigilantes”.

El Comando Central informó en un comunicado de prensa este sábado que Cooper, Witkoff y Kushner se reunieron con la tripulación del buque y que Cooper “expresó su gratitud por su servicio”.

La visita se produjo después de que Trump declarara el viernes a los periodistas que Witkoff y Kushner habían mantenido “conversaciones muy positivas” con Irán, tras la participación de delegaciones de ambos países en conversaciones indirectas en Omán. No obstante, Trump añadió que una “gran flota” seguía dirigiéndose hacia Irán y llegaría pronto.

“Parece que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, declaró el presidente a bordo del Air Force One. “Tenemos que ver cuál es ese acuerdo”.

Las reuniones fueron la primera ronda de negociaciones entre ambas partes desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el verano pasado. Witkoff y Kushner participaron en las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. El ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr Albusaidi, quien se reunió por separado con cada una de las partes el viernes, medió en las discusiones. También se vio a Cooper asistiendo a las reuniones en fotografías publicadas por la agencia estatal de noticias de Omán.

Tras la finalización de las conversaciones, como señal de que Estados Unidos quiere mantener la presión económica, impuso nuevas sanciones al petróleo iraní y a 14 buques que lo transportaban.

Ambas partes han acordado continuar las conversaciones tras consultar con sus respectivos gobiernos, según una fuente familiarizada con las negociaciones. Trump dijo que se celebraría otra ronda de negociaciones “a principios de la próxima semana”, pero Araghchi afirmó que aún no se había fijado ninguna fecha.

De acuerdo con una fuente regional, tanto los omaníes como los iraníes estaban al tanto de la visita al portaaviones antes de que tuviera lugar.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a la solicitud de comentarios.

Este artículo fue actualizado con información adicional.

Con información de Nadeen Ebrahim y Mostafa Salem, de CNN.